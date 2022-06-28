Сергей Соседов: «Я видел Шатунова три раза в жизни, я что, должен на похороны идти?»

В Москве простились с легендарным артистом, бывшим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. В воскресенье тысячи людей пришли проводить любимого исполнителя в последний путь. Охранники Троекуровского кладбища признались, что такого ажиотажа не было даже на похоронах Бориса Немцова.

Вот только коллеги по шоу-бизнесу не появились на траурной церемонии. Из звезд журналисты заметили только Николая Баскова и Игоря Крутого. Последний, кстати, выкупил для Шатунова место на кладбище за три миллиона рублей.

Несмотря на всенародную любовь, у Юрия не было никаких званий и наград, поэтому с бюджетным местом на кладбище отказали. Тогда композитор и помог финансово семье музыканта.

Журналист Сергей Соседов при этом заявил, что в этой ситуации нет ничего странного. Несмотря на то, что Шатунов - человек из шоу-бизнеса, к нему не обязаны были приходить на прощание артисты.

«Это очень этичный вопрос, я не вижу ничего плохого в том, что к Шатунову на прощание не пришли коллеги. Я, например, видел Юру три раза в жизни. Я что, должен на похороны идти? Каждый решает это для себя. Никого обвинять не стоит», - заявил Соседов в интервью Teleprogramma.pro.

Соседов при этом подчеркнул, что много людей намеренно не ходят на похороны, чтобы не видеть близкого человека в гробу.

«Прямо боятся!» - подчеркнул Соседов.

Журналист напомнил, как хоронили Валентину Толкунову. По его словам, на прощании с певицей тоже было мало коллег.

Напомним, Юрий Шатунов почувствовал боли в сердце на даче в подмосковном селе Растуново на прошлой неделе. Директор певца тут же вызвал скорую, но свободных бригад не было. Шатунова своими силами доставили в близлежащую больницу. Однако спасти его не удалось.

Артисту было всего 48 лет, у него остались жена и двое детей.

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