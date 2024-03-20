Сергей Соседов сообщил, что место уехавших звезд никто не занял: «Пусть возвращаются, если у них публика здесь будет»

Возвращение уехавших звезд
Не прошло и года, как покинувшие нашу страну артисты стали закидывать удочки и намекать на свое возвращение, а некоторые и вовсе возобновили свою деятельность на российской эстраде. Оказалось, что наши певцы и комики за границей никому особо не нужны, кроме соотечественников эмигрантов, и им не осталось ничего иного, кроме как тихой сапой возвращаться назад.
Одним из первых вернулся бывший участник КВН и резидент Comedy Club Александр Ревва. Он не стал делать громких заявлений, в отличие от многих своих коллег, однако ясно продемонстрировал свою позицию, уехав за рубеж. Недавно Ревва засветился на «Песне года», а прямо сейчас он принимает участие в шоу «Звезды».
Александр Ревва начал принимать активное участие в ТВ-шоу. Фото: Global Look Press
Певица Саша Савельева из «Фабрики звезд» еще год назад убеждала всех в своей соцсети, что они с супругом, актером Кириллом Сафоновым, уже больше 10 лет живут в Израиле, тоже внезапно вернулась в Россию.
Александра Савельева с мужем давно живут в Израиле. Фото: Global Look Press
Валерий Леонтьев нередко прилетает в Россию на пару месяцев из США, где проживает с женой. В Москве он встречается с друзьями, отдыхает и решает свои дела. Но в последнее время артист перестал участвовать в сборных концертах, не выступил на «Песне года» и других музыкальных фестивалях.
При этом свой юбилейный день рождения 19 марта народный артист России отмечает в Москве, в узком кругу друзей. Он объявил о завершении концертной деятельности, решил уйти без «выколачивания» денег со слушателей на прощальных турах.
Валерий Леонтьев объявил о завершении концертной деятельности. Фото: Global Look Press
Публика уверена, что эмигранты возвращаются не домой, а на кормовую базу, а что об этом думает музыкальный критик Сергей Соседов, узнала Teleprogramma.pro.
Мнение Сергея Соседова
«У каждого свое место. Пусть возвращаются, если у них публика здесь будет».
Сергей Васильевич не уверен, остались ли поклонники творчества у вернувшихся звезд. Но его это вообще мало волнует. Пусть люди сами делают свой выбор.
«Наверное, у Реввы есть почитатели. Этот образ Артура Пирожкова успешный и удачный».
По поводу того, что Валерий Леонтьев решил завершить концертную деятельность, Соседов заявил, что главное - уйти вовремя и с достоинством.
«Безусловно, это правильное решение с его стороны. В 75 лет уже надо уходить со сцены. Это не театр, где можно и в 80 лет, и в 100 лет играть роли старух, стариков. В мировой литературе полно этих ролей».
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Соседов считает, что у Реввы немало почитателей в России. Фото: Global Look Press
Что говорят в Сети
Что касается россиян, то они не готовы принимать вернувшихся знаменитостей.
Зоя Кузнецова: «Люди сами себя не уважают, если ходят на их концерты».
SunLeo: «Подождите, они через какое то время полезут в театры и на ТВ. Очень хочется надеяться, что здесь им зрители будут демонстрировать свое негативное отношение».
Leonid Vorobjev: «Никого не пускать, пусть катятся на свой любимый Запад».
Юра Морозов: «Выгнать из страны!»
Tanya Guliy: «Там, куда сбежали, их не приняли? Решили вернуться? Ладно. Только не на ТВ, театры, концерты, господа бывшие».
Lak Lak: «Никто и не сомневался, что так будет. Они уже отработанный материал, как когда-то пел Шуфутинский, «вчерашний ужин».
Эмилия Рыбакова : «Что, у них всех деньги стали заканчиваться? Только вот сейчас то после их заявлений, в России они кому интересны будут? Никому».
Ника Савельева: «Россия этим артистам дала славу и деньги. А они как свалили заграницу, поняли, что в принципе она там никому и не нужны».
Александра Орлова: «Мало того что все эти сбежавшие артисты вернутся и будут выступать - они еще и переобуются быстренько и выдумают какую-нибудь глупую отмазку, типа« у меня был стресс из-за большого количества гастролей - я был не в себе».