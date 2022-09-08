«Она что – круче Пугачевой?»: звезд возмутили высказывания Лободы, назвавшей себя артисткой «номер один» в РФ

- Артистка номер один? Это она сама про себя так говорит? Мне нравится, как они заявляют о своей исключительности. Вы посмотрите на стриминги: там нет ее имени! Там совсем другие исполнители: HammAli & Navai, Jony, Моргенштерн*. Лободу я там не встречал.

У нас есть артисты, собирающие огромные стадионы: «Руки вверх!», Баста. Я не знаю, почему Лобода заявляет о своей исключительности.

- Но ведь она добилась определенных успехов?

- Безусловно, она стала большой звездой в России. И что она сделала? Как она отблагодарила Россию – за внимание аудитории к ней? В этом проблема многих артистов: когда они становятся звездами, с ними приходится знакомиться заново, - они меняются просто на глазах!

Они перестают быть земными, им кажется, что они находятся где-то в Космосе. При этом не понимают, что за каждый доллар, за каждый рубль придется отвечать. Отвечать уважением и взаимностью к аудитории.

Она никак не защитила российских артистов

Как только вы заявляете о своей исключительности – вы перестаете быть звездой. Вкус победы – очень сладкий. А вот вкус поражения… Да, она заявляет о том, что она «звезда номер один».

Но при этом не может воспользоваться этой «звездностью» на территории России. И в чем смысл? Русских артистов не пускали в Украину с 2014 года, и ни одного слова в защиту своих российских коллег Лобода не сказала.

Все вторично, все – плагиат

Кто это решил, что она «номер один», - она сама? Вы когда-нибудь слышали такое от Майкла Джексона или Стинга, например? Это при том, что их музыка – оригинальна, а не плагиат. А у Лободы – все вторично.

Как там ее песня называется - «Твои глаза»? Это уже сделала Аллегрова триста лет назад. А эти «исключительные» будто делают нам одолжение. Нам не надо таких одолжений.

Моя жена Валерия, например, никогда не страдала «звездной болезнью», она вообще вне шоу-бизнеса, отдельно стоит и занимается своим делом профессионально, и доказывает свое присутствие каждый день своими поступками и своим творчеством.

А Лободе и не снилось столько стадионов, сколько собрала, например, группа «Земляне», или Олег Газманов. Сорок «Олимпийских» собрал Газманов за месяц. Сорок! А чем хвастаются такие, как Лобода? Тем, что они десять тысяч людей собрали в зале?

Станислав Садальский: «Она может считать себя первой артисткой мира»

