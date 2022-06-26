Российские актеры, до сих пор работающие за границей

32-летний российский актер Иван Ивашкин, мелькавший в небольших ролях в «Глухаре», «Папиных дочках», а также фильмах «Духless 2» и «Петровы в гриппе», на родине мало кому известен, что не помешало ему успешно пройти кастинг и попасть в одну из самых известных голливудских франшиз - «Миссия невыполнима».

Если вывести за скобки литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте, сыгравшую в первом и лучшем фильме о суперагенте Итане Ханте в исполнении Тома Круза, то до Ивана в «Миссии...» заметную роль получал лишь Владимир Машков. Он, напомним, в четвертой части - «Протокол Фантом» - изобразил офицера ФСБ Сидорова, пытающегося задержать главного героя.

Кого сыграл Ивашкин в очередной «Миссии...», пока неизвестно. Новость о его назначении в культовую франшизу сообщила телеведущая Светлана Бондарчук.

«Пока не было подробностей, какую именно роль получил Иван! - написала бывшая жена Федора Бондарчука в Телеграме. - Но я всегда очень радуюсь, когда наших ребят утверждают на западных кинопроектах».

Кстати, это будет не первый зарубежный проект, в котором участвует Иван. До этого он снимался в британском сериале «Кровные» (Hulu).

Как уже ранее сообщалось, отснятая в 2021 году седьмая и восьмая части саги «Миссия невыполнима» станут финальными. После этого проект закроют. Премьера заключительных частей проекта намечена на июль 2023-го и июнь 2024 года соответственно.

Ирина Старшенбаум