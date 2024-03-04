Иосиф Пригожин о том, кто может исполнить гимн России: «У нас есть достойные люди, которые могут это сделать»

Недавно по новостным пабликам пронеслась новость, что Полина Гагарина, которая должна была исполнить гимн Российской Федерации на футбольном матче между Россией и Сербией, не сможет принять участие в мероприятии из-за запланированного корпоратива.
История началась еще в ноябре. Тогда певица получила сразу два предложения на дату 21 марта. Похоже, Гагарина планировала совместить оба мероприятия, но что-то пошло не так. Организаторы мероприятий предлагали сдвинуть время, чтобы Полина успела побывать и там, и там, но заказчики корпоратива, к сожалению, не смогли пойти на уступки и угрожали штрафами по договору. Именно поэтому, по информации прессы, выпускница «Фабрики звезд» вынуждена была отказаться от выступления на стадионе «Динамо» перед 25 тысячами зрителей.
Позже сама артистка заявила, что это слухи, и она не собиралась отказываться от своей почетной роли.
Полина Гагарина должна была исполнить гимн страны на матче Россия-Сербия. Фото: Global Look Press
Однако в мире шоу-бизнеса уже начали обсуждать, кто сможет достойно исполнить гимн России.
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что артист, который будет петь главную композицию страны, прежде всего должен быть достойным. На втором по значимости месте популярность певца.
Российский рэпер Натан напротив считает, что гимн может прекрасно исполнить любой современный артист, знающий текст песни.
Продюсер Павел Рудченко посчитал Анну Асти самой достойной исполнительницей.
Teleprogramma.pro решила спросить мнение продюсера с большим стажем Иосифа Пригожина, у которого всегда четкая позиция по любому вопросу.
Муж певицы Валерии считает, что достойных исполнителей на российской эстраде немало.
«Гагарина не единственная исполнительница, которая могла бы исполнять гимн. Лариса Долина, певица Валерия, Дима Билан могли бы спеть, Хор Турецкого и Shaman».
Лариса Долина, по мнению, Пригожина вполне может спеть вместо Гагариной. Фото: Global Look Press
Неплохим вариантов Иосиф Игоревич считает и дуэты в таком составе.
«Билан мог бы с Валерией спеть гимн или с Ларисой Долиной. У нас есть достойные люди, которые могут это сделать, тот же Алексей Чумаков. Их немало».
Кроме того, в конце разговора продюсер добавил, что им пока никаких предложений спеть гимн на футбольном матче не поступало.
«Нам таких предложений не поступало.Будет - будем рассматривать».
Пригожин сообщил, что певица Валерия не получала пока предложений об исполнении гимна на футбольном матче. Фото: Global Look Press
Пригожин выступил также в защиту Гагариной. Он уверен, что певица не стала бы отказываться от такого мероприятия, если бы не вынужденные обстоятельства.
Так что пока доподлинно неизвестно, кто точно споет гимн России на матче Росси и Сербии 21 марта. Тем временем сербы уже решили, что гимн их страны исполнит местная популярная поп-фолк-исполнительница Александра Прийович. Также на мероприятии выступят Григорий Лепс и армянский певец Севак Ханагян.
Хор Турецкого стал бы достойным исполнителем главной песни страны, по мнению продюсера Пригожина. Фото: Global Look Press
Напомним, Полина Гагарина начала свою карьеру в программе «Фабрика звезд». Артистка стала победительницей второго сезона шоу. Исполнительница также представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место.