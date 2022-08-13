Сколько звезды платят за коммуналку

«Коммуналка»: 25 - 50 тыс. руб.

Звезды предпочитают жить за городом - в охраняемых подмосковных поселках, окруженных лесами. Площадь домов в среднем от 700 до 1000 кв. м, поэтому и коммунальные платежи немаленькие. Так, Анастасия Волочкова, Ксения Собчак, Дмитрий Дибров, Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, Полина Гагарина платят по 40 - 50 тыс. руб. в теплые месяцы года. Зимой из-за отопления счета вырастают почти в два раза.

У Ксении Бородиной дом поменьше стандартных особняков - всего 126 кв. м, поэтому «коммуналка» зимой - 48 тыс. руб., а летом меньше почти в два раза. Примерно по 25 тыс. руб. в месяц летом платят жители Подмосковья Наташа Королева, Владимир Винокур, Марина Федункив, Юлия Барановская, Лера Кудрявцева.

Больше всех платил за свой замок Максим Галкин. Только на «коммуналку» за особняк в деревне Грязь площадью 2300 кв. м уходило около 300 тыс. руб. в месяц. Теперь меньше на четверть: в отсутствие хозяев прислуга экономит на электричестве и воде.

Охрана и обслуживание: 20 - 30 тыс. руб.

Так как дома артистов находятся в элитных поселках, то приходится платить за охрану, уборку благоустроенной территории с фонтанами, скверами и прудами, освещение, вывоз снега и так далее.

Прислуга: 90 тыс. руб. за 1 человека

Типичный штат прислуги рассмотрим на примере Филиппа Киркорова, который проживает с детьми, отцом, тетей и прислугой в особняке площадью 1500 кв. м, а участок с домом и многочисленными постройками занимает 1 га земли. Управляться со всем этим помогают домработница, повар, охранник, две няни, помощник по бытовым вопросам, а также приходящие садовник и чистильщик бассейна. Стоимость услуг каждого - в районе 90 тыс. руб. в месяц. В домах поменьше и штат прислуги скромнее: так, у Ксении Бородиной трудятся няня, домработница, помощник по бытовым вопросам и водитель.