Никас Сафронов объяснил, мог ли Александр Градский лишить двоюродную сестру наследства

Родственники Александра Градскогопродолжают вести ожесточенную борьбу за наследство. Так, на днях двоюродная сестра музыканта Наталья заявила в прессе, что 20 лет назад он незаконно приобрел квартиру на Бережковской набережной и дачу в элитном поселке Расторгуево, которые принадлежали ее покойному отцу Борису Градскому. Якобы за три дня до ухода своего дяди, когда он уже находился в невменяемом состоянии, артист заставил его подписать необходимые бумаги в присутствии нотариуса.
По словам Натальи, она пыталась получить свою долю наследства еще при жизни музыканта, даже советовалась с адвокатом, однако ее попытки не увенчались успехом.Как говорит женщина, артист заявил: «Я Саша Градский, у меня связи» и призвал ее оставить свою затею.
Периодически Наталья спрашивала у двоюродного брата, согласен ли он с поступком дяди и не передумал ли вернуть полагающуюся ей долю, но певец не отвечал. Двоюродная сестра Градского считает, что музыкант был богатым, но жадным человеком.
Она призналась, что не хотела вести судебную борьбу, поскольку воспитывала ребенка-аутиста, что тоже забирало немало сил.
А вот уже после смерти двоюродного брата Наталья планировала вновь заявить о своем праве на наследство. Но, по ее словам, сын артиста Даниил Градский пообещал тете уладить все мирным путем и дать ей 200 000 долларов. Однако, как утверждает Наталья, не выполнил своего обещания.
Сам же Даниил Градский в разговоре с прессой опроверг слова родственницы.
«Все думают, что мы какие-то Рокфеллеры. Но мы обычные люди. Какое отношение я имею к этой истории? Я не обещал ей никогда в жизни квартиру. У нее претензия к моему отцу, который умер. Ей надо было решать вопрос с ним. У меня отец умер, у меня горе», — отметил Даниил Градский.
По его словам, родственница, уже давно живущая во Франции, просто самовыражается таким образом.
Никас Сафронов: «Александр Градский прощал своих завистников и врагов»
Художник Никас Сафронов, находящийся в приятельских отношениях с Александром Градским, также не верит в рассказ его двоюродной сестры. В разговоре с Teleprogramma.pro он признался, что знал мэтра с совершенно другой стороны. Вопреки рассказам Натальи он, напротив, отличался щедростью и благородством.
Никас Сафронов. Фото: Виктор Гусейнов/ «Экспресс-газета»
- Никас, вы ведь дружили с Александром Градским…
- Мы приятельствовали, много беседовали, неоднократно бывали друг у друга в гостях.
Александр Градский знакомил меня со своими пассиями. Правда, я не всегда помнил, как их зовут. Расскажу одну забавную историю, связанную с женщинами.
Однажды мы с Виктором Мережко гуляли по Тверской и искали знакомства с красивыми девушками. Но чтобы не выглядеть смешно, заходили в кафе и рестораны неподалеку с вопросом: «А Градского здесь нет?» А нам же отвечали: «По-моему, нет, но мы посмотрим». Если нам нравились какие-то девушки, то мы исчезали в этом ресторане. Ведь там уже не помнили, кто вошел, а кто вышел. А если никого не находили, то выходили оттуда и печально вздыхали: «Нет, Градского здесь нет».
Когда Александру доложили об этом, то он сказал: «Никас, а что вы меня все время ищете? Неужели было трудно позвонить?» Я ему рассказал правду, а Градский ответил: «Я тоже хочу с вами ходить, давай теперь будем искать Виктора Мережко».
Вспоминается и другой случай. Помню, однажды он отложил свою творческую работу, чтобы сделать ремонт в квартире в Козихинском переулке и сказал: «Я сохранил миллионов двадцать долларов, но потерял кучу нервов. И потерял деньги, которые мог бы получить в ходе творческого процесса». Он следил за тем, чтобы не воровали, чтобы делали четко. Градский очень долго занимался ремонтом дома. Я приходил, давал ему советы, говорил, что плохо, а что хорошо.
Александр Градский. Фото: Global Look Press
- А как вы прокомментируете заявление сестры Александра Борисовича?
- Вы знаете, я не верю в эту историю. Градский был очень порядочным, благородным, мудрым человеком. Он умел любить, дружить. И я не думаю, что эта история, прошедшая в прессе, действительно связана с таким скандалом.
Конечно, Александр Борисович был очень импульсивным человеком и мог сделать какое-то резкое движение, например, накричать на прораба, проявить себя субъективно в определенном моменте. Если его обижали, то мог отреагировать импульсивно. Со мной он, слава Богу, не ссорился. Но это всего лишь импульс. А так, можно сказать, что он никогда не поступал подло.
В известном человеке часто пытаются найти худшее, чтобы зацепить и показать миру. Потому что об интересном и хорошем люди слушать не хотят, а предпочитают раскручивать негатив.
А он отличался щедростью, широтой души, был творческим человеком, любил поесть, любил женщин, картины, искусство.
Я не думаю, что Градский был мстительным, коварным, жестоким, жадным. А если Александр понимал, что был не прав, то извинялся, и все возвращалось на круги своя. Он прощал своих завистников и врагов, проявлял благородство. И я очень уважал его за это.