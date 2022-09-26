Страшно, аж жуть! Психолог объясняет, стоит ли покупать детям плюшевого монстра Хагги Вагги

Зубастые монстры Хагги Вагги приводят в ужас большинство взрослых. Эти розовые и голубые зверюшки приятны на ощупь, они похожи на котиков, но при этом оснащены угрожающей улыбкой с акульими зубами.
Почему же Хагги Вагги так популярны у детей? И как уберечь своего ребенка от негативного влияния этого персонажа компьютерной игры в жанре хоррор? Портал Тeleprogramma.pro попросил рассказать об этом Анну Завгородневу, психолога, руководителя психологического центра Анны Завгородневой.
- Что нужно знать родителям, которые покупают своему ребенку Хагги Вагги? И нужно ли это вообще делать?
- Во-первых, нужно понимать, что у каждой игрушки – своя цель. Есть игрушки, формирующие у ребенка представление о том, как вообще устроен мир. Такие игрушки помогают понять законы физики, масштаб и прочее. К таким можно отнести, например, пирамидку.
Самое большое кольцо – внизу, самое маленькое – наверху. Чтобы правильно собрать пирамидку, ребенку нужно понимать разницу между ними.
Есть игрушки, которые развивают воображение. Это элементарная «палка-копалка», из которой можно сделать все, что угодно: и меч, и пистолет, и половник.
А есть такие игрушки, как Хагги Вагги. Конечно, ребенку надо объяснять – что это за персонаж и откуда он взялся, какая у него функция.
Хагги Вагги. Фото: Global Look Press
- Для какого возраста подходит Хагги Вагги?
- Ребенок должен быть или совсем маленьким, когда ему все равно, как выглядит игрушка, либо постарше – когда страхи из-за плюшевого «монстрика» вряд ли сформируются.
Понимаете, ребенок до 4 лет может испугаться чего-то абстрактного, а уже после 4 лет у многих детей возникает страх перед какой-то конкретной «бабайкой», которую он где-то увидел.
Если у ребенка появляется такая игрушка, важно, чтобы он понимал: она не опасна, это не какой-то страшный злодей, а персонаж мультфильма или компьютерной игры.
- Но уж очень страшно он выглядит, этот Хагги Вагги…
- То, что они специфически выглядят, - это в большей степени пугает взрослых, чем детей. Это у родителей при виде зубастой пасти Хагги Вагги возникает ассоциации с чем-то страшным.
И восприятие взрослого обычно накладывается на восприятие ребенка: если родителям игрушка не нравится, что ребенок тоже будет понимать, что она какая-то «не такая».
Не паникуем!
- Что делать, если устрашающий «монстр» Хагги Вагги все же появился в доме? Например, подарили?
- Не паникуем. Спокойно относимся. Дети сами наделяют какие-то абстрактные вещи своим функционалом. И этот функционал не несет никакого заряда – ни положительного, ни отрицательного.
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- То есть, если ребенок любит такую игрушку, - это нормально?
- Это совершенно нормально. Игрушки могут быть очень странными, выглядеть очень неприятно с точки зрения взрослых, но они никоим образом не могут травмировать детскую психику своим видом.
Травму может нанести резко отрицательная реакция родителей. Особенно, если ребенку понравилась игрушка, а взрослые ее резко раскритиковали или даже отняли. В этом случае не избежать слез и скандала.
Поэтому я рекомендую родителям ни в коем случае не паниковать и помнить: период увлечения Хагги Вагги и другими «монстрами» обязательно пройдет. Ничего в них особенного или опасного нет.