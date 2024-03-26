Премия «Жара», финал «Маски», концерт Ани Лорак: какие события были запланированы в Crocus City Hall весной

Теракт в подмосковном Crocus City Hall, случившийся на концерте рок-группы «Пикник», своей жестокостью потряс россиян и жителей других стран. На утро 25 марта известно уже о 144 погибших. Еще 97 человек остаются в больницах.

Кроме того, полностью сгорел музей Муслима Магомаева, находившийся на втором этаже здания. В огне исчезли костюмы певца, его награды, другие личные вещи.

Любимая площадка артистов

Crocus City Hall, открытый в октябре 2009 года, являлся любимой концертной площадкой многих артистов. Зал здания был оборудован с учетом современных инженерных решений, удовлетворял требования музыкантов по качественному звуку, вмещал более 6 000 зрителей. Сцена «Крокуса» видела немало концертов наших исполнителей.

«Я проводил здесь свои концерты последние годы. Буквально месяц назад мы встречались здесь, на моих больших сольных шоу. В мгновение все изменилось. Родные стены, которые дарили нам счастье, сегодня отражение нашей всеобщей боли. Скорбим и помним», - сказал Дима Билан, пришедший 25 марта к стихийному мемориалу «Крокуса».

В Crocus City Hall проводились самые яркие мероприятия, та же музыкальная премия «Жара Music Awards», проходили красные дорожки разных светских событий.

Корреспондент Teleprogramma.pro нередко бывал на этой концертной площадке, например, на одном из последних мероприятий – концерте певца SHAMAN, который состоялся 9 марта. Также выступления артиста проходили здесь 10 и 11 марта.