Сергей Соседов, Юрий Лоза и Данко об уходе Валерия Леонтьева со сцены: «Это правильное решение с его стороны»

Недавно стало известно, что Народный артист России Валерий Леонтьев принял решение закончить свою концертную деятельность и окончательно уйти со сцены.

19 марта Валерий Леонтьев отметил свое 75-летие и его концертный директор сообщил, что никаких выступлений исполнитель больше не планирует. Он отметил день рождения в узком кругу родных и друзей, хотя знал, что мог устроить прощальный концерт и собрать немалую сумму денег со своих слушателей.

Певец заявил в свою очередь, что он уже грандиозно отметил 70-летие, этого вполне достаточно для прощания с поклонниками таланта российского «казановы».