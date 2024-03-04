Иосиф Пригожин о том, кто может исполнить гимн России: «У нас есть достойные люди, которые могут это сделать»

Недавно по новостным пабликам пронеслась новость, что Полина Гагарина, которая должна была исполнить гимн Российской Федерации на футбольном матче между Россией и Сербией, не сможет принять участие в мероприятии из-за запланированного корпоратива.

История началась еще в ноябре. Тогда певица получила сразу два предложения на дату 21 марта. Похоже, Гагарина планировала совместить оба мероприятия, но что-то пошло не так. Организаторы мероприятий предлагали сдвинуть время, чтобы Полина успела побывать и там, и там, но заказчики корпоратива, к сожалению, не смогли пойти на уступки и угрожали штрафами по договору. Именно поэтому, по информации прессы, выпускница «Фабрики звезд» вынуждена была отказаться от выступления на стадионе «Динамо» перед 25 тысячами зрителей.

Позже сама артистка заявила, что это слухи, и она не собиралась отказываться от своей почетной роли.