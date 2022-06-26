Российские актеры, до сих пор работающие за границей

Невзирая на повсеместную отмену русской культуры, российские актеры продолжают работать за границей. Обычно до начала официальной промокампании все подробности иностранных фильмов и сериалов строго засекречены - артисты скованы контрактами о неразглашении и дикими штрафными санкциями. И все же кое-какие сведения о том, как наши снимаются в их проектах, «Телепрограмме» собрать удалось.
Виктор Добронравов
Добронравов может и танком управлять, и на лошади скакать. Интересно, что заставит его делать великий Роман Полански? Фото: кадр из фильма
Сын Федора Добронравова, блеснувший в картинах «Пальма» и «Т-34», получил шанс заявить о себе на Западе. Сам Роман Полански пригласил артиста Театра Вахтангова в свою новую картину «Дворец»: это черная комедия, действие которой разворачивается в шикарном курортном отеле в Швейцарии в канун Нового года на рубеже тысячелетий.
На фоне масштабного праздничного бала 88-летний Полански задумал смешать несколько сюжетных линий, чтобы высмеять «гедонизм, коррупцию и социальную несправедливость, которые лежат в основе текущих мировых проблем».
Кого именно сыграет Виктор - это, конечно же, большая тайна. Зато уже известно, что в фильме также снимутся Микки Рурк, Фанни Ардан и Джон Клиз.
Иван Ивашкин
У Ивана вполне подходящая для шпионского боевика внешность. Фото: кадр из фильма
32-летний российский актер Иван Ивашкин, мелькавший в небольших ролях в «Глухаре», «Папиных дочках», а также фильмах «Духless 2» и «Петровы в гриппе», на родине мало кому известен, что не помешало ему успешно пройти кастинг и попасть в одну из самых известных голливудских франшиз - «Миссия невыполнима».
Если вывести за скобки литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте, сыгравшую в первом и лучшем фильме о суперагенте Итане Ханте в исполнении Тома Круза, то до Ивана в «Миссии...» заметную роль получал лишь Владимир Машков. Он, напомним, в четвертой части - «Протокол Фантом» - изобразил офицера ФСБ Сидорова, пытающегося задержать главного героя.
Кого сыграл Ивашкин в очередной «Миссии...», пока неизвестно. Новость о его назначении в культовую франшизу сообщила телеведущая Светлана Бондарчук.
«Пока не было подробностей, какую именно роль получил Иван! - написала бывшая жена Федора Бондарчука в Телеграме. - Но я всегда очень радуюсь, когда наших ребят утверждают на западных кинопроектах».
Кстати, это будет не первый зарубежный проект, в котором участвует Иван. До этого он снимался в британском сериале «Кровные» (Hulu).
Как уже ранее сообщалось, отснятая в 2021 году седьмая и восьмая части саги «Миссия невыполнима» станут финальными. После этого проект закроют. Премьера заключительных частей проекта намечена на июль 2023-го и июнь 2024 года соответственно.
Ирина Старшенбаум
Ирина умеет страдать в кадре. А теперь из-за любви к ней будет страдать британский полисмен. Фото: кадр из фильма
Звезда фильмов «Вторжение», «Притяжение» и «Лето» вслед за своим экс-бойфрендом Александром Петровым прорубила окно в Европу. Если Саша снимался у Люка Бессона в «Анне», то Ирина попала к британцу Майклу Уинтерботтому в картину «Земля обетованная» - это политический триллер, посвященный разделу Палестины в 1948 году и становлению государственности Израиля.
По сюжету фильма двое британских полицейских (в исполнении Дугласа Бута и Гарри Меллинга) охотятся за неким опасным персонажем - одновременно один из этих силовиков страдает от запретной любви к дочке врага государства, которую и играет Старшенбаум. Дата премьеры пока не называется, но уже известно, что съемки фильма стартуют осенью в Италии.
Мария Машкова
Машковой долгожданную роль, по сути, подарила ее подруга Евгения Брик. Фото: кадр из фильма
В недавнем интервью дочь Владимира Машкова, живущая в США, рассказала пронзительную историю о том, как ее недавно скончавшаяся подруга Евгения Брик буквально пожертвовала ей роль.
Машкова призналась, что около шести лет ходила на кастинги в Голливуде, но играть ей предлагали в лучшем случае проституток. И вдруг позвали в серьезный фантастический триллер «МКС» (I.S.S.), посвященный отношениям космонавтов из разных стран, работающих на Международной космической станции.
Одну из главных ролей там должна была сыграть Брик, но, зная о своей тяжелой болезни, от работы отказалась, а в качестве замены порекомендовала продюсерам Марию. После этой рекомендации Марию взяли в проект без проб - хватило собеседования. Кстати, вместе с Машковой в фильме снимается известный австралийский актер с русскими корнями Коста Ронин, знакомый нам по сериалам «Американцы» и «Родина».
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