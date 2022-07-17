Пугачева с Галкиным сняли «дачу» за 3 миллиона в месяц: звезды не жалеют денег на летний отдых

Сочи
Катерина Шпица без ума от Сочи. Фото: соцсети
Катерина Шпица отдыхает в Сочи с семьей и друзьями. Актриса совмещает отдых у моря с походами в горы - уже пару раз прошла с сыном по экотропе курорта Роза Хутор.
«Под влиянием моря и надувных крокодилов я впадаю в детство, - поделилась Катя. - Посреди тенистых живописных горных троп счастливо теряю связь с реальностью. Приезд в Сочи не обходится без посещения любимой «Ривьеры», отправной точки нашей семейной истории.
Перед центральным входом в этот парк у клумбы с часами папа 40 минут прождал мою маму, которая опаздывала на первое свидание - села не на тот автобус… Мы обожаем тут бродить и говорить о временах знакомства родителей. И аттракционы в «Ривьере» тоже любим.
Я люблю тут кататься больше, чем в «Сочи-парке». Да, не так экстремально, но эффект бабочек в животе случается очень часто. Очередей еще ни разу не застали. Мы берем абонемент «Семейный»! На 15 поездок. Наши любимые аттракционы «Рок-н-ролл», «Корсар», «Флинт», «Жар-птица».
Дмитрий Шепелев со своей большой семьей у моря в Сочи был проездом, а потом отправился в горы, где арендовал дом с видом на вершины. Телеведущий отдыхает с сыном Платоном, гражданской женой Екатериной и ее дочкой Ладой и общим сыном пары Тихоном. «Решили в этом году провести лето в горах. Никогда не было такого сценария», - рассказал Дмитрий.
Катя Лель дала в одной из гостиниц города-курорта концерт и осталась там же с семьей отдохнуть. Певица гуляет по дендрарию, купается, катается на водных мотоциклах и радуется частым «встречам» с дельфинами: «Загадываю желания!»
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые путешествуют втроем с малышом. Фото: соцсети
Елизавета Арзамасова впервые летела на самолете с 11-месячным сыном Львом. Актриса прилетела на курорт, чтобы весь месяц поддерживать мужа Илью Авербуха, компания которого представляет здесь ледовое шоу. Леву ждут морские купания, прогулки в горах и «Сочи-парке».
Цены: Две недели на двоих в отеле 4 звезды - 260 тыс. руб.
Крым
Сергей с супругой с утра ни в одном глазу: они предпочитают активный здоровый отдых. Фото: соцсети
Сергей Жигунов с женой Викторией июль проводят в Крыму. Добрались на машине. Жена актера Виктория Жигунова поделилась опытом: «Мы решили разбить дорогу на два дня. Первый день: Москва - Ростов (1075 км) и ночевка в Ростове. Второй день: Ростов - Гурзуф (756 км)». Жигунова сообщила, что за платную дорогу по системе «Платон» они отдали 1600 руб. Утро и вечер в Гурзуфе семья проводит на водных процедурах в бухте Чехова.
Яна Поплавская с мужем отправилась в путешествие по Крыму на машине. Актриса рассказывает: «Я давно мечтала так поехать - глазеть вокруг, останавливаться, где захотим, перекусывать в кафе,
а еще проехать по Крымскому мосту. Мы проехали почти 1700 км! По пути заезжали в Ростов-на-Дону и останавливались на Таманском полуострове. Никогда так не путешествовала. И мне очень нравится!»
Цены: Две недели на двоих в отеле 4 звезды с завтраком - 200 тыс. руб.
Турция
Ксения Бородина в Турции как дома. Фото: соцсети
Ксения Бородина арендовала виллу у моря в Бодруме и загорает с дочками, с подругами и их детьми. Это теперь модный вид отдыха на турецких курортах. Виллы с бассейнами объединены в небольшие VIP-комплексы, они находятся на большом расстоянии друг от друга, обслуживаются персоналом. Можно заказать еду или готовить самим. С утра семья ходит на пляж, вечером - в ресторан. Ксения арендовала виллу на месяц и пожаловалась на дороговизну: «В прошлом году у меня была шикарная вилла, снимала за €28 тыс. В этом году все намного скромнее, но уже за €37 тыс. Потому что все рванули в Турцию».
Екатерина Волкова с дочерью и мужем выбрала пятизвездочный отель в турецком Белеке. Но вначале отдых не задался. «Мы выбираем отдых в Турции, потому что любим лениво отдыхать. Любим не вскакивать спозаранку, долго завтракать, загорать до обеда, потом объедаться и дремать, встречать закат, собираться на ужин красиво, болтать, после ужина гулять и танцевать на местной дискотеке. Турцию всегда отличал высокий сервис, но что-то пошло не так…» - пожаловалась звезда сериала «Воронины». Спустя три дня семью актрисы переселили в другой номер - в отремонтированный корпус отеля, где хорошо работал кондиционер, не было плесени и других проблем. Волкову все устроило, и отдых наладился. Пока беспокоит только то, что в отеле дети отдыхающих подхватывают ротавирус после купания в бассейне.
Юлия Ковальчук упивается летом. Фото: соцсети
Юлия Ковальчук с дочкой и мужем отдыхает в шикарном отеле в Анталье. Певица живет на вилле у моря и от отеля в восторге: «Огромное количество развлечений на все вкусы. Например, прямо в горах свой зоопарк».
Цены: Аренда виллы - €37 тыс. в мес. (2,2 млн руб.). Две недели на двоих в отеле 5 звезд - 500 тыс. руб.
Ростовская область
Ольга Кабо знакомит сына с заповедными уголками России. Фото: соцсети
Ольга Кабо с 9-летним сыном Виктором отдохнула у друзей в семейной усадьбе в селе Займо-Обрыв Азовского района Ростовской области. Актриса жила в загородном отеле, купалась на Дону и много путешествовала по окрестностям, была на экскурсии в Азовском историкоархеологическом музее-заповеднике. Кабо отдыхом довольна: «Спасибо за погружение в историю, эмоции и новые впечатления».
Цены: Две недели на двоих в семейной усадьбе - 70 тыс. руб.
Латвия
Фото: соцсети
Алла Пугачева с мужем, детьми и их няней с июля и до конца лета поселилась в Юрмале. На Рижском взморье сейчас не так жарко, как в Израиле, где до этого отдыхало семейство. Пугачева который год арендует одно и то же жилье - двухэтажную виллу «Марта» площадью 2400 кв. м.
Особнячок расположен рядом с концертным залом «Дзинтари», по соседству с домом Лаймы Вайкуле. В доме, где поселилась Пугачева с семейством, шесть спален, гостиная, кинозал, библиотека, спа-центр с настенной мозаикой из листов 24-каратного золота, теннисный корт, оранжерея с бамбуковой рощей и площадкой для барбекю. Вилла оснащена системой видеонаблюдения. Принадлежит недвижимость латвийскому банкиру, который раньше сдавал ее богачам в зависимости от сезона за €70 - 90 тыс. Но теперь отдыхающих стало меньше, цены снизились. А Алла Борисовна традиционно получала дом в аренду с огромной скидкой.
Цена: Аренда VIP-виллы - €50 тыс. (3 млн руб.) в месяц.
Греция
«В Греции все есть», - вспомнил Тимур и махнул на Миконос. Фото: соцсети
Тимати на частном самолете прилетел с друзьями и подругой моделью Валентиной Ивановой на греческий остров Миконос. Это курорт с насыщенной развлечениями ночной жизнью и сервисом, рассчитанным на обеспеченных людей. Миконос еще называют греческой Ибицей. Пляжи, прогулки в Эгейском море на яхте, шикарные рестораны - музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов отдыхает респектабельно.
Цена: Две недели на двоих в отеле 5 звезд - 1,9 млн руб.
Мальдивы
Ида Галич и себя порадовала, и подружек. Фото: соцсети
Ида Галич вывезла двух подружек отмечать 15-летие их дружбы на Мальдивы. Блогер и телеведущая в восторге: «Здесь прекрасно все: виллы с частными бассейнами, сервис, вкуснейшая еда, океан с кристально чистой водой, рыбки дивной красоты». Сейчас на Мальдивах сезон дождей, поэтому виллы стоят дешевле, чем в высокий сезон. Однако погода отдыху особо не мешает - дождь если и идет, то во второй половине дня, а с утра уже солнце.
Пока нет съемок, Анна Банщикова решила вкусить райских наслаждений. Фото: соцсети
Анна Банщикова с тремя детьми и мужем тоже наслаждается отпуском на Мальдивах. Семья купается, загорает, катается на яхте и посещает дайвинг-центр.
Цена: Две недели на троих на вилле над водой с бассейном - 800 тыс. руб.