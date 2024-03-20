Сергей Соседов сообщил, что место уехавших звезд никто не занял: «Пусть возвращаются, если у них публика здесь будет»

Возвращение уехавших звезд

Не прошло и года, как покинувшие нашу страну артисты стали закидывать удочки и намекать на свое возвращение, а некоторые и вовсе возобновили свою деятельность на российской эстраде. Оказалось, что наши певцы и комики за границей никому особо не нужны, кроме соотечественников эмигрантов, и им не осталось ничего иного, кроме как тихой сапой возвращаться назад.

Одним из первых вернулся бывший участник КВН и резидент Comedy Club Александр Ревва. Он не стал делать громких заявлений, в отличие от многих своих коллег, однако ясно продемонстрировал свою позицию, уехав за рубеж. Недавно Ревва засветился на «Песне года», а прямо сейчас он принимает участие в шоу «Звезды».