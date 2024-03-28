«Это тревожный звоночек»: как изменится жизнь Аллы Пугачевой в случае признания ее иноагентом

- Александр, о том, что Аллу Борисовну могут признать иноагентом говорилось уже многократно. Но, похоже, теперь дело приняло серьезный оборот…

- Виталий Бородин – опытный человек, а информации, которую он предоставляет, можно верить. И прокуратура, рассмотрев его письмо, действительно начала действовать. То есть это один из этапов процедуры.

Окончательное же решение примет Минюст, который периодически публикует списки иноагентов. Но с подачи Виталия Николаевича этот процесс запущен.

А как изменится ее жизнь? Во-первых, Аллу Пугачеву еще не признали иноагентом. Это все-таки политическое решение. Алла Борисовна - фигура другого масштаба и, как я люблю говорить, здесь нужна политическая воля.

Но если Минюст действительно признает певицу иноагентом, то ее жизнь изменится в худшую сторону.