От «вице-мисс Россия» до «миссис Тарасова»: как Анастасия Костенко пыталась покорить мир красотой, но счастье обрела в многодетстве

Анастасия Костенко прославилась благодаря браку с футболистом Дмитрием Тарасовым. Хотя известность она пыталась обрести другим способом - стать знаменитой моделью. Как получилось, что девушка из провинции обрела счастье не на подиуме, а в многодетстве - в нашем материале.

Анастасия Костенко: детство, родители, сестры

Анастасия Костенко родилась в Сальске 29 марта 1994 года. Отец был предпринимателем, мама работала педагогом-психологом в школе. Когда Насте исполнилось 5 лет, родители развелись, и мама некоторое время воспитывала дочку одна.