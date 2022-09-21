«Стыдно нахваливать»: 75-летняя мама Орловой из «Дома-2» поразила ухоженным лицом без морщин

Ольга Орлова была не только солисткой группы «Блестящие». Она еще стала близкой подругой ныне покойной Жанны Фриске и крестной мамой единственного сына певицы — Платона.

Теперь она ведет проект «Дом-2», выступая в новом амплуа. У певицы есть взрослый сын, которым она очень гордится. Особое место в семье занимает и мама Ольги Орловой.

В своем микроблоге поп-дива опубликовала редкое совместное фото с мамой-именинницей, показав, как молодо и свежо та выглядит. С короткой стрижкой пикси, будучи яркой блондинкой без намека на старение, Галина Егоровна ошеломила поклонников моложавой внешностью. На лице у мамы Орловой — мизер морщин, кожа упругая и подтянутая. А ведь ей уже 75 лет.

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