Смогла окольцевать Нагиева и родить! В Сети всплыло редкое фото Алисы Шер со взрослым сыном от ведущего «Голоса»

Алиса Шер, она же Алла Щелищева, стала единственной женщиной в судьбе Дмитрия Нагиева, которой удалось повести его в ЗАГС. У пары есть общий сын Кирилл. Юноша обладает привлекательной внешностью, он харизматичен, как и его отец.
К тому же, Кирилл вовсю штурмует отечественный шоу-бизнес. Он активно снимается в кино. К примеру, сын Дмитрия Нагиева получил роль в комедии «Холоп» с Милошем Биковичем, Иваном Охлобыстиным, Марией Мироновой и Сашей Бортич.
Юноша поддерживает теплые отношения и с отцом, и с мамой. Причем молодой человек стал, можно сказать, единственным связующим звеном между Алисой Шер и Дмитрием Нагиевым, которые разошли в разные стороны после развода.
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Алиса Шер с сыном Кириллом. Фото: личный архив
В отличие от эпатажного бывшего мужа-шоумена, Алиса Шер ведет более закрытый образ жизни. Она не мелькает на светских тусовках. Радиоведущая и писательница сконцентрирована на саморазвитии. Алиса много путешествует, постоянно учится, стараясь не отставать от молодежи. Кстати, после свадьбы Алиса Шер взяла фамилию мужа и стала Нагиевой.
«Дуэтное фото!» — написала в своем микроблоге мама Кирилла.
Вместе с сыном Алиса время от времени появляется в свете, посещая кафе и рестораны. Шер гордится своим красавцем сыном. С шевелюрой густых волос и брутальной внешностью Кирилла считают знатоком женских сердец. Хотя сам молодой человек о своей личной жизни предпочитает не распространяться, как это делает его отец. Дмитрий Нагиев также скрытен там, где речь заходит о семье и близких. Зато своего сына шоумен во всем поддерживает.