Стало известно, сколько «стоит» Пугачева: мнения знаменитостей

- Когда речь идет об уникальных исполнителях, бессмысленно говорить – адекватная сумма или неадекватная. На мой взгляд, Пугачева имеет право и заслужила всей своей жизнью и творчеством устанавливать ту стоимость, которую она считает для себя подходящей.

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Здесь вопрос к тому, кто хочет пригласить ее на корпоратив или концерт: «потянет» он такой гонорар или нет? Все ведь относительно. Если говорить о гонорарах топа мировых звезд, то некоторые из них берут и более высокие гонорары. Мне известно, например, что Дженнифер Лопес платят миллион евро за корпоратив. Это достаточно распространенная сумма для западных звезд.

И я не понимаю, почему Алла Борисовна не может называть суммы, которые существенно выше, чем у некоторых ее коллег. Я считаю – она имеет право. Не так много у нас таких звезд, такой величины. Я могу назвать среди них, например, Юрия Антонова – считаю его нашим российским Элтоном Джоном, или Софию Ротару.

Опять же, Алла Пугачева, имея такой статус, не может же выступать на всех корпоративах подряд. Для того чтобы отсечь неплатежеспособный контингент, наверное, такая цена и установлена. Если, конечно, это соответствует действительности, я не могу сказать, насколько эта информация достоверна, я лично не знаком с Аллой Борисовной. Но думаю, что это соответствует, как минимум, ее уровню.

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