Новый ухажер Волочковой: «Могу помочь Настиной домработнице Лоле»

Одна из главных новостей шоу-бизнеса последних дней – новый поклонник Анастасии Волочковой. Кто он, этот таинственный мужчина? Мы поговорили с Джехангиром Мансуровым. Теперь и вы узнаете подробности его отношений с Анастасией Волочковой – из первых уст.
- Расскажите, как вы познакомились с Анастасией?
- Я увидел Настю в Интернете, в рекламе ландшафтного дизайнера. Заинтересовался, написал, и через две недели она мне ответила. Рассказала о своей идее – сделать на участке зеркальную ограду. Я согласился – уже занимался такими проектами раньше. Но, конечно, нужно было посмотреть участок своими глазами.
Я приехал к Насте со своей командой, тогда-то мы и познакомились. Вторая наша встреча произошла, когда я уже занимался установкой железного каркаса. Тогда мы с Настей много разговаривали, она произвела на меня очень хорошее впечатление…
- Правда ли, что вы получали массу неприятных сообщений от ее хейтеров?
Анастасия и Хан. Фото: личный архив
- Я раньше вообще ничего не знал о ее жизни. Просто слышал имя, знал, что есть такая балерина. Честно говоря, не ожидал, что Настя окажется таким хорошим и душевным человеком. Меня очень удивило то, что у нее много у нее хейтеров.
- Это вас не отпугнуло?
- Послушайте, я не привык доверять каким-то слухам и сплетням, я привык делать собственные выводы о людях, на основании личного общения. Только поговорив с человеком, я принимаю решение – работать с ним дальше, дружить, подпускать к себе, - или держаться на расстоянии.
Я так скажу: определенные выводы можно делать даже по тому, как человек разговаривает с теми, кто ниже его по социальному статусу, с обслуживающим персоналом. Так вот, я видел, как общается Настя – известная личность, звезда! – со своими работниками, с людьми, приехавшими из Таджикистана, Узбекистана. И это вызвало у меня бесконечное уважение.
Я сам – нерусский, из Дагестана, и мне много раз приходилось сталкиваться с неуважительным отношением, особенно в начале, когда у меня еще не было собственного бизнеса и приходилось работать на других людей.
Нас многие считают «вторым сортом». Конечно, это сильно обижает. А Настя никогда не делила людей ни по оттенку кожи, ни по национальности. Она ко всем относится уважительно, так давайте подумаем, кто здесь настоящий человек – Настя или все эти хейтеры, которые позволяют себе оскорбительные высказывания? По-моему, все очевидно.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» - там самые свежие новости о звездах!
У Насти есть помощница по хозяйству, Лола. Когда я бываю у Насти дома, я иногда говорю: «Лола, давай я тебе помогу», потому что вижу, как она устает. Иду и помогаю – мне нетрудно. И вижу, как Лола любит Настю. Лола к ней относится, как к собственной дочери. Искренне заботится, переживает. И Настя ее любит, жалеет.
Помню, мы с ней сидим на диване, Лола накрывает на стол, а Настя ей говорит: «Слушай, да брось ты это все, ты устала, посиди с нами, поешь, отдохни». И таких моментов было много. (У Лолы и Рустама, супругов из Таджикистана, которых приютила Анастасия Волочкова, родились за это время, что они живут в ее доме, трое детей. И у двух сестер Рустама тоже родились дети: сын и дочь. Сама балерина, рассказывая об этом, со смехом говорит: «Детский сад «У Настеньки», - прим. ред.)
Настя – человек с большой буквы. Возможно, она что-то и делает эпатажное, для пиара, что-то, что вызывает у людей бурные эмоции. Но это – ее работа. А еще это – ее личное дело, может делать, а может не делать. Многие известные люди ради хайпа делают разные вещи. И я не могу Настю ни за что осуждать.
- Какое будущее у ваших с Настей отношений, как вы думаете?
Анастасия и Хан. Фото: личный архив
- Когда я согласился делать ограждение для Настиного участка, я услышал в ее адрес столько разных гадостей от других людей! Даже забеспокоился. И решил: обязательно надо составить договор, мало ли что. А потом, пообщавшись с Настей, узнав ее, как прекрасного человека, я забыл и о договоре, и вообще обо всем. Пусть это ограждение будет ей подарком.
Мне очень приятно общаться с Настей. Да, не скрою, прикольно «вживую» видеть знаменитость, но дело не только в этом. Приятно, что человек такого уровня, как Настя, разглядела меня, мою душу, мою человечность, что она хорошо ко мне относится. Что удивляет людей – я не понимаю.
Почему мы с Настей не можем просто общаться, почему всем обязательно видится какая-то пошлость, что-то нехорошее, какие-то скрытые умыслы? Зачем обязательно писать, что мы с ней – любовники?
- Значит, вас с Настей связывает просто дружба?
- Конечно. Просто хорошие, человеческие отношения. Дружба. Настя вызывает у меня огромное уважение и необыкновенно светлые чувства.
- Многие пытались воспользоваться именем Анастасии Волочковой – пиарились на нем. Как вы считаете, допустимо ли так поступать – входить в доверие к женщине ради каких-то корыстных интересов?
- Знаете, я сразу сказал Насте: мне ничего от нее не нужно, никакой пиар, никакая узнаваемость. У меня и без того очень хорошие продажи, без дополнительной рекламы. И все, что она делает сейчас для меня, размещает на своей странице информацию о моей деятельности, - это все только ее личное желание. Я не выдвигал никаких требований, не просил «раскручивать» мое имя. Просто Настя в таком формате говорит мне спасибо.
- Расскажите, чем вы занимаетесь? В Сети пишут и о юридической фирме, которая вам принадлежит, и о строительном бизнесе, и о недвижимости…
Джехангир Мансуров и Анастасия Волочкова. Фото: личный архив
- Да, у меня есть агентство недвижимости, моя компания первоначально занималась первичным рынком. У меня есть партнеры-застройщики, они строят – мы продаем. Теперь в наш круг интересов вошел и вторичный рынок недвижимости.
Еще я занимаюсь строительным бизнесом: моя компания строит и жилые комплексы, и частные дома. Вообще мы занимаемся всем, что связано с недвижимостью: начиная от фундамента и заканчивая крышей и внутренней отделкой, занимаемся сборкой мебели.
Кроме того, я занимаюсь бизнес-обучением, сотрудничаю с большим количеством предпринимателей, я – резидент нескольких бизнес-клубов. По сути, занимаюсь развитием среднего класса России, помогаю людям стать успешными предпринимателями. Моя деятельность – это не просто коучинг. Это полная поддержка любых бизнес-идей, включая сотрудничество с банками-партнерами.
- Настя рассказала, что вы с ней планируете совместное путешествие в Турцию. Это будет просто отдых, или у вас в Турции дела, связанные с вашим бизнесом?
- Да, у меня в Турции бизнес, моя компания занимается размещением туристов в отелях. Понимаете, это нормальные человеческие отношения, когда я, видя, какой прекрасный человек Настя, хочу сделать и делаю для нее что-то хорошее, в ответ она помогает мне в чем-то, и я снова говорю ей спасибо тем или иным образом… Вот в Турцию вместе полетим. Это нормально, когда люди поддерживают хорошие отношения и помогают друг другу.
- Все СМИ в последнее время пестрят заголовками «У Анастасии Волочковой – новый роман». Что об этом сказали ваши родители, ваши друзья?
- Я позвонил и поговорил с мамой, она сначала была расстроена. Спросил: «Как ты можешь обо мне думать плохое?» Объяснил все. И мама мне поверила. Потом Настя разговаривала с моей мамой по видеосвязи, рассказала, как она хорошо ко мне относится, и мама полностью изменила свое мнение об этой женщине.
Друзья, увидев на фото меня рядом с Настей, тоже звонили. И говорили: «Мы тебя прекрасно понимаем». Люди, которые меня знают, никогда не усомнятся во мне, не будут думать что-то плохое. Даже если бы у нас с Настей был роман, мои близкие приняли бы меня и мое решение, никто бы не осудил.