Светлана Крючкова: «Мне плевать на моду и деньги»

В Летнем театре ВДНХ прошел музыкально-поэтический вечер Светланы Крючковой, посвященный 85-летию поэта и сценариста Геннадия Шпаликова. На протяжении двух часов актриса читала отрывки из его дневника, поэтические произведения, а также исполняла песни на его стихи. Это было полное погружение в жизнь Геннадия Шпаликова – жизнь, которая промелькнула, как яркая вспышка, но оставила глубокий след в сердцах людей.
Программу, посвященную автору песни «А я иду шагаю по Москве», Светлана Крючкова подготовила еще с 1976 года. И с тех пор рассказывает о его жизни и творчестве зрителям. Как говорит актриса, если хотя бы один человек откроет для себя многогранный мир Геннадия Шпаликова, то уже все не зря.
Сама Светлана Крючкова полюбила стихи поэта и сценариста еще с 12 лет. О том, как это случилось, и почему Геннадий Шпаликов – знаковая фигура для нашей культуры, звезда советского и российского кинематографа и рассказала журналистам.
Светлана Крючкова на поэтическом вечере, посвященном Геннадию Шпаликову. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Светлана Николаевна, с чего началась ваша любовь к Геннадию Шпаликову?
- Я была маленькой и многого не понимала, но эти слова: «Людей теряют только раз, и след, теряя не находят, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит», запали мне в душу. «О, легкость, мудрости сестра», - как он сам про себя сказал (в стихотворении «Посвящение Пушкину»). Вроде легкие стихи, но за этим столько всего стоит, какая глубина.
Любовь к Шпаликову началась у меня и с песни «Я шагаю по Москве», и она и не проходила. В этом фильме совсем молодые Никита Михалков, Евгений Стеблов, Галина Польских
Потом я очень полюбила композицию «Спой мне песню про войну». Ее практически никто не поет. А я ее исполняю в своих программах с 1976 года. И когда мы записали песню с телеквартетом, мне позвонил Исаак Шварц (композитор этой песни – прим. ред) и сказал: «Светочка, я так вам благодарен, что вы исполняете эту песню и не позволяете ее забыть». А я прямо до слез ее чувствовала всегда.
«А пароход белый, беленький» - стихотворение 1962 года. Я спросила у Юлия Файта (режиссер, друг Геннадия Шпаликова – прим. ред) : «Юлик, как правильно – черный дым над трубой?» А он говорит: «Нет. Гена пел: «Дым над красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой». Тогда мне было только 12 лет.
Я общалась в одной компании с теми, кто хорошо знал Геннадия Шпаликова. Тот же Павел Финн вместе с Евгением Габриловичем, который является автором сценария фильма «Объяснение в любви», дружил с Митей Долининым, а Митя – крестный отец старшего сына и друг моего покойного мужа Юрия Векслера. Я вообще общалась с людьми того поколения. Оно мне ближе.
Мне понятно, о чем они говорят. У нас одни и те же любимые строчки, поговорки, привычки, шутки, хулиганские песни. Не с моими ровесниками, а с людьми чуть постарше. Это поколение мне очень нравится, гораздо больше, чем последующие.
Помню, когда я приезжала с программой, посвященной Геннадию Шпаликову в Дом кино, Юлий Файт пришел со своей женой и сказал: «Такое впечатление, что ты была нашей подругой, как будто ты была среди нас».
- В одном из своих интервью вы говорили, что вам снятся стихи и те герои, чьи стихи вы рассказываете…
- Я такого не говорила. Вы знаете, я написала четыре книжки. Знаете, почему? Потому что мне надоело вранье про меня. Не говорите о том, чего я не делала и о чем не говорила. Мне даже Пушкин не снится. И даже Самойлов.
- Есть ли у вас любимое стихотворение у Геннадия Шпаликова?
- «Летел на свет осенний жук, в стекло ударился, как птица. Да здравствует дома, где нас сегодня ждут. Я счастлив собираться, торопиться». А кусочек позже из этого стихотворения я вам уже прочла. Я с удовольствием читаю не только глазами, но и произношу вслух. Радуюсь, когда людям, которые находятся со мной рядом, вдруг открывается Шпаликов. Особенно, если они его не знали.
А я действительно первый раз задумалась о том, что правда полюбила Геннадия Шпаликова с 12 лет, как только услышала «Пароход белый, беленький». Но как это легко и красиво. Когда вы читаете строчки стихотворения, вы сразу видите эту картинку, это кино.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Светлана Крючкова. Фото: Global Look Press
«Человек, имеющий совесть, долго не живет»
- Как вы думаете, что бы Геннадий Шпаликов думал о сегодняшнем времени, доживи он до наших дней?
- Этого не знает никто. Наверное, он бы не смог дожить до наших дней. 85 лет – такую долгую жизнь - он вряд ли бы прожил. Человек, имеющий совесть и остро воспринимающий несправедливость, так долго не живет. Это я вам точно говорю. Долгая жизнь предназначена другим людям - равнодушным, себя любящим. Но это не он.
- Как вы думаете, почему несмотря на такую творческую плодовитость, Геннадия Шпаликова сейчас знают далеко не все?
- И не зря ведь его фигура находится возле ВГИКА: Тарковский, Шукшин и Шпаликов. Это знаковые фигуры.
Сегодня все решают мода и деньги, и при этом совершенно не учитывается качество. А я плевать хотела на моду и в какой-то степени на деньги. Я не буду делать то, что мне не нравится, то, что я считаю неинтересным, неталантливым ни за какие деньги.
Вы смотрите, сколько людей набралось в Летнем театре, которые его любят, хотят слушать. И какое у нас единение, вы заметили? И как зрители реагировали. Притом что зал совсем нелегкий, не в том смысле, что зал замкнутый, закрытый, под крышей, но тут ветер тебе дует, и уборщицы ходят, и никому это не помешало. И не помешало нам соединиться, понять друг друга, почувствовать. Надо делать то, что ты считаешь истинным.
Вот как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: «Не стремиться заинтересовать или развлечь, а стремиться объяснить вещи, которые сам считаешь истинным». Даже если одному человеку это западет в душу, это уже много. Но тут еще и молодые есть, это очень важно. А мода мне неинтересна, правда.