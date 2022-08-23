Сын Чеховой улетел в Грузию, а дочь Запашного изучает японский: как дети звезд готовятся к 1 сентября

- Анастасия, как готовитесь к первому сентября? В какой класс идет ваш сын Саша?

- Форма куплена, рубашка куплена. Кроссовки есть. Цветы купим накануне. Вот и вся подготовка. Это же не первый класс, у меня ребенок уже в пятый перешел. Школу мы выбрали хорошую, с углубленным изучением английского языка, близко от дома.

Менять ничего не хотим, будем продолжать в ней учиться. Кроме того, хотим с этого года отдать Сашу на дзюдо или карате. Сейчас он занимается музыкой, играет на гитаре, и еще увлекается шахматами. Английским дополнительно занимается, с носителем языка.

- А младшая, Вера, пойдет в школу на следующий год?

- Нет, через два года, ей сейчас пять. Верочка, наверное, пойдет в ту же школу, она нам нравится.

Мария Кожевникова: «В нашу гимназию конкурс – десятки детей на место»