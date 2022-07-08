Смогла окольцевать Нагиева и родить! В Сети всплыло редкое фото Алисы Шер со взрослым сыном от ведущего «Голоса»

Алиса Шер, она же Алла Щелищева, стала единственной женщиной в судьбе Дмитрия Нагиева, которой удалось повести его в ЗАГС. У пары есть общий сын Кирилл. Юноша обладает привлекательной внешностью, он харизматичен, как и его отец.

К тому же, Кирилл вовсю штурмует отечественный шоу-бизнес. Он активно снимается в кино. К примеру, сын Дмитрия Нагиева получил роль в комедии «Холоп» с Милошем Биковичем, Иваном Охлобыстиным, Марией Мироновой и Сашей Бортич.

Юноша поддерживает теплые отношения и с отцом, и с мамой. Причем молодой человек стал, можно сказать, единственным связующим звеном между Алисой Шер и Дмитрием Нагиевым, которые разошли в разные стороны после развода.

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