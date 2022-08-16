«Теперь в Зое мама живет! Эти глаза, улыбка…»: как сейчас выглядит 13-летняя дочка Тодоровского от Брик

Евгения Брик всегда с теплотой и нежностью отзывалась о единственной дочери. Зоя Тодоровская в свои 13 лет уже дебютировала в кино, режиссеры и критики пророчат дочери именитой актрисы большое будущее.

При этом наследница Валерия Тодоровского растет очень скромной, вдумчивой девочкой, совершенно не избалованной и не звездной.

Дочка Евгении Брик уже снималась в американском сериале, и появлялась в фильме, режиссером которого выступил ее отец Валерий Тодоровский.