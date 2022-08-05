Николай Дроздов: как стал главным зоологом страны, объездил весь мир и много лет не хотел жениться

Прежде чем появиться на экранах телевизоров Николай Дроздов успел поработать пастухом и даже швеей. После он получил диплом МГУ и поступил в аспирантуру. Как складывалась жизнь знаменитости – в нашем материале.
Николай Дроздов: детство и начало карьеры
Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве в интеллигентной семье. По национальности русский.
Николай Дроздов в детстве (в центре). Фото: соцсети
Его прапрадед по материнской линии Иван Романович фон Дрейлинг был участником Бородинского сражения и ординарцем Михаила Кутузова. Происходил из старинного российского дворянского рода.
Отец Николай Сергеевич был профессором, работал на кафедре химии 2-го Московского медицинского института. Мама Надежда Дрейлинг – врач-терапевт, помощница знаменитого академика Павла Лукомского. У Николая Дроздова есть брат Сергей, который тоже связал свою жизнь с миром животных. Вместе со своей женой он много лет проработал в ветеринарной клинике.
В детстве Николай любил ходить в походы, где наблюдал за животными и птицами, вел дневник погоды, посещал кружок биологии Дарвиновского музея. В 12 лет успел поработать пастухом конного табуна в Рязанской области. А после окончания школы решил поступать в МГУ.
Николай Дроздов в молодости. Фото: соцсети
Дроздов выбрал биологический факультет. Там же познакомился с Владимиром Познером, который учился на другой специальности. После окончания первого курса Николай Дроздов решил, что хочет получить трудовой стаж и устроился на ткацкую фабрику.
Шил мужские костюмы, прошел путь от ученика до мастера 7 разряда. А после вновь вернулся в МГУ. В 1963 году он получил диплом кафедры биогеографии, а после еще два года учился в аспирантуре.
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Николай Дроздов: научная деятельность, экспедиции, «В мире животных»
Впервые на телевидении Николай Дроздов появился в 1968 году. Тогда он выступил экспертом в программе «В мире животных», которую вел Александр Згуриди. Зрители сразу полюбили Дроздова за его умение рассказывать о животном мире, пронзительный голос и природное обаяние.
В 1972 году молодой ученый отправился в Австралию, где объехал многие регионы и стажировался в университете в Канберре в течение 10 месяцев. Итоги экспедиции он подвел в книге «Полет бумеранга». После были поездки в Заир, на острова Фиджи, Тонга и Самоа.
Примечательно, что после поездки в Индию, в 1975 году, Дроздов стал вегетарианцем. По его словам, именно благодаря такому решению, его вес при росте 178 см снизился с 95 до 74 кг.
Николай Дроздов. Фото: Global Look Press
Спустя 11 лет с первого появления в программе «В мире животных» Дроздов стал ее ведущим. Но научную деятельность при этом не оставил. Годом позже он стал доцентом, а потом и профессором географического факультета МГУ.
Несмотря на большую занятость, Николай Николаевич уделял время и экспедициям. В 1979 году он покорил Эльбрус, позже побывал на Северном полюсе, а также обогнул побережья Аляски и Канады. Кстати, в копилке путешествий Дроздова две «кругосветки».
В 1996 году телепроект «В мире животных» был награжден премией «ТЭФИ» как лучшая просветительская передача. В этом же году Николай Дроздов стал членом Академии российского телевидения.
Николай Дроздов. Фото: Global Look Press
В 2019 году Николай Николаевич ушел из программы «В мире животных». Его место занял Алексей Лапин. Дроздов готовил себе смену на протяжении нескольких лет и остался доволен выбором.
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Николай Дроздов: ТВ, шоу, книги
Николай Дроздов написал множество книг и снял ряд научно-документальных фильмов о природе. Самая популярная из них шестисерийная лента «Царство русского медведя». Нал проектом Дроздов работал вместе с ВВС. Позже он озвучил несколько циклов программ ВВС о животных: «Прогулки с динозаврами», «Прогулки с чудовищами», «Голубая планета», «Живая природа», «Планета Земля».
Николай Дроздов в 2004-м. Фото: Global Look Press
Помимо книг, Николай Николаевич написал учебники «Биогеография материков», «Рассказы о биосфере», «Определитель птиц фауны СССР».
Активная жизненная позиция Дроздова не дает ему сидеть на месте даже на пенсии. В 2004 и 2005 годах он принял участие в реалити-шоу «Последний герой», где сблизился со многими звездами.
Через три года на Первом канале вышла передача «В мире людей», ведущим которой стал Николай Николаевич. Но в эфир она выходила недолго. После Дроздов рассказывал сказки Николая Сладкова на «Детском радио». Программа называлась «Азбука леса».
Николай Дроздов в 2004-м. Фото: Global Look Press
В начале 2000-х Николая Николаевича выбрали членом РАЕН и Российской экологической академии. А в 2014 году он вошел в Общественную палату РФ (5-й созыв).
Николай Дроздов: награды и премии, доход
В копилке наград Николая Дроздова «Орден Почета» и Орден «За заслуги перед отчеством» IV степени. В 2017 году он получил премию Правительства в области средств массовой информации, а годом позже стал заслуженным журналистом России.
Николай Дроздов продолжает читать лекции в МГУ, снимается в рекламе и иногда выступает гидом для туристов. По словам профессора, пенсия у него – 30 тысяч рублей, а в МГУ он получает и того меньше.
Николай Дроздов с женой Ириной. Фото: соцсети
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Николай Дроздов: личная жизнь
Впервые Николай Дроздов женился будучи студентом. Его избранницей стала девушка по имени Инна. Она родила ведущему дочь Надежду. Наследница зоолога получила географическое образование. Была ведущей программы «Очень дальнее Подмосковье», которая выходила на телеканале «Московия».
В 1997 году уехала жить в Таиланд, но через некоторое время вернулась. Правда, возобновить карьеру на телевидении не смогла.
Николай Дроздов с женой Ириной, дочерью Еленой и двумя внуками Филаретом и Яном. Фото: соцсети
После развода Николай Николаевич долго не женился. И только спустя 20 лет он встретил свою любовь. Будущая жена телеведущего жила двумя этажами ниже, а познакомились они в лифте. Татьяна Петровна преподавала биологию в Московском Дворце творчества детей и юношества. Они быстро нашли общий язык и совместные интересы.
В браке родилась дочь Елена. Она планировала стать ветеринаром, но позже увлеклась психологией. Выйдя замуж, Елена перебралась в Австралию, но позже семья вернулась в Россию. Младшая дочь подарила Николаю Дроздову двух внуков – Филарета и Яна.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Николай Дроздов: последние новости
В 2021 году журнал GQ назвал Николая Дроздова «Самым стильным человеком года». Хотя ученый признавался, что никогда не стремился к брендам и одевался так, как удобно.
Буквально месяц назад Николай Дроздов заставил поволноваться своих фанатов. На съемках программы он потерял сознание. Бригада медиков зафиксировала низкое давление. А позже телеведущий заверил, что с ним все в порядке.