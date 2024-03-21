Сергей Соседов, Юрий Лоза и Данко об уходе Валерия Леонтьева со сцены: «Это правильное решение с его стороны»

Недавно стало известно, что Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение закончить свою концертную деятельность и окончательно уйти со сцены.
19 марта Валерий Леонтьев отметил свое 75-летие и его концертный директор сообщил, что никаких выступлений исполнитель больше не планирует. Он отметил день рождения в узком кругу родных и друзей, хотя знал, что мог устроить прощальный концерт и собрать немалую сумму денег со своих слушателей.
Певец заявил в свою очередь, что он уже грандиозно отметил 70-летие, этого вполне достаточно для прощания с поклонниками таланта российского «казановы».
Валерий Леонтьев отметил 75-летие в тихом семейном кругу. Фото: Global Look Press
Многие посчитали, что певец уходит красиво и вовремя. А что говорят коллеги Леонтьева, узнала Teleprogramma.pro.
Юрий Лоза
Композитор и певец Юрий Лоза считает, что все люди индивидуальны по своему физическому состоянию, по своим нравственным установкам, по своему самочувствию ,
«Иногда люди просто устают от работы».
Артист рассказал, что Леонтьев живет в Майами, ему там хорошо, но нет работы. Чтобы заработать, нужно приезжать в Россию, а Валерий этого не хочет.
«Тут конфликт интересов возникает. Наша страна ему самому в данный момент нравится меньше, чем Майами».
Юрий Лоза считает, что каждый человек вправе сам принимать решения. Фото: Global Look Press
Кроме того, если Валерий не нуждается в деньгах, то никакой необходимости летать на заработки у него нет.
«Он начинает начинает сам за себя решать, надо ему это или не надо. Это его личный выбор».
Юрий добавил, что есть такое понятие как «творческая потенция». Иной артист хотел бы работать, а возможности у него нет. Балетные артисты выходят на пенсию очень рано, они бы еще с удовольствием выступали, но физика не позволяет.
«Также и с артистом эстрады, бывает, что физика не позволяет петь. Связки сели, устал человек, просто не вытягивает».
Сергей Соседов назвал «правильным решением» уход Леонтьева со сцены. Фото: Global Look Press
Сергей Соседов
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что главное - уйти вовремя и с достоинством.
«Безусловно, это правильное решение с его стороны. В 75 лет уже надо уходить со сцены. Это не театр, где можно и в 80 лет, и в 100 лет играть роли старух, стариков. В мировой литературе полно этих ролей».
Соседов заметил, что если раньше Леонтьев выступал на всех «голубых огоньках», то сейчас его совсем не видно. Он не был и в «Песне года».
«Он, мне кажется, живет в Америке спокойной жизнью пенсионера».
Сергей Васильевич отметил, что это не рядовое событие, ведь Леонтьев артист высокого масштаба, и его уход, непременно, будет замечен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Певец Данко уверен, что артист должен жить на сцене. Фото: Global Look Press
Данко
Певец Александр Данко считает, что «обещать не значит жениться».
«Пугачева на раз 500 уходила-приходила, а сейчас Михайлова обзывает всякими неприятными словами, как молодая».
Александр думает, что это состояние души и не верит в твердость решения Леонтьева.
«Может быть, это интрига какая-то, потом будет возвращение».
При этом Данко считает, что уход Леонтьева никак не отразится на современной эстраде.
«Его не было уже много лет. Я вообще нигде не видел, не слышал, в шоу «Маска» я его тоже не видел».
Александр считает, что нормальный артист умирает на сцене.
«Артист отображает нашу жизнь, а она существует в любом возрасте и в младенческом, и в старческом. Всем людям интересно видеть все состояние человеческой жизни на сцене, как и в кино».
Данко подчеркивает также, что роль молодежи на современной сцене несколько переоценена.
«Для меня это неинтересно, какие-то подростки, у которых еще молоко на губах не обсохло».
Артист добавил, что не важно, сколько тебе лет, важно, как ты сохранился и на сколько себя ощущаешь, поэтому можно оставаться на сцене до самого конца.