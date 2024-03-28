«Это тревожный звоночек»: как изменится жизнь Аллы Пугачевой в случае признания ее иноагентом

Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом в своем блоге сообщил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
«Друзья, сообщаю очень важную новость. Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Прокуратура просит Министерство юстиции признать Пугачеву иностранным агентом», - отметил Виталий Бородин в своих соцсетях.
Как изменится жизнь Примадонны, если она действительно пополнит ряды иноагентов? На этот вопрос и не только Teleprogramma.pro ответил адвокат Александр Бенхин.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
- Александр, о том, что Аллу Борисовну могут признать иноагентом говорилось уже многократно. Но, похоже, теперь дело приняло серьезный оборот…
- Виталий Бородин – опытный человек, а информации, которую он предоставляет, можно верить. И прокуратура, рассмотрев его письмо, действительно начала действовать. То есть это один из этапов процедуры.
Окончательное же решение примет Минюст, который периодически публикует списки иноагентов. Но с подачи Виталия Николаевича этот процесс запущен.
А как изменится ее жизнь? Во-первых, Аллу Пугачеву еще не признали иноагентом. Это все-таки политическое решение. Алла Борисовна - фигура другого масштаба и, как я люблю говорить, здесь нужна политическая воля.
Но если Минюст действительно признает певицу иноагентом, то ее жизнь изменится в худшую сторону.
- Как именно?
- Она будет обязана ставить маркировку на каждый свой пост и высказывание.
И вспомните те законы, которые ожидаются и касаются иноагентов, например, по поводу конфискации имущества. Если эти законопроекты будут приняты, их действие начнет распространяться и на Аллу Борисовну. И она уже будет рассматриваться в другом качестве.
Но пока никаких конкретных решений не принято. Это только общие фразы! Поэтому ждем, что решит Минюст!
- Но предварительно письмо все же прошло этап рассмотрения Генпрокуратуры…
- Таков порядок этой процедуры. Прокуратура является надзорным органом. И она осуществляет надзор за деятельностью других государственных органов, в том числе и Минюста.
Есть порядок обращения в Прокуратуру, а она уже все передает в Министерство Юстиции. Это чисто формальность!
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Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Лариса Кудрявцева/ КП
- То есть данная процедура не означает, что Алла Пугачева автоматически изменит статус или же наоборот?
- Но если прокуратура все же нашла в этом обращении какое-то рациональное зерно и признаки статуса иноагента, а Виталий Бородин, наверняка, предоставлял необходимую информацию, то это уже тревожный звоночек.
Напомним, юмориста Максима Галкина* внесли в список иноагентов в конце сентября 2022 года. Тогда Алла Пугачева молчать не стала и опубликовала в соцсетях пост, в котором попросила дать ей возможность разделить участь супруга.
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным, желающим Родине процветания», - написала певица у себя в соцсетях.
* (Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента)