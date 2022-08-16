«Теперь в Зое мама живет! Эти глаза, улыбка…»: как сейчас выглядит 13-летняя дочка Тодоровского от Брик

Евгения Брик всегда с теплотой и нежностью отзывалась о единственной дочери. Зоя Тодоровская в свои 13 лет уже дебютировала в кино, режиссеры и критики пророчат дочери именитой актрисы большое будущее.
При этом наследница Валерия Тодоровского растет очень скромной, вдумчивой девочкой, совершенно не избалованной и не звездной.
Дочка Евгении Брик уже снималась в американском сериале, и появлялась в фильме, режиссером которого выступил ее отец Валерий Тодоровский.
«Ее узнают в Америке, мы с Валерой были в шоке! И я все время говорю дочери: «В том, что тебя хвалят, нет ничего постыдного. Это не просто так, ты хорошо сделала свою работу, понравилась зрителю». Видимо, эта скромная оценка своих достоинств идет от меня, от Валеры который всегда считал, что «быть знаменитым некрасиво», — говорила о своей дочери Евгения.
А вот так Зоя Тодоровская выглядит сейчас. Дочка Евгении очень похожа на свою маму. Фото: личный архив
В своем микроблоге отец Зои Тодоровской поделился редким свежим снимком с дочерью, которая заметно подросла и стала больше похожа на свою маму. Поклонники были ошеломлены тем, как наследница Евгении Брик внешне напоминает покойную актрису. Те же большие глаза, улыбка, спокойный взгляд, овал лица, мимика. Она точь-в-точь похожа на звездную маму в юности.
«Теперь в Зое мама живет! Эти глаза, улыбка…», «Поразительное сходство», «Так похожа доча на Евгению», «Все лучшее у мамы взяла», «Тяжело в таком возрасте остаться без мамы! Когда хочется посекретничать, хорошо бабушка есть», «Теперь только папа рядом», — пишут фолловеры.