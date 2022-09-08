«Она что – круче Пугачевой?»: звезд возмутили высказывания Лободы, назвавшей себя артисткой «номер один» в РФ

В своем интервью, говоря о шоу-бизнесе, Светлана Лобода заявила: «Лучший продукт, который создавался в России, он создавался украинцами», и добавила:
«Я была номером один артистом в России. Россия дала мне успех, но я не могу идти на сделку со своей совестью. Я хочу остаться человеком и хочу, чтобы мне перед собой не было стыдно».
Согласны ли с такой оценкой российские звезды?
Иосиф Пригожин: «За каждый рубль придется отвечать»
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press
- Артистка номер один? Это она сама про себя так говорит? Мне нравится, как они заявляют о своей исключительности. Вы посмотрите на стриминги: там нет ее имени! Там совсем другие исполнители: HammAli & Navai, Jony, Моргенштерн*. Лободу я там не встречал.
У нас есть артисты, собирающие огромные стадионы: «Руки вверх!», Баста. Я не знаю, почему Лобода заявляет о своей исключительности.
- Но ведь она добилась определенных успехов?
- Безусловно, она стала большой звездой в России. И что она сделала? Как она отблагодарила Россию – за внимание аудитории к ней? В этом проблема многих артистов: когда они становятся звездами, с ними приходится знакомиться заново, - они меняются просто на глазах!
Они перестают быть земными, им кажется, что они находятся где-то в Космосе. При этом не понимают, что за каждый доллар, за каждый рубль придется отвечать. Отвечать уважением и взаимностью к аудитории.
Она никак не защитила российских артистов
Как только вы заявляете о своей исключительности – вы перестаете быть звездой. Вкус победы – очень сладкий. А вот вкус поражения… Да, она заявляет о том, что она «звезда номер один».
Но при этом не может воспользоваться этой «звездностью» на территории России. И в чем смысл? Русских артистов не пускали в Украину с 2014 года, и ни одного слова в защиту своих российских коллег Лобода не сказала.
Все вторично, все – плагиат
Кто это решил, что она «номер один», - она сама? Вы когда-нибудь слышали такое от Майкла Джексона или Стинга, например? Это при том, что их музыка – оригинальна, а не плагиат. А у Лободы – все вторично.
Как там ее песня называется - «Твои глаза»? Это уже сделала Аллегрова триста лет назад. А эти «исключительные» будто делают нам одолжение. Нам не надо таких одолжений.
Моя жена Валерия, например, никогда не страдала «звездной болезнью», она вообще вне шоу-бизнеса, отдельно стоит и занимается своим делом профессионально, и доказывает свое присутствие каждый день своими поступками и своим творчеством.
А Лободе и не снилось столько стадионов, сколько собрала, например, группа «Земляне», или Олег Газманов. Сорок «Олимпийских» собрал Газманов за месяц. Сорок! А чем хвастаются такие, как Лобода? Тем, что они десять тысяч людей собрали в зале?
Станислав Садальский: «Она может считать себя первой артисткой мира»
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press
- Она глупая женщина. Я вам сейчас расскажу. Я не знал, кто такая Светлана Лобода. Мы летели с Васильевой на гастроли в какой-то город, в центр России. Впереди нас сидела какая-то губастая женщина, и в какой-то момент она попросила стюардессу выключить мотор, потому что его шум мешал ей спать.
Я тогда спросил – кто эта дама? А мне ответили: наверное, из обслуги губернатора, из эскорта. Это была Лобода. Я тогда написал текст об этом случае, опубликовал, но ее дирекция попросила меня его убрать, и я убрал. Она может себя считать первой артисткой мира, я не удивлюсь.
Данко: «Дешевка. Ноль»
Данко. Фото: Global Look Press
- Она что – круче Пугачевой, получается? Вообще, я считаю, это было гигантской ошибкой – насаждать в России украинских артистов, при этом «заглушая» артистов российских. На самом деле они не лучше и не хуже наших.
Просто одно время была такая политика в шоу-бизнесе. Приношу на радио песню – не берут, приносит украинец – пожалуйста. И Лобода та же самая…
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Я не помню ее вообще, откуда она взялась? Она что – сама писала музыку, сама снимала клипы? Накачала силиконовые губы, а так – ни голоса, ни красоты, ни таланта. На чужих деньгах все произошло. А сама по себе она – дешевка. Ноль. Это объективно. Ничего она не может – ни петь, ни танцевать, ни сочинять. Просто – человек с Украины.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.