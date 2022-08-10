Ослушался Аллу? Галкин «наплевал» на мнение Пугачевой, когда речь зашла о детях

Алла Пугачева живет душа в душу с Максимом Галкиным. Пара воспитывает вместе двоих детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Шоумен много говорил о воспитании малышей, давая понять, что без Примадонны ему едва бы удалось стать таким примерным семьянином. К примеру, Алла Борисовна ввела дома табу на ссоры при детях.

Как говорит Максим, двойняшки Гарри и Лиза никогда не слышали и не видели, как взрослые могут выяснять отношения. Примадонна считает, что дети не должны раньше времени погружаться в такую атмосферу, которая, скорее всего, навредит мировосприятию. Мама и папа для них — это в первую очередь надежный тыл, опора и поддержка. А дом — прочная крепость.

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