Звезды о современных уроках музыки для детей: «Очень хочется, чтобы давали классическую базу»

Министерство просвещения России выступило с инициативой включить в образовательную программу песни SHAMAN, Газманова и Николая Расторгуева из группы «Любэ». Таким образом чиновники хотят, чтобы дети знакомились с современной патриотической песней на уроках музыки.
Многие родители поддержали инициативу, ведь именно они в том числе будут решать, какие именно композиции будут изучать их отпрыски, а что об этом думают звезды, узнала Teleprogramma.pro.
Эвелина считает, что современная музыка в школе имеет место быть. Фото: Global Look Press
Эвелина Бледанс
Актриса Эвелина Бледанс считает, что для современных детей песни Газманова уже являются классикой.
«Наверное, SHAMAN действительно любим людьми. А про Газманова могу сказать совершенно точно, что это патриотические песни, это большая энергия, которая идет от музыки».
Поэтому актриса уверена, что, учитывая, что Газманов уже около 35 лет на сцене , поменялось уже три поколения школьников. Кроме того, Бледанс считает, что давать для изучения детям только классические произведения - это неправильно.
«Я вполне поддерживаю эту инициативу».
При этом Эвелина не исключает, что через 10 лет в школьную программу может войти и Хабиб со своей «Ягодой малинкой».
Юлия Михалкова считает, что современной музыке не место на школьных уроках. Фото: личный архив Юлии Михалковой
Юлия Михалкова
Актриса, кинопродюсер, режиссер Юлия Михалкова человек с педагогическим образованием, поэтому ее точка зрения не совсем обывательская.
«Не надо смешивать уроки музыки и обществознания. Творчество Любэ и Шамана безусловно талантливо спродюсировано, некоторые песни за душу берут. Но это творчество больше для взрослой аудитории».
Юлия считает, что этих исполнителей в связи с содержанием их композиций можно обсудить в 11 классе на обществознании, но не на уроках музыки.
Михалкова считает, что песни Газманова должны слушать взрослые, а не дети. Фото: личный архив Юлии Михалковой
Также актриса уверена, что музыкальное образование в первую очередь должно воспитывать в детях эстетический вкус, любовь к искусству в самом широком его смысле и основываться на лучших классических произведениях, на русской народной музыке, на добрых, жизнеутверждающих детских песнях, на которых выросло нескольких поколений наших детей.
«Моцарт, Чайковский, Рахманинов или, например, «Крылатые качели», - добавила Юля.
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Мария Кожевникова возлагает на школьные уроки музыки большие надежды. Фото: Global Look Press
Мария Кожевникова
Актриса Мария Кожевникова, особенно запомнившаяся зрителю по сериалу «Универ», считает, что изучение современных исполнителей возможно только после классики и не в начальной школе.
Мария считает, что современную музыку мы все слышим по радио, а вот с классикой знакомы далеко не все дети.
«У меня дети не занимаются музыкальной школе, они футболисты. Но очень хочется, чтобы они знали классическую базу: Бетховен, Шопен, Чайковский и так далее, потому что они это нигде потом не услышат, если не будут заниматься музыкой».
Мария Кожевникова уверена, что гимн страны должны знать все дети. Фото: Global Look Press
Особенно важно знать Государственный гимн Российской Федерации, по мнению Марии.
«Гимн надо знать всем. А вот все остальное - чуть позже, после того, как они классику поймут».
Таким образом, многие звезды считают, что уроки музыки прежде всего должны развивать музыкальный вкус, знакомить детей с миром искусства, поэтому необходимо изучать все жанры, но от истоков и до современности.