Никас Сафронов объяснил, мог ли Александр Градский лишить двоюродную сестру наследства

Родственники Александра Градскогопродолжают вести ожесточенную борьбу за наследство. Так, на днях двоюродная сестра музыканта Наталья заявила в прессе, что 20 лет назад он незаконно приобрел квартиру на Бережковской набережной и дачу в элитном поселке Расторгуево, которые принадлежали ее покойному отцу Борису Градскому. Якобы за три дня до ухода своего дяди, когда он уже находился в невменяемом состоянии, артист заставил его подписать необходимые бумаги в присутствии нотариуса.

По словам Натальи, она пыталась получить свою долю наследства еще при жизни музыканта, даже советовалась с адвокатом, однако ее попытки не увенчались успехом.Как говорит женщина, артист заявил: «Я Саша Градский, у меня связи» и призвал ее оставить свою затею.

Периодически Наталья спрашивала у двоюродного брата, согласен ли он с поступком дяди и не передумал ли вернуть полагающуюся ей долю, но певец не отвечал. Двоюродная сестра Градского считает, что музыкант был богатым, но жадным человеком.

Она призналась, что не хотела вести судебную борьбу, поскольку воспитывала ребенка-аутиста, что тоже забирало немало сил.

А вот уже после смерти двоюродного брата Наталья планировала вновь заявить о своем праве на наследство. Но, по ее словам, сын артиста Даниил Градский пообещал тете уладить все мирным путем и дать ей 200 000 долларов. Однако, как утверждает Наталья, не выполнил своего обещания.

Сам же Даниил Градский в разговоре с прессой опроверг слова родственницы.