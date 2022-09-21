«Стыдно нахваливать»: 75-летняя мама Орловой из «Дома-2» поразила ухоженным лицом без морщин

Ольга Орлова была не только солисткой группы «Блестящие». Она еще стала близкой подругой ныне покойной Жанны Фриске и крестной мамой единственного сына певицы — Платона.
Теперь она ведет проект «Дом-2», выступая в новом амплуа. У певицы есть взрослый сын, которым она очень гордится. Особое место в семье занимает и мама Ольги Орловой.
В своем микроблоге поп-дива опубликовала редкое совместное фото с мамой-именинницей, показав, как молодо и свежо та выглядит. С короткой стрижкой пикси, будучи яркой блондинкой без намека на старение, Галина Егоровна ошеломила поклонников моложавой внешностью. На лице у мамы Орловой — мизер морщин, кожа упругая и подтянутая. А ведь ей уже 75 лет.
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«Моя самая красивая, умная, терпеливая мамочка, с юбилеем!
Каждый раз, когда я смотрю на маму, я поражаюсь, как можно так выглядеть. Стыдно нахваливать и быть нескромной (мама учила другому), но невозможно не восхищаться! Люблю!!» — отметила певица.
Ольга Орлова с мамой Галиной Егоровной. Фото: личный архив
«С юбилеем! Какая мамочка красотка! Олечка, у тебя фантастические гены», — присоединилась к поздравлениям Валерия.
«С юбилеем мамулю!» — вторит певице Анна Семенович.
«Оля, присоединяюсь к поздравлениям! Маме долгих лет», — добавила Екатерина Стриженова.
«С юбилеем прекрасную маму!» — не осталась в стороне от поздравлений Зара.