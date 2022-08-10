Ослушался Аллу? Галкин «наплевал» на мнение Пугачевой, когда речь зашла о детях

Алла Пугачева живет душа в душу с Максимом Галкиным. Пара воспитывает вместе двоих детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Шоумен много говорил о воспитании малышей, давая понять, что без Примадонны ему едва бы удалось стать таким примерным семьянином. К примеру, Алла Борисовна ввела дома табу на ссоры при детях.
Как говорит Максим, двойняшки Гарри и Лиза никогда не слышали и не видели, как взрослые могут выяснять отношения. Примадонна считает, что дети не должны раньше времени погружаться в такую атмосферу, которая, скорее всего, навредит мировосприятию. Мама и папа для них — это в первую очередь надежный тыл, опора и поддержка. А дом — прочная крепость.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Дети Аллы Пугачевой - двойняшки Гарри и Лиза. Фото: личный архив
«У меня было строго воспитание, и я за это благодарна своим родителям. Хотя сейчас так воспитывать совершенно не модно. Своих маленьких детей я воспитываю так, чтобы не наказывать. Стараемся им все объяснять. Для того, чтобы ребенку что-то дать, надо понять, что он хочет», — говорила Алла Пугачева в беседе с Олегом Меньшиковым.
Максим Галкин с двойняшками Гарри и Лизой в замке в деревне Грязь. Фото: личный архив
Оказывается, между Примадонной и ее молодым мужем не всегда процветает идиллия, есть речь заходит о детях. Так, к примеру, шоумен Максим Галкин ослушался жену, проигнорировав ее мнение относительно того, нужно ли показывать двойняшек Гарри и Лизу широкой публике.
Сначала Алла Борисовна была против этой затеи, она хотела уберечь детей от публичности. Однако Максим Галкин поступил по-своему. В личном микроблоге муж Примадонны то и дело показывал свежие кадры с двойняшками, они даже снимались в рекламе.
Свое отношение к публичности детей Максим Галкин объяснил тем, что он попросту не хочет, чтобы за его детьми следовали по пятам папарацци, желая подзаработать на эксклюзивных кадрах. По словам шоумена, уж лучше он сам опубликует снимки своих детей, чем будет видеть их фото, сделанные исподтишка неизвестными людьми.