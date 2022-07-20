От «вице-мисс Россия» до «миссис Тарасова»: как Анастасия Костенко пыталась покорить мир красотой, но счастье обрела в многодетстве

Анастасия Костенко прославилась благодаря браку с футболистом Дмитрием Тарасовым. Хотя известность она пыталась обрести другим способом - стать знаменитой моделью. Как получилось, что девушка из провинции обрела счастье не на подиуме, а в многодетстве - в нашем материале.
Анастасия Костенко: детство, родители, сестры
Анастасия Костенко родилась в Сальске 29 марта 1994 года. Отец был предпринимателем, мама работала педагогом-психологом в школе. Когда Насте исполнилось 5 лет, родители развелись, и мама некоторое время воспитывала дочку одна.
Маленькая Анастасия Костенко с мамой. Фото: соцсети
Через некоторое время мама вновь вышла замуж, и во втором браке родила троих детей – у Насти появилось две сестренки Диана и Дарья и брат Виктор.
Анастасия Костенко в 16 лет с маленьким братом. Фото: соцсети
С детства Настя росла творческим ребенком, занималась в модельном агентстве, училась в музыкальной школе, посещала танцевальную студию поступать решила на хореографический факультет в Ставропольский колледж искусств.
Анастасия Костенко вс младшими сестрами. Фото: соцсети
Анастасия Костенко: модельный бизнес
Моделингом Анастасия начала заниматься с шести лет. в этом возрасте она уже успела стать «Мисс очарование». Окончив школу, карьеру модели продолжила и в 2012 году стала «Мисс очарование» и «Донская красавица».
В 2013 году Костенко приняла участие в конкурсе красоты Miss All Nation в Монголии и заняла первое место. Это придало ей уверенности и смелости, она отправила заявку на главный конкурс красоты нашей страны – «Мисс Россия». И вошла в состав его участниц.
Анастасия Костенко на конкурсе "Мисс Россия" в 2014 году. Фото: соцсети
В 2014 году состоялся конкурс с участием Анастасии Костенко, и она заняла в нем третье место с титулом «2-я вице-мисс». Наградой за высокое достижение стал грант на обучение в любом вузе мира.
Результат также позволил Костенко представлять Россию на конкурсе красоты «Мисс мира» в Лондоне. Там русская красавица смогла войти в топ-25, заняв 20-е место. Но удача улыбнулась девушке по-другому: на конкурсе ее заметили представители китайского модельного агентства Modern Models и предложили контракт. Она согласилась и несколько лет в Пекине была лицом бренда платьев ручной работы.
Анастасия Костенко в "Ак Барс шоу". Фото: соцсети
По возвращении на родину Костенко продолжила карьеру модели, принимала участие в рекламных фотосессиях. В 2020 году она стала работать ведущей «АК Барс шоу», пока ее муж играл за казанский «Рубин». Со временем все больше внимания стала уделять блогу и семье, начав зарабатывать в соцсетях.
Анастасия Костенко: личная жизнь
Анастасия Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Познакомились они в 2016 году и скрывались от всех, но однажды были замечены в одном из ресторанов Москвы. Девушку обвинили в том, что она увела Тарасова у Бузовой, мол, разлучница не погнушалась тем, что тот был женат. Когда тайное стало явным, Тарасов прервал молчание и рассказал, что их с Бузовой брак уже трещал по швам, и виноваты тут оба, а не кто-то третий.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети
Свадьбу Костенко и Тарасов сыграли в 2017 году, затем обвенчались и стали ждать первенца. Родилась у них дочка Милана в 2018 году, и новоиспеченные родители души не чаяли в малышке.
Анастасия Костенко с мужем и тремя детьми. Фото: соцсети
Костенко постоянно подчеркивала, что хочет много детей, поскольку сама росла в многодетной семье и знает, какое это счастье. Поэтому никто из поклонников не удивился, когда модель объявила о второй беременности. И в начале 2020 года на свет появилась дочка Ева. А вскоре и третий подоспел, на этот раз сынок – осенью 2021 года Костенко стала многодетной мамой, малыша назвали Алексеем.
Анастасия Костенко: горячие фото
Анастасия Костенко обладает ростом 175 см и весит 48 кг. Модельные данные позволяют красавице быть героиней любых фотосессий, но она предпочитает более целомудренные съемки, поэтому горячих снимков в мужских журналах Костенко не найти.
Зато Костенко регулярно радует подписчиков своего микроблога снимками в бикини. После трех родов фигура девушки, кажется, совсем не изменилась и вызывает бурю восторгов у фолловеров.
Анастасия Костенко в бикини. Фото: соцсети
Анастасия Костенко сегодня
В настоящее время Анастасия Костенко воспитывает троих детей. Девушка не исключает, что в будущем снова станет мамой.