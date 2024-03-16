Гонорары звезд за концерты на частных праздниках и корпоративах весной 2024 года

Пригласить звезду спеть на дне рождения своего ребенка или предприятия может только очень обеспеченный человек. Рассказываем, кто из звезд востребован этой весной и сколько стоит пригласить их на свой праздник.
Свадьбы, юбилеи, корпоративы: 1 - 9 млн руб.
Весной работы на частных мероприятиях у наших звезд меньше, чем в другие времена года. Свадьбы в Великий пост не играют, закончится он 5 мая. Пик свадебных торжеств приходится на лето и осень. Корпоративные мероприятия популярны осенью и зимой. Весной из частных вечеринок - преимущественно дни рождения. Поэтому конкуренция у поющих на частных мероприятиях звезд бешеная. Именно весной они немного снижают гонорары за выступление на частном празднике. Иногда даже можно поторговаться - если у артиста за неделю ни одного «заказника», то есть вероятность скидки на 20 - 25%.
Гонорары легко варьируются, но неизменно выступление в Москве и близлежащих к столице регионах часто дешевле дальней поездки с перелетом. Райдеры стали проще, главное: охрана, хороший автомобиль, приличная гостиница. От издевок типа «крабы и элитный алкоголь в гримерке» адекватные артисты давно отказались: просят воду без газа, чай и закуски. Звезды первой величины (и не только) запрещают вести фото- и видеосъемку их выступлений на подобных мероприятиях - боятся, что этот материал попадет в соцсети, где будут обсуждать их гонорары, одежду, поведение и т. п.
Появился этот запрет в пандемию, когда массовые мероприятия были под запретом, и прижился в списке требований, которые менеджер артиста отправляет организаторам дня рождения или другого заказника. Естественно, речь идет только о частных мероприятиях. Если артист поет на Дне города или фестивале, то подобные запреты не работают.
Мы поговорили с организаторами мероприятий и составили список звезд, которые пользуются спросом на весну. Кстати, уже началась бронь артистов на лето. Площадки арендуют всегда за год или минимум за полгода. Раньше и звезд «разбирали» также заранее. Но за последние два года спрос на артистов упал - экономят не на меню, а на звездах. И бронируют их часто в последний момент - то есть в период от месяца до двух недель.
Владимир Пресняков может поздравить именинника за 4 - 5 млн руб. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Интересно, что в списке востребованных артистов вы не увидите тех, кто не умеет хорошо петь вживую. Приглашают профессионалов, которые могут и а капелла выдать, и любую импровизацию. Но это в том случае, когда речь идет о вечеринках для обеспеченных взрослых, а не для их детей.
Есть два очень востребованных артиста, которые чаще других отказываются от выступлений - уговаривают их «избранные заказчики из ВИП-списка». Это Ирина Аллегрова: богатые юбиляры хотят услышать от нее «С днем рождения!», а молодожены - «Свадебные цветы». И Юрий Антонов. Маэстро на весну наметил лишь одно (на данный момент) подобное мероприятие. Этим двум артистам готовы платить по 10 млн руб.
Любовь Успенская пользуется популярностью у заказчиков - любителей шансона. Фото: Владимир Веленгурин/КП
На свадьбы в знак уважения к старшему поколению зовут часто Игоря Саруханова - он непременно исполнит «Дорогие мои старики», «Позади крутой поворот», «Каракум», «Желаю тебе» и другие хиты. Его гонорар стартует от 1 млн руб. Такие же суммы платят любители шансона за популярных в этом жанре исполнителей - Евгения Кемеровского, Ирину Круг, Вячеслава Медяника (это он поет любимый хит многих юбиляров «Тяжело седому пацану»). Даже Жанна Агузарова соглашается в этом году на подработку - только через знакомого концертного директора. Жанна выступит за 2 млн руб., если ее устроит формат мероприятия.
Спеть на юбилей могут позвать и одного артиста, и трех - все зависит от платежеспособности заказчика. Гонорар звезды озвучивают чаще за вокал длиною 50 или 60 минут. Причем вокал - без бокала. Заказчиков организаторы предупреждают заранее - никаких совместных посиделок за столами не будет. Тост звезда скажет - но пить и есть после выступления с виновниками торжества и их гостями не станет. На празднике обычно миксуют: в первой половине поют артисты с лиричным репертуаром и песнями, наполненными смыслом, во второй - с заводными хитами, под которые можно поплясать.
Этой весной есть работа у следующих исполнителей:
✔ Григорий Лепс, Баста, Полина Гагарина, «Руки Вверх!» - 7 - 9 млн руб.
✔ Любовь Успенская, Николай Басков, «Иванушки International», «Дискотека Авария», Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Джони, Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили - от 4 до 5 млн руб.
✔ Катя Лель, Мот, Люся Чеботина - от 2 млн руб.
P.S. В этом списке была Зиверт, которая в феврале сообщила, что отказывается до осени от всех концертов из-за обострившихся проблем с опорно-двигательным аппаратом.
Детские дни рождения и молодежные тусовки: 500 тыс. - 4 млн руб.
Хотите, чтобы Клава Кока спела на 18-летии вашего отпрыска? Приготовьте 2,5 - 4 млн руб. Фото: Алексей Булатов/КП
Обеспеченные люди устраивают для детей шикарные дни рождения, учитывая их музыкальный вкус. А он у школьников и студентов часто отличается от предпочтений мам и пап. Многие уговаривают родителей пригласить на утренник или вечеринку поющих блогеров.
Кого зовут на праздники «до 16 и старше»:
✔ Инстасамку, Клаву Коку, Влада А4 Бумага, Хабиба, Ваню Дмитриенко, рэпера Macanа - 2,5 - 4 млн руб.
✔ Милану Стар, Миа Бойку, Юлию Гаврилину, группу «ЦУ Е ФА» - 500 тыс. - 1,5 млн руб.
Инстасамка - за деньги да, споет для вас. Фото: Иван Макеев/КП
А как у них?
Заграничные тусовки дороже наших: $4 млн (364 млн руб.) - $30 млн (2 млрд 734 млн руб.).
Зарубежные звезды тоже не прочь подзаработать. И у них в райдере прописаны полная конфиденциальность, запрет на фото и видео со звездами. А если мероприятие публичное, тогда певицы делают исключение - приводим несколько недавних примеров. Рианна в марте спела 16 песен на свадьбе сына самого богатого человека Индии: за этот 50-минутный концерт ей заплатили $6,3 млн (574 млн руб.).
В этом году на мероприятии по случаю открытия отеля в Дубае Джей Ло спела за $5 млн (455 млн руб.). На открытии другого шикарного гостиничного комплекса в ОАЭ показала концертное шоу Бейонсе -за это она получила $30 млн (2 млрд 734 млн руб.). Поют за большие деньги не все - из популярных исполнителей сейчас невозможно заказать Адель и Билли Айлиш.
Кто из мировых знаменитостей поет на днях рождениях и свадьбах богачей?
Леди Гага, Шер, Кайли Миноуг, Майли Сайрус, Кристина Агилера: $4 млн (364 млн руб.) - $6 млн (546 млн руб.).