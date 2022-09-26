Страшно, аж жуть! Психолог объясняет, стоит ли покупать детям плюшевого монстра Хагги Вагги

Зубастые монстры Хагги Вагги приводят в ужас большинство взрослых. Эти розовые и голубые зверюшки приятны на ощупь, они похожи на котиков, но при этом оснащены угрожающей улыбкой с акульими зубами.

Почему же Хагги Вагги так популярны у детей? И как уберечь своего ребенка от негативного влияния этого персонажа компьютерной игры в жанре хоррор? Портал Тeleprogramma.pro попросил рассказать об этом Анну Завгородневу, психолога, руководителя психологического центра Анны Завгородневой.

- Что нужно знать родителям, которые покупают своему ребенку Хагги Вагги? И нужно ли это вообще делать?

- Во-первых, нужно понимать, что у каждой игрушки – своя цель. Есть игрушки, формирующие у ребенка представление о том, как вообще устроен мир. Такие игрушки помогают понять законы физики, масштаб и прочее. К таким можно отнести, например, пирамидку.

Самое большое кольцо – внизу, самое маленькое – наверху. Чтобы правильно собрать пирамидку, ребенку нужно понимать разницу между ними.

Есть игрушки, которые развивают воображение. Это элементарная «палка-копалка», из которой можно сделать все, что угодно: и меч, и пистолет, и половник.

А есть такие игрушки, как Хагги Вагги. Конечно, ребенку надо объяснять – что это за персонаж и откуда он взялся, какая у него функция.

