Сколько звезды платят за коммуналку

«Коммуналка»: 25 - 50 тыс. руб.
Звезды предпочитают жить за городом - в охраняемых подмосковных поселках, окруженных лесами. Площадь домов в среднем от 700 до 1000 кв. м, поэтому и коммунальные платежи немаленькие. Так, Анастасия Волочкова, Ксения Собчак, Дмитрий Дибров, Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, Полина Гагарина платят по 40 - 50 тыс. руб. в теплые месяцы года. Зимой из-за отопления счета вырастают почти в два раза.
У Ксении Бородиной дом поменьше стандартных особняков - всего 126 кв. м, поэтому «коммуналка» зимой - 48 тыс. руб., а летом меньше почти в два раза. Примерно по 25 тыс. руб. в месяц летом платят жители Подмосковья Наташа Королева, Владимир Винокур, Марина Федункив, Юлия Барановская, Лера Кудрявцева.
Больше всех платил за свой замок Максим Галкин. Только на «коммуналку» за особняк в деревне Грязь площадью 2300 кв. м уходило около 300 тыс. руб. в месяц. Теперь меньше на четверть: в отсутствие хозяев прислуга экономит на электричестве и воде.
Охрана и обслуживание: 20 - 30 тыс. руб.
Так как дома артистов находятся в элитных поселках, то приходится платить за охрану, уборку благоустроенной территории с фонтанами, скверами и прудами, освещение, вывоз снега и так далее.
Прислуга: 90 тыс. руб. за 1 человека
Типичный штат прислуги рассмотрим на примере Филиппа Киркорова, который проживает с детьми, отцом, тетей и прислугой в особняке площадью 1500 кв. м, а участок с домом и многочисленными постройками занимает 1 га земли. Управляться со всем этим помогают домработница, повар, охранник, две няни, помощник по бытовым вопросам, а также приходящие садовник и чистильщик бассейна. Стоимость услуг каждого - в районе 90 тыс. руб. в месяц. В домах поменьше и штат прислуги скромнее: так, у Ксении Бородиной трудятся няня, домработница, помощник по бытовым вопросам и водитель.
«Коммуналка» за квартиры в Европе: от €200
У многих наших артистов есть жилье в Европе, хотя этим летом большинство звезд туда не полетели. Но «коммуналку» исправно оплачивают, так как из-за задолженностей недвижимость могут арестовать. Деньги чаще всего автоматически списываются со счетов в зарубежных банках.
Актриса Татьяна Веденеева имеет квартиры на морском побережье во Франции и в Латвии и думает теперь, как бы их продать: «Как только вы не платите за счета, у властей есть право не просто поменять замок, а выставить вашу квартиру на продажу». В Каннах есть квартира у Веры Сотниковой, в Испании - квартиры у Юлии Ковальчук, Алены Апиной, а у певицы Глюк’оZы - небольшая вилла, в Италии дома у Ирины Аллегровой и Мити Фомина. В Юрмале квартиры у Игоря Николаева, Ларисы Долиной, Аркадия Укупника, Геннадия Хазанова, Леонида Ярмольника.
Квартплата зависит от площади жилья. Средняя площадь квартир - 100 - 150 кв. м, часто они находятся в элитных ЖК. С учетом оплаты услуг управляющей компании «коммуналка» за это жилье составляет около €200 (12 тысяч рублей) в месяц.
Плата за дома намного выше. Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия за свой домик в Швейцарии площадью 320 кв. м на берегу Женевского озера пока не переживают, так как «коммуналка» оплачена вперед за 2022 и 2023 годы, а ипотека за это жилье давно погашена.
Итого:
300 тыс. руб. в среднем ежемесячно тратит среднестатистическая российская звезда на оплату жилищно-коммунальных услуг, охрану, обслуживание и прислугу (проживающая не в самом большом доме и не владеющая заграничной недвижимостью).