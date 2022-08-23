Сын Чеховой улетел в Грузию, а дочь Запашного изучает японский: как дети звезд готовятся к 1 сентября

Анфиса Чехова – «Математика дается лучше, чем языки»
- Мой сын пойдет в школу после 25 сентября. Он сейчас находится в Грузии, так что никак мы не готовимся к первому сентября, у нас не будет ни торжеств, ни линейки. С 1 по 25 сентября он будет учиться дистанционно.
Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press
- Ваш сын радуется началу нового ученого года?
- Он перешел в пятый класс. Это значит, что у него теперь будут новые учителя, новые одноклассники. Мы не поменяли школу, просто сейчас сын пошел на экономическое направление.
Мы выбирали между лингвистическим и экономическим, и сделали такой выбор, потому что математика дается ему лучше, чем языки. Ну и английским продолжит заниматься – язык тоже предусмотрен в программе.
Анастасия Стоцкая – английский уклон и гитара для сына
Анастасия Стоцкая. Фото: Global Look Press
- Анастасия, как готовитесь к первому сентября? В какой класс идет ваш сын Саша?
- Форма куплена, рубашка куплена. Кроссовки есть. Цветы купим накануне. Вот и вся подготовка. Это же не первый класс, у меня ребенок уже в пятый перешел. Школу мы выбрали хорошую, с углубленным изучением английского языка, близко от дома.
Менять ничего не хотим, будем продолжать в ней учиться. Кроме того, хотим с этого года отдать Сашу на дзюдо или карате. Сейчас он занимается музыкой, играет на гитаре, и еще увлекается шахматами. Английским дополнительно занимается, с носителем языка.
- А младшая, Вера, пойдет в школу на следующий год?
- Нет, через два года, ей сейчас пять. Верочка, наверное, пойдет в ту же школу, она нам нравится.
Мария Кожевникова: «В нашу гимназию конкурс – десятки детей на место»
Мария Кожевникова. Фото: Global Look Press
- Я начинаю готовиться к первому сентября сразу, как только заканчивается учебный год. Сразу покупаем форму и все необходимое – рюкзаки, пеналы, учебники... Во-первых, это дешевле. А во-вторых, потом уже можно чувствовать себя спокойно – что называется, голова не болит.
Поэтому я подготовилась к первому сентября еще в июне и сейчас абсолютно «на расслабоне». В этом году у нас Ваня идет во второй класс, а Максим – первоклассник, поэтому у нас будет праздник.
- Как вы выбирали школу для мальчиков?
- Мы учимся в гимназии имени Примакова, там буквально с первых дней изучают иностранный язык, преподавание ведется и на русском, и на английском. Требования высокие, от детей требуются сосредоточенность, внимание, трудолюбие.
Каждый год дети сдают экзамены, так что это постепенно перестает быть для них стрессом: привыкают. Мне нравится, что это сложная школа: мальчишкам это полезно. Для девочек это, может, и необязательно, а мальчишки должны быть умными, хорошо разбираться в математике.
Ваня после окончания первого класса сдавал три экзамена – английский на четверку, математику и русский на пять. Я специально выбирала сложную школу…
Все мальчишки любят футбол!. Фото: соцсети
- Там обучают только обязательным предметам или есть какое-то дополнительное образование?
- Именно это и стало одной из причин моего выбора: внутри школы работает множество разнообразных секций. У меня напряженный график, трое детей, и я просто не могу себе позволить водить их в разные места для занятий. Это просто физически невозможно.
А у каждого ведь свои интересы: Максим занимается плаванием и футболом, Ваня – шахматами… И все это есть внутри школы, то есть дети там занимаются интересными делами весь день, до вечера. После уроков – продленка, потом секции: их там, по-моему, больше двухсот, и музыкальная школа, и языки…
- Младшего сына, Васю, тоже будете отправлять в эту гимназию?
- Вася у нас, знаете, философ… И вообще очень способный мальчик. В детском саду они уже решают примеры по математике, и он даже иногда ведет урок вместо учителя. Тянется за старшими братьями – они его учат и футболу, и другим вещам.
Посмотрим еще, в какую школу его отдавать. В нашу гимназию надо сдавать пять серьезных экзаменов, это не всем детям удается, у нас конкурс – десятки детей на одно место.
- Это платная гимназия?
- Да, она платная, но цены более доступные, чем в некоторых московских школах, потому что все-таки гимназия государственная, частичная оплата есть. Слава богу, это те деньги, которые возможно себе позволить.
Аскольд Запашный: «Младшая дочка увлеклась японским языком»
Аскольд Запашный. Фото: Global Look Press
У Аскольда и Элен Запашных – две дочери: Ева и Эльза. Девочки уже принимают участие в выступлениях на манеже Большого Московского цирка.
- В какую школу ходят ваши девочки? Как вы выбирали для них школу?
- Это 117-я школа. Я сам в ней учился, поэтому выбрал ее для своих детей. Замечательная школа, замечательный директор и педагоги. И близко от дома.
- Какие предметы особенно нравятся вашим дочкам?
- Они с удовольствием учат иностранные языки, занимаются музыкой – это им тоже нравится. Учатся хорошо. Если вдруг начинают отставать – слежу за тем, чтобы подтянулись. Прошу учителей сообщать о таком, чтобы дети не пользовались нашей известной фамилией. Поблажек им не дают.
Я стараюсь, чтобы они росли социализированными, чтобы общались не с ВИПами, а с обычными детишками. Пусть не думают, что если они – Запашные, то им все можно.
Наоборот: прошу учителей, чтобы они были к ним более требовательными. Пусть девочки помнят, что на них лежит большая ответственность, что они должны преуспевать. Меня папа воспитывал так же. И я уверен: школьные знания – это база, необходимая для дальнейшей жизни.
Кроме того, цирковая профессия подразумевает определенные риски, травмы, поэтому нужно, чтобы включался разум, «работала» голова. Наконец, я хочу, чтобы мои дети гордились своей фамилией, чтобы не роняли престиж профессии. Их могут пригласить, например, на телевидение – они должны уметь говорить, быть грамотными, образованными, уметь поддержать разговор.
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- Как вы готовитесь к первому сентября?
- Да мы, в принципе, к нему готовы… Дети постоянно занимаются с репетиторами, подтягивают математику, английский язык. Младшая дочка сейчас увлеклась японским языком.
Нам остается лишь пожелать успехов всем школьникам, которые 1 сентября сядут за парты.