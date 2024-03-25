Звезды о современных уроках музыки для детей: «Очень хочется, чтобы давали классическую базу»

Министерство просвещения России выступило с инициативой включить в образовательную программу песни SHAMAN, Газманова и Николая Расторгуева из группы «Любэ». Таким образом чиновники хотят, чтобы дети знакомились с современной патриотической песней на уроках музыки.

Многие родители поддержали инициативу, ведь именно они в том числе будут решать, какие именно композиции будут изучать их отпрыски, а что об этом думают звезды, узнала Teleprogramma.pro.