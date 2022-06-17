Росла без отца, вышла замуж по любви и разбогатела! Как живет Пелин Карахан, заполучившая звездную роль в «Великолепном веке»

Пелин Карахан многим известна по роли Михримах султан в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла единственную дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. Эта роль стала для актрисы знаковой. Значительные гонорары, обрушившаяся на Пелин слава и предложения о съемках, поступавшие как из рога изобилия, помогли актрисе добиться независимости. Она перестала ощущать нужду в финансовом плане.
В одном из интервью Пелин Карахан говорила, что не понаслышке знает, что такое бедность. Как жила актриса, заполучившая звездную роль в турецком сериале «Великолепный век»? Все подробности — в материале сайта Teleprogramma.pro.
Оказывается, Пелин росла без отца, ее воспитывала мама, которая одна тянула семью. Поэтому актриса довольно рано поняла, что она должна рассчитывать в первую очередь только на себя.
«У меня было достаточно свободы, несмотря на то что я росла без отца. Мы вместе с мамой делили все беды и горести. Позже мама снова вышла замуж. Так у меня появилась сестренка. Раньше на разведенную женщину, самостоятельно воспитывающую детей, смотрели иначе. Такую женщину и ее ребенка тогда считали беспомощными и беззащитными. Моя мама долгое время работала дизайнером интерьера, хотя нигде не училась этому. Мы испытывали материальные трудности», — говорила Пелин.
Когда актриса окончила университет, у нее совершенно не было денег. Пелин даже не могла вернуться в Стамбул. Ощутив всю свою беспомощность, Карахан стояла среди небоскребов в Маслаке и рыдала. Благо у актрисы нашлись друзья, которые ее временно приютили.
Пелин зарегистрировалась в одном агентстве и должна была принять участие в съемках рекламного ролика. На работе ее поставили перед выбором. Как раз в этот день проходил кастинг сериала «Мечтатели». Сниматься сериал должен был в Измире. В таком случае Пелин необходимо было бы жить в отеле. И вот тогда она решила, что сможет накопить достаточно денег, чтобы оплатить себе жилье.
«Легко никогда не бывает. «Мечтатели» снимались 5 лет. Мне приходилось подолгу работать. Я начала впадать в депрессию, у меня возникли психологические проблемы. Я стала посещать психолога. Моего персонажа звали Аслы. Поклонники сериала, увидев меня на улице, обращались именно к Аслы, а не ко мне. Я стала задумываться над тем, кем я являюсь. Позже начались съемки в сериале «Великолепный век», — делилась воспоминаниями актриса.
Пелин Карахан в образе Михримах султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Снискав признание поклонников, получив возможность сниматься в сериалах и обеспечивать себя, Пелин Карахан ощутила прелести финансовой стабильности. Сейчас актриса живет на широкую ногу. Много путешествует, бывает в Европе. И ни в чем не нуждается. Кроме того, Карахан поселилась с семьей в роскошном загородном особняке с бассейном и садом. На вилле актрисы есть даже отдельная комната, которую она использует как художественную мастерскую.
Пелин Карахан поселилась в трехэтажном особняке. Фото: личный архив
Но самые важные перемены произошли в личной жизни актрисы. Она вышла замуж за бизнесмена Бедри Гюнтая и подарила ему двоих сыновей: Али Демира и Джана Эюпа. Говоря о знакомстве с избранником, актриса подметила, что их чувства — не любовь с первого взгляда.
«Я подсознательно искала мужчину, который будет обо мне заботиться и оберегать меня. И когда мне удалось встретить такого человека, мне не хотелось его терять. Как правило, дети, чьи родители развелись, не верят, что брак сделает их счастливыми. Однако у меня было все наоборот. Я с детства хотела иметь семью», — отметила Пелин.
Со свадьбой Пелин Карахан тянула целый год, они с Бедри не сразу поженились. Сначала паре хотелось вдоволь насладиться жизнью: вместе отдыхать, путешествовать. Однако потом актриса все-таки захотела стать невестой. Не обошлось и без роскошного торжества: все как положено — белое платье, фата, гости и богатый стол.
По материалам Dомашний.