Светлана Крючкова: «Мне плевать на моду и деньги»

- Светлана Николаевна, с чего началась ваша любовь к Геннадию Шпаликову?

- Я была маленькой и многого не понимала, но эти слова: «Людей теряют только раз, и след, теряя не находят, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит», запали мне в душу. «О, легкость, мудрости сестра», - как он сам про себя сказал (в стихотворении «Посвящение Пушкину»). Вроде легкие стихи, но за этим столько всего стоит, какая глубина.

Любовь к Шпаликову началась у меня и с песни «Я шагаю по Москве», и она и не проходила. В этом фильме совсем молодые Никита Михалков, Евгений Стеблов, Галина Польских

Потом я очень полюбила композицию «Спой мне песню про войну». Ее практически никто не поет. А я ее исполняю в своих программах с 1976 года. И когда мы записали песню с телеквартетом, мне позвонил Исаак Шварц (композитор этой песни – прим. ред) и сказал: «Светочка, я так вам благодарен, что вы исполняете эту песню и не позволяете ее забыть». А я прямо до слез ее чувствовала всегда.

«А пароход белый, беленький» - стихотворение 1962 года. Я спросила у Юлия Файта (режиссер, друг Геннадия Шпаликова – прим. ред) : «Юлик, как правильно – черный дым над трубой?» А он говорит: «Нет. Гена пел: «Дым над красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой». Тогда мне было только 12 лет.

Я общалась в одной компании с теми, кто хорошо знал Геннадия Шпаликова. Тот же Павел Финн вместе с Евгением Габриловичем, который является автором сценария фильма «Объяснение в любви», дружил с Митей Долининым, а Митя – крестный отец старшего сына и друг моего покойного мужа Юрия Векслера. Я вообще общалась с людьми того поколения. Оно мне ближе.

Мне понятно, о чем они говорят. У нас одни и те же любимые строчки, поговорки, привычки, шутки, хулиганские песни. Не с моими ровесниками, а с людьми чуть постарше. Это поколение мне очень нравится, гораздо больше, чем последующие.

Помню, когда я приезжала с программой, посвященной Геннадию Шпаликову в Дом кино, Юлий Файт пришел со своей женой и сказал: «Такое впечатление, что ты была нашей подругой, как будто ты была среди нас».