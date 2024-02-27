Бари Алибасов младший о состоянии здоровья отца: «Скорую вызвали вовремя. Жизни ничего не угрожает»

Бенхин также рассказал, что на своей помощнице Бари Каримович женился скорее всего только с той целью, чтобы получать должный уход, потому что у него нет денег оплачивать сиделку.

По словам юриста сын продюсера объявил себя банкротом, поэтому тоже не может помогать отцу. К слову, Алибасов-младший узнал о госпитализации родственника из СМИ, не смог связаться с ним и сразу же вылетел в столицу.

Добавим, в последние годы состояние здоровья знаменитости несколько ухудшилось. Многим известно, как Алибасов получил серьезный вред здоровью после того, как по ошибке выпил средство для чистки труб «Крот». А в прошлом году появилась информация о его опухоли, и даже планировалась операция.

Стоит отметить, что имя продюсера группы «На-на» часто становится в центре внимания таблоидов. Так, в начале года пресса написала о том, что продюсер Бари Алибасов женился в восьмой раз на своей помощнице. Молодая супруга, по словам сына шоумена, не может претендовать на его имущество в случае развода и вышла замуж исключительно по любви.