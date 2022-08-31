Сергей Соседов о разводе Аллы Пугачевой: «Надо Филиппу Киркорову позвонить»

Алла Пугачева вернулась в Россию. Одна. Без мужа. И поклонники, и хейтеры всерьез предполагают: может быть, супругов уже ничего не связывает? Может быть, вскоре мы услышим о расставании Пугачевой и Галкина? Примадонна, как известно, умеет удивлять.
Тeleprogramma.pro решила дать волю фантазии: что будет, если Алла Борисовна вдруг окажется свободной от брачных уз и снова решить выйти замуж? Кто может стать ее избранником?
Бари Алибасов-младший: «Я хотел бы оказаться в этом списке первым!»
Бари Алибасов-младший. Фото: Global Look Press
- Бари, по-вашему, за кого могла бы выйти замуж Алла Борисовна после Галкина?
- В первую очередь я бы предложил в женихи Алле Борисовне себя! И мне не помешало бы то, что я женат. Уверен – моя жена приняла бы это с большой радостью. Если бы Алла Борисовна согласилась стать моей супругой, то моя жена Виолетта еще и побывала бы свидетельницей на нашей свадьбе.
Почему? Да потому, что Алла Борисовна в жизни любого человека – это счастье! Она появилась в жизни моего папы, когда у него сгорела квартира, - и просто подарила ему миллион рублей. Появилась в жизни Филиппа Бедросовича – он стал поп-королем. Потом появилась в жизни Максима Галкина – он стал звездой.
И все это – благодаря влиянию Аллы Борисовны. Я искренне считаю, что это очень несправедливо, что величие Аллы Борисовны, ее мощь хранится в таком узком семейном кругу. Слишком долго уже она находится рядом с Максимом Галкиным! Получается, что всю ее силу и энергию забирает он один.
Поэтому, если вдруг появится такая возможность – быть рядом с Аллой Борисовной, то я бы хотел оказаться в этом списке первым.
Бари Каримович Алибасов. Фото: Global Look Press
Если же окажется, что я для Аллы Борисовны слишком глуп и неопытен, - то у меня есть папа. Он сейчас абсолютно свободен. И могу сказать: единственный человек, которым мой папа восхищается больше, чем самим собой, - это Алла Борисовна.
Так что, если нужна молодость, - есть младший Алибасов, если нужна зрелость, опытность и взаимопонимание, - есть старший Алибасов. Мы готовы на все, и наши семьи будут счастливы, потому что все мечтают прикоснуться к энергетике и к внутреннему миру этой супер-женщины. Не вносите больше никого в этот список, прошу вас!
Сергей Соседов: «Может быть, Киркоров должен проявить инициативу»
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press
- Это же невозможно всерьез обсуждать. Ну да, у Пугачевой было много браков. Ну и что? Да может быть все, что угодно, конечно. Я не думаю, что ей нужен новый брак. Ей, может быть, деньги нужны… Она вроде бы не собиралась разводиться с Галкиным, не говорила об этом.
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
- Знаете, многие пользователи соцсетей всерьез начали советовать Алле Борисовне вернуться к Киркорову…
- И такое может быть… Надо Киркорову позвонить. Может быть, он должен проявить инициативу.
Все это, конечно, всего лишь шутка. Но в каждой шутке, как известно, - только доля шутки. Есть над чем задуматься!