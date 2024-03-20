Зрители обсуждают минувший выпуск шоу «Маска»: «Mia Boyka устала от шоу, спела своим голосом, сама хотела уйти»

Несмотря на то что 6-я серия 5-го сезона шоу «Маска» началась гораздо позже обычного из-за выборов президента России, многие смогли дождаться любимой телепередачи или посмотреть ее в записи.

Главным героем выпуска стала маска Арлекина, под которой оказалась молодая певица Mia Boyka, ее узнал приходящий член жюри Сергей Лазарев. Кроме того, значимым событием стало то, что любимец публики Рыжий кот лишился своего иммунитета и теперь продолжит борьбу за победу наравне с другими участниками.

Что зрители пишут в Сети по поводу 6 серии, какие предположения делают, выяснила Teleprogramma.pro.