Пугачева с Галкиным сняли «дачу» за 3 миллиона в месяц: звезды не жалеют денег на летний отдых

Катерина Шпица отдыхает в Сочи с семьей и друзьями. Актриса совмещает отдых у моря с походами в горы - уже пару раз прошла с сыном по экотропе курорта Роза Хутор.

«Под влиянием моря и надувных крокодилов я впадаю в детство, - поделилась Катя. - Посреди тенистых живописных горных троп счастливо теряю связь с реальностью. Приезд в Сочи не обходится без посещения любимой «Ривьеры», отправной точки нашей семейной истории.

Перед центральным входом в этот парк у клумбы с часами папа 40 минут прождал мою маму, которая опаздывала на первое свидание - села не на тот автобус… Мы обожаем тут бродить и говорить о временах знакомства родителей. И аттракционы в «Ривьере» тоже любим.

Я люблю тут кататься больше, чем в «Сочи-парке». Да, не так экстремально, но эффект бабочек в животе случается очень часто. Очередей еще ни разу не застали. Мы берем абонемент «Семейный»! На 15 поездок. Наши любимые аттракционы «Рок-н-ролл», «Корсар», «Флинт», «Жар-птица».

Дмитрий Шепелев со своей большой семьей у моря в Сочи был проездом, а потом отправился в горы, где арендовал дом с видом на вершины. Телеведущий отдыхает с сыном Платоном, гражданской женой Екатериной и ее дочкой Ладой и общим сыном пары Тихоном. «Решили в этом году провести лето в горах. Никогда не было такого сценария», - рассказал Дмитрий.

Катя Лель дала в одной из гостиниц города-курорта концерт и осталась там же с семьей отдохнуть. Певица гуляет по дендрарию, купается, катается на водных мотоциклах и радуется частым «встречам» с дельфинами: «Загадываю желания!»