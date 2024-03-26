Премия «Жара», финал «Маски», концерт Ани Лорак: какие события были запланированы в Crocus City Hall весной

Теракт в подмосковном Crocus City Hall, случившийся на концерте рок-группы «Пикник», своей жестокостью потряс россиян и жителей других стран. На утро 25 марта известно уже о 144 погибших. Еще 97 человек остаются в больницах.
Кроме того, полностью сгорел музей Муслима Магомаева, находившийся на втором этаже здания. В огне исчезли костюмы певца, его награды, другие личные вещи.
Любимая площадка артистов
Crocus City Hall, открытый в октябре 2009 года, являлся любимой концертной площадкой многих артистов. Зал здания был оборудован с учетом современных инженерных решений, удовлетворял требования музыкантов по качественному звуку, вмещал более 6 000 зрителей. Сцена «Крокуса» видела немало концертов наших исполнителей.
«Я проводил здесь свои концерты последние годы. Буквально месяц назад мы встречались здесь, на моих больших сольных шоу. В мгновение все изменилось. Родные стены, которые дарили нам счастье, сегодня отражение нашей всеобщей боли. Скорбим и помним», - сказал Дима Билан, пришедший 25 марта к стихийному мемориалу «Крокуса».
В Crocus City Hall проводились самые яркие мероприятия, та же музыкальная премия «Жара Music Awards», проходили красные дорожки разных светских событий.
Корреспондент Teleprogramma.pro нередко бывал на этой концертной площадке, например, на одном из последних мероприятий – концерте певца SHAMAN, который состоялся 9 марта. Также выступления артиста проходили здесь 10 и 11 марта.
Эмин Агаларов на премии «Жара». Фото: Global Look Press
Теперь зал «Крокуса» полностью выгорел. Владельцы площадки Араз и Эмин Агаларовы говорят, что здание будет восстановлено. Но к такому решению многие относятся по-разному.
Тем не менее сейчас Crocus City Hall – практически в руинах. И в ближайшие годы артисты попрощались с этой площадкой. Наверное, особенно больно тем, чьи выступления должны были состояться этой весной.
Чьи выступления должны были состояться в Crocus City Hall
На весенние месяцы в Crocus City Hall было запланировано немало мероприятий. Например, 28 марта здесь должен был пройти «Весенний Comedy Сlub» с участием Тимура Батрутдинова, Демиса Карибидиса и других юмористов, 29 марта – выступление певца Владимира Кузьмина, 30 марта в расписании стоял «Женский стендап».
На 4 апреля в «Крокус сити холле» была намечена церемония вручения российской музыкальной премии «Жара Music Awards», на 12-е число – концерт Любови Успенской.
19 апреля должен был состояться сольный концерт Ани Лорак. В кулуарах премии «Виктория» артистка приглашала журналистов на свое выступление, рассказывала, что там прозвучит ее новая песня «Танцы». Но, к сожалению, судьба распорядилась по-другому…
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В Crocus City Hall должен был состояться концерт Ани Лорак. Фото: Global Look Press
20 апреля на сцену «Крокуса» должны были выйти Ирина Понаровская, 27 апреля – певица Слава.
Также среди масштабных событий, которые ожидались в Crocus City Hall, - финал телепроекта канала НТВ «Маска» 28 апреля и 22 мая – музыкальная премия RU.TV, где должны были выступить Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина и многие другие звезды. Но уже не выступят…