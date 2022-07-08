Новый ухажер Волочковой: «Могу помочь Настиной домработнице Лоле»

- Я раньше вообще ничего не знал о ее жизни. Просто слышал имя, знал, что есть такая балерина. Честно говоря, не ожидал, что Настя окажется таким хорошим и душевным человеком. Меня очень удивило то, что у нее много у нее хейтеров.

- Это вас не отпугнуло?

- Послушайте, я не привык доверять каким-то слухам и сплетням, я привык делать собственные выводы о людях, на основании личного общения. Только поговорив с человеком, я принимаю решение – работать с ним дальше, дружить, подпускать к себе, - или держаться на расстоянии.

Я так скажу: определенные выводы можно делать даже по тому, как человек разговаривает с теми, кто ниже его по социальному статусу, с обслуживающим персоналом. Так вот, я видел, как общается Настя – известная личность, звезда! – со своими работниками, с людьми, приехавшими из Таджикистана, Узбекистана. И это вызвало у меня бесконечное уважение.

Я сам – нерусский, из Дагестана, и мне много раз приходилось сталкиваться с неуважительным отношением, особенно в начале, когда у меня еще не было собственного бизнеса и приходилось работать на других людей.

Нас многие считают «вторым сортом». Конечно, это сильно обижает. А Настя никогда не делила людей ни по оттенку кожи, ни по национальности. Она ко всем относится уважительно, так давайте подумаем, кто здесь настоящий человек – Настя или все эти хейтеры, которые позволяют себе оскорбительные высказывания? По-моему, все очевидно.

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У Насти есть помощница по хозяйству, Лола. Когда я бываю у Насти дома, я иногда говорю: «Лола, давай я тебе помогу», потому что вижу, как она устает. Иду и помогаю – мне нетрудно. И вижу, как Лола любит Настю. Лола к ней относится, как к собственной дочери. Искренне заботится, переживает. И Настя ее любит, жалеет.

Помню, мы с ней сидим на диване, Лола накрывает на стол, а Настя ей говорит: «Слушай, да брось ты это все, ты устала, посиди с нами, поешь, отдохни». И таких моментов было много. (У Лолы и Рустама, супругов из Таджикистана, которых приютила Анастасия Волочкова, родились за это время, что они живут в ее доме, трое детей. И у двух сестер Рустама тоже родились дети: сын и дочь. Сама балерина, рассказывая об этом, со смехом говорит: «Детский сад «У Настеньки», - прим. ред.)

Настя – человек с большой буквы. Возможно, она что-то и делает эпатажное, для пиара, что-то, что вызывает у людей бурные эмоции. Но это – ее работа. А еще это – ее личное дело, может делать, а может не делать. Многие известные люди ради хайпа делают разные вещи. И я не могу Настю ни за что осуждать.

- Какое будущее у ваших с Настей отношений, как вы думаете?

