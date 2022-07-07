Стало известно, сколько «стоит» Пугачева: мнения знаменитостей

В СМИ появилась информация о том, сколько стоит выступление Аллы Пугачевой, - называется сумма 350 тысяч евро. Пока никто не спешит приглашать артистку, - но, возможно, именно для этого Алла Борисовна и установила настолько высокий ценник?
В финансах она, судя по всему, не нуждается, а значит – может себе позволить спокойно дожидаться щедрого заказчика. Мы спросили у звезд: насколько адекватной можно считать такую сумму, и найдутся ли заказчики?
Юрий Лоза, певец: «Несопоставимо с зарплатами хирурга, хлебороба, сталевара»
Юрий Лоза. Фото: Global Look Press
- Если Пугачева заявляет такую сумму – значит, она на что-то рассчитывает. Значит, есть такие, кто может столько заплатить. Поскольку такая информация оказывается в открытом доступе, у многих могут возникать вопросы: почему артисты могут получать такие зарплаты, несопоставимые с зарплатами, скажем, хирурга, хлебороба, сталевара?
Я считаю, нормальная зарплата артиста – это столько денег, сколько он может собрать в зале. Есть артисты, которые не соберут и десяти человек в городе, а объявляют столько, что можно с ума сойти. Когда мы говорим о каком-то артисте, который очень дорого стоит, нужно смотреть: а вот если бы он объявил кассовый концерт, собрал бы он такие деньги или нет?
Собрала бы Алла Борисовна такие деньги за свой концерт? Я не могу этого сказать. Может быть, соберет. А может – и нет. Этим занимаются обычно специальные службы маркетинга. Когда артист собирается провести какое-то мероприятие, организаторы проводят опрос, выясняют, пойдут ли люди на концерт, насколько это дорого… В общем, это достаточно серьезная работа.
Данко, певец: «Она себя не ценит!»
Данко. Фото: Global Look Press
- Сколько я нахожусь в шоу-бизнесе – никогда таких гонораров не встречал. Хотя, может, я уже отстал от жизни… Мне кажется, это раз в десять больше того, сколько берут за корпоративы топовые звезды. Российские, я имею в виду. Западные могут и миллион взять. За выступление Аллы Борисовны, я думаю, могут вполне столько заплатить.
И даже миллион она вполне может стоить! Она же топовая звезда, она номер один. Мое мнение – она себя не ценит! Я думаю, миллион – минимум. За корпоратив, например, в «Газпроме» или «Лукойле». Это для них вообще не деньги, зато по статусу – как раз их уровень. А 350 тысяч – это даже маловато для Пугачевой.
Сергей Жорин, адвокат: «Платят и миллион евро за корпоратив»
Сергей Жорин. Фото: личный архив
- Когда речь идет об уникальных исполнителях, бессмысленно говорить – адекватная сумма или неадекватная. На мой взгляд, Пугачева имеет право и заслужила всей своей жизнью и творчеством устанавливать ту стоимость, которую она считает для себя подходящей.
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Здесь вопрос к тому, кто хочет пригласить ее на корпоратив или концерт: «потянет» он такой гонорар или нет? Все ведь относительно. Если говорить о гонорарах топа мировых звезд, то некоторые из них берут и более высокие гонорары. Мне известно, например, что Дженнифер Лопес платят миллион евро за корпоратив. Это достаточно распространенная сумма для западных звезд.
И я не понимаю, почему Алла Борисовна не может называть суммы, которые существенно выше, чем у некоторых ее коллег. Я считаю – она имеет право. Не так много у нас таких звезд, такой величины. Я могу назвать среди них, например, Юрия Антонова – считаю его нашим российским Элтоном Джоном, или Софию Ротару.
Опять же, Алла Пугачева, имея такой статус, не может же выступать на всех корпоративах подряд. Для того чтобы отсечь неплатежеспособный контингент, наверное, такая цена и установлена. Если, конечно, это соответствует действительности, я не могу сказать, насколько эта информация достоверна, я лично не знаком с Аллой Борисовной. Но думаю, что это соответствует, как минимум, ее уровню.