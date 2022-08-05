Николай Дроздов: как стал главным зоологом страны, объездил весь мир и много лет не хотел жениться

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Николай Дроздов: научная деятельность, экспедиции, «В мире животных»

Впервые на телевидении Николай Дроздов появился в 1968 году. Тогда он выступил экспертом в программе «В мире животных», которую вел Александр Згуриди. Зрители сразу полюбили Дроздова за его умение рассказывать о животном мире, пронзительный голос и природное обаяние.

В 1972 году молодой ученый отправился в Австралию, где объехал многие регионы и стажировался в университете в Канберре в течение 10 месяцев. Итоги экспедиции он подвел в книге «Полет бумеранга». После были поездки в Заир, на острова Фиджи, Тонга и Самоа.

Примечательно, что после поездки в Индию, в 1975 году, Дроздов стал вегетарианцем. По его словам, именно благодаря такому решению, его вес при росте 178 см снизился с 95 до 74 кг.