Шатунов стал тринадцатым: злой рок успел унести жизни 12-ти участников «Ласкового мая»

Смерть Юрия Шатунова поразила всех – и фанатов «Ласкового мая», и тех, кто был к этой музыке равнодушен. Сначала ахнули: такой молодой, красивый талантливый! Потом начали вспоминать. И оказалось, что Юра – не первый. Какой-то злой рок уже успел унести жизни 12 участников легендарной группы – тоже молодых, красивых и талантливых.

Рассказывают, что Юра Шатунов незадолго до смерти подарил храму все иконы, которые были с ним много лет, с которыми он всегда ездил на гастроли. Решил: храму они нужнее. Может быть, приняв такое решение, артист лишился незримой помощи и защиты? И что произошло с его собратьями по несчастью – теми, кто ушел раньше?

Михаил Сухомлинов, клавишник – был застрелен

Это убийство произошло на глазах у Юры Шатунова, рядом с его домом. 19-летний Михаил ночевал у друга. Утром они с Юрой позавтракали, и Михаил спустился вниз. Вскоре Шатунов услышал выстрелы. Выбежав во двор, он увидел истекающего кровью Михаила. Как рассказывал позднее Шатунов:

«Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь». Сухомлинов умер на руках у своего друга. Убийцу, по словам Шатунова, так и не нашли.

Игорь Игошин, барабанщик – выпал из окна

Игорь Игошин попал в группу в 1989 году – Андрей Разин нашел его в одном из детдомов Оренбургской области. Игорь какое-то время был барабанщиком в «Ласковом мае». Однажды он пришел на свадьбу к друзьям, там произошла драка. Избитого Игоря увезли домой.

А через час его нашли без сознания – он лежал на козырьке подъезда. Спасти музыканта не удалось. По официальной версии, Игорь выпал из окна, но его друзья считали, что ему «помогли». Ему тогда не исполнилось и двадцати.

Александр Прико, солист – умер от рака

