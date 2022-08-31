Сергей Соседов о разводе Аллы Пугачевой: «Надо Филиппу Киркорову позвонить»

- Бари, по-вашему, за кого могла бы выйти замуж Алла Борисовна после Галкина?

- В первую очередь я бы предложил в женихи Алле Борисовне себя! И мне не помешало бы то, что я женат. Уверен – моя жена приняла бы это с большой радостью. Если бы Алла Борисовна согласилась стать моей супругой, то моя жена Виолетта еще и побывала бы свидетельницей на нашей свадьбе.

Почему? Да потому, что Алла Борисовна в жизни любого человека – это счастье! Она появилась в жизни моего папы, когда у него сгорела квартира, - и просто подарила ему миллион рублей. Появилась в жизни Филиппа Бедросовича – он стал поп-королем. Потом появилась в жизни Максима Галкина – он стал звездой.

И все это – благодаря влиянию Аллы Борисовны. Я искренне считаю, что это очень несправедливо, что величие Аллы Борисовны, ее мощь хранится в таком узком семейном кругу. Слишком долго уже она находится рядом с Максимом Галкиным! Получается, что всю ее силу и энергию забирает он один.

Поэтому, если вдруг появится такая возможность – быть рядом с Аллой Борисовной, то я бы хотел оказаться в этом списке первым.

