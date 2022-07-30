Сколько стоит стать мамой в разных странах, если ты знаменитость с тугим кошельком

В Израиле: от 300 тыс. руб.

46-летняя абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина уже собрала сумку в роддом. В начале августа спортсменка второй раз станет мамой - ждет дочку. Сына Наташа родила в 24 года в Чебоксарах. Беременность в зрелом возрасте именитая спортсменка проводит в Израиле - неподалеку от Тель-Авива снимает домик на побережье курорта Герцлия. Периодически Рагозина ездит на осмотр к доктору в клинику Тель-Авива.

Беременность проходит легко: Наталья начинает каждое утро с ходьбы и легкой тренировки на берегу моря, принимает водные и воздушные ванны. Рагозина чувствует себя лучше, чем в первую беременность: «Всю красоту, любовь, радость и сияние излучает моя доченька внутри меня. Активный образ жизни способствует развитию ребенка».

Цены в престижных клиниках Тель-Авива почти такие же, как в элитных московских. Ведение беременности - около $3 тысяч (165 тыс. руб.), роды - от $5,5 тысячи (300 тыс. руб.). Ребенка регистрируют прямо в клинике перед выпиской. Автоматически гражданство новорожденному в Израиле дают только в том случае, если оба его родителя являются евреями - так недавно случилось с новорожденным сыном Андрея Макаревича. А вот дочь Натальи Рагозиной будет россиянкой.

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В Китае: от 270 тыс. руб.

Художник-модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной живут в Подмосковье. А вот его единственная дочь 31-летняя Галина Юдашкина три года назад с мужем и двумя сыновьями перебралась в Гонконг.

Наследница кутюрье решилась на переезд из-за работы мужа Петра Максакова в Китае. Удаленно Галина помогает отцу управлять делами в Доме моды Валентина Юдашкина, контролирует производство одежды на заводе в Гуанчжоу. У Юдашкиной два сына: 6-летний Анатолий и 4-летний Аркадий. А в июле Галя родила дочь Агату-Ариеллу. На помощь Гале понянчить внучку в Гонконг уже прилетела бабушка Марина.

Родить в Гонконге можно бесплатно в государственных клиниках. Обеспеченные люди чаще всего для родов покупают страховку; иногда берут полный пакет услуг для роженицы напрямую в частных клиниках. Цена в этих случаях одна - около 39 тыс. гонконгских долларов, это 270 тыс. руб. Новорожденному возможно оформление гражданства Гонконга по праву рождения (даже после возвращения в состав Китая в 1997 году в статусе специального административного района он сохранил некоторые признаки отдельного государства).

В США: от 600 тыс. руб.

Теннисистка Мария Шарапова впервые стала мамой в июле. Спортсменка и бизнесмен-миллионер Александр Гилкс назвали сына Теодор. Рожала Шарапова в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса, где давно живет. В Cedars-Sinai Medical Center в разные годы стали мамами Мадонна, Холли Берри, Ким Кардашьян, Анна Седокова, Алсу, Бритни Спирс и другие звезды. В самый дорогой пакет услуг входят трехкомнатные апартаменты с двумя ванными и рум-сервисом, а в пакет подешевле Deluxe Maternity Package - мини-бар, меню для веганов и личная круглосуточная помощница: она настраивает на роды медитацией, мотивационными речами, ароматерапией и расслабляющим массажем. Дети, рожденные в США, автоматически получают гражданство этой страны.

В Канаде: от 500 тыс. руб.

Регина Тодоренко уехала в Канаду с мужем Владом Топаловым и сыном Михаилом на поздних сроках второй беременности. Телеведущая заранее подготовилась к гипнородам. Это особая техника, которая помогает облегчить боль. Схватки Регина переживала в съемном доме на глазах мужа и 3-летнего сына. В роддом муж отвез Тодоренко за пару часов до родов. Второй сын Мирослав у Регины богатырь - вес при рождении более 4 кг.

Ребенок, рожденный в Канаде, автоматически получает гражданство этой страны. В стране работают агентства, которые организуют комфортное пребывание рожениц и их семей - помогают получить визы, заранее арендуют жилье, авто, заключают договор с клиникой, ведут юридическое сопровождение и оформление всех документов. Для граждан страны роды бесплатные, а вот туристам нужно платить. Выписка проходит уже через сутки после родов.