Зрители обсуждают минувший выпуск шоу «Маска»: «Mia Boyka устала от шоу, спела своим голосом, сама хотела уйти»

Несмотря на то что 6-я серия 5-го сезона шоу «Маска» началась гораздо позже обычного из-за выборов президента России, многие смогли дождаться любимой телепередачи или посмотреть ее в записи.
Главным героем выпуска стала маска Арлекина, под которой оказалась молодая певица Mia Boyka, ее узнал приходящий член жюри Сергей Лазарев. Кроме того, значимым событием стало то, что любимец публики Рыжий кот лишился своего иммунитета и теперь продолжит борьбу за победу наравне с другими участниками.
Что зрители пишут в Сети по поводу 6 серии, какие предположения делают, выяснила Teleprogramma.pro.
В Сети не прекращают обсуждать шоу. Фото: кадр из шоу «Маска»
В Сети гадают, кто в маске
Зрители отмечают, что этот выпуск значительно отличается от предыдущих своими фееричными выступлениями. Каждый новый номер был краше другого.
Мария В.: «Выпуск был хорош! Mia Boyka, по моему, устала от шоу, спела своим голосом и явно уже сама хотела снять маску. Смотря и слушая вчерашний номер Енота, я вспомнила шоу Фантастика, вернее прекрасную Матильду, то бишь Леру Астапову. И по моему Енот и голосом, и дерзостью очень ее напоминает.
А глядя на Кактуса я прям вижу Зебру из Маски Танцы Катю Адушкину, просто дежавю.
Очень надеюсь, что в Перце не Дава, в Бабочке вчера услышала Ани Лорак.
Кот - загадка сезона. Щенок не то Чумаков, не то Клявер. По Матрешке кроме Тоси Чайкиной версий не было и нет».
Елена Храмцова: «Я думала что Mia Boyka в Кактусе, а она в Арлекине. Но что она в 5 сезоне, знала точно».
Татьяна Я.: «Смотрела вчера в интернете. Скорпионович в жюри понравился.Ожидала очередного акта самолюбования, но тут елей лился в основном со стороны Филиппа. Сразу по Мие - услышала только в этом выпуске, так она у меня в Бабочке была. Спела красиво, какой же у нее чистый голос.
Матрешка - Макеева или Стоцкая.
Горынычи - раздали по полной, очень нравятся, версия без изменений трио Камеди.
Бабочка - еще один загадочный персонаж, красивый номер, хорошо спето. Версия Яна Кошкина, но стала копать в ту сторону, посмотрела как в Голос она приходила, в принципе, похоже.
Щенок, мне кажется, Чумаков лучше бы спел, Клявер - не знаю.
Кактус - в этом номере четко услышала Катю Иванчикову.
Перец - ну Дава же. Всеобщего восхищения не поддерживаю, на данный момент считаю его самой слабой маской.
Кот - очень сложная песня. Тут Лорак, но номер неудачный».
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Зрители строят свои предположения. Фото: кадр из шоу «Маска»
Енот
Больше всего споров вызвала маска Енота.
Валентина Якута: «Енот - это Юлия Савичева».
Мария Евстифеева: «Енот - это же Елена Воробей, по-моему очевидно».
Наталья Рубшина: «А енот это не может быть Лера Лаская?»
Niko Manhattan: «Енот по вайбу Елена Воробей. Больше таких нет. Тетя такая шубутная».
Victor Valer: «Енот - Елена Воробей, подсказка «енот наводит порядки». Интервью Воробей «я в детстве наводила порядок во дворе...»
Марина Анатольевна: « А мне показалось, что в Еноте Ольга Кормухина».
Валентина Юрина: «А в Еноте может быть Светикова».
В Еноте видят Елену Воробей и Юлю Савичеву. Фото: кадр из шоу «Маска»
Горилла
Также предположения строят по поводу маски очаровательного Гориллы.
Елена Иванова: «Горилла совсем запутал. Вот этот голос в начале, совершенно незнакомый. Но подсказки опять к Нилетто».
Мария Богданова: «В горилле очевидно Акмаль. Долго тянуть его будут, интересно?»
Валентина Юрина: «Не знаю мне в Горилле слышится Родион Газманов и Мот еще».
В Горилле видят певца Акмаля. Фото: кадр из шоу «Маска»
Змей Горыныч
Зиляра Илтибаева: «Родригез упорно делает вид,что не узнал Сорокина, Матуа и Аверина».
Котлубас Иван: «Неужели непонятно, что в Горыне братья Сафроновы? Кто еще втроем может?»
Емеля Петров: «Под маской Змея Горыныча может быть группа Иванушки?»
Змей Горыныч - один из претендентов на победу. Фото: кадр из шоу «Маска»
Зрители о жюри
Мария Серова: «Жюри было в тему выборов - в бело-сине-красных тонах».
Olga Ackerman: «Сергей Лазарев отлично вписался в команду жюри, интересный выпуск! Было бы хорошо, если бы его оставили».
Анжелика Алмазова: «Регина несет такой бред, а мне стыдно».
Станислава Егорова: «Многие только рады будут, чтобы Тодоренко не показывали вообще по ТВ».
Тиара Пиратова: «Не понимаю, почему Регина многим не нравится! Она, по моему, классная, красивая! Это шоу, и здесь нужно быть яркой, так что с этим она отлично справляется».
Жюри шоу «Маска» тоже не всем по душе. Фото: кадр из шоу «Маска»