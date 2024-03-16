Гонорары звезд за концерты на частных праздниках и корпоративах весной 2024 года

Пригласить звезду спеть на дне рождения своего ребенка или предприятия может только очень обеспеченный человек. Рассказываем, кто из звезд востребован этой весной и сколько стоит пригласить их на свой праздник.

Свадьбы, юбилеи, корпоративы: 1 - 9 млн руб.

Весной работы на частных мероприятиях у наших звезд меньше, чем в другие времена года. Свадьбы в Великий пост не играют, закончится он 5 мая. Пик свадебных торжеств приходится на лето и осень. Корпоративные мероприятия популярны осенью и зимой. Весной из частных вечеринок - преимущественно дни рождения. Поэтому конкуренция у поющих на частных мероприятиях звезд бешеная. Именно весной они немного снижают гонорары за выступление на частном празднике. Иногда даже можно поторговаться - если у артиста за неделю ни одного «заказника», то есть вероятность скидки на 20 - 25%.

Гонорары легко варьируются, но неизменно выступление в Москве и близлежащих к столице регионах часто дешевле дальней поездки с перелетом. Райдеры стали проще, главное: охрана, хороший автомобиль, приличная гостиница. От издевок типа «крабы и элитный алкоголь в гримерке» адекватные артисты давно отказались: просят воду без газа, чай и закуски. Звезды первой величины (и не только) запрещают вести фото- и видеосъемку их выступлений на подобных мероприятиях - боятся, что этот материал попадет в соцсети, где будут обсуждать их гонорары, одежду, поведение и т. п.

Появился этот запрет в пандемию, когда массовые мероприятия были под запретом, и прижился в списке требований, которые менеджер артиста отправляет организаторам дня рождения или другого заказника. Естественно, речь идет только о частных мероприятиях. Если артист поет на Дне города или фестивале, то подобные запреты не работают.

Мы поговорили с организаторами мероприятий и составили список звезд, которые пользуются спросом на весну. Кстати, уже началась бронь артистов на лето. Площадки арендуют всегда за год или минимум за полгода. Раньше и звезд «разбирали» также заранее. Но за последние два года спрос на артистов упал - экономят не на меню, а на звездах. И бронируют их часто в последний момент - то есть в период от месяца до двух недель.