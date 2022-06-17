Росла без отца, вышла замуж по любви и разбогатела! Как живет Пелин Карахан, заполучившая звездную роль в «Великолепном веке»

Пелин Карахан многим известна по роли Михримах султан в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла единственную дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. Эта роль стала для актрисы знаковой. Значительные гонорары, обрушившаяся на Пелин слава и предложения о съемках, поступавшие как из рога изобилия, помогли актрисе добиться независимости. Она перестала ощущать нужду в финансовом плане.

В одном из интервью Пелин Карахан говорила, что не понаслышке знает, что такое бедность. Как жила актриса, заполучившая звездную роль в турецком сериале «Великолепный век»? Все подробности — в материале сайта Teleprogramma.pro.

Оказывается, Пелин росла без отца, ее воспитывала мама, которая одна тянула семью. Поэтому актриса довольно рано поняла, что она должна рассчитывать в первую очередь только на себя.