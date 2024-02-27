Бари Алибасов младший о состоянии здоровья отца: «Скорую вызвали вовремя. Жизни ничего не угрожает»

Бари Алибасов-младший выехал из Калининграда
Недавно во всех новостных пабликах появилась информация о том, что Бари Алибасов госпитализирован с подозрением на инсульт. Немного позже появилась информация, что тело продюсера частично парализовало. Чтобы выяснить истинное состояние здоровья Бари Каримовича, Teleprogramma.pro связалась с сыном знаменитости.
Бари Алибасов-младший вылетел в Москву после известия о госпитализации отца. Фото: Global Look Press
Алибасов-младший, как только узнал о состоянии своего родственника срочным рейсом вылетел в Москву. Он сообщил, что полной картиной пока не обладает, однако знает, что в больнице продюсер оказался из-за высокого артериального давления.
«Он пока на обследовании. Смотрим через компьютер, через систему, ждем, когда придут. Диагноза точного пока нет».
По поводу слухов о парализации Бари-младший уверяет, что его отец может шевелить обеими руками и ногами.
«Скорую вызвали вовремя. Жизни ничего не угрожает».
Бари Каримович находится под наблюдением врачей. Фото: Global Look Press
Друг продюсера Бенхин о причине госпитализации
Что еще больше прояснить картину Teleprogramma.pro узнала о самочувствии Бари Каримовича у его друга, адвоката Александра Бенхина.
Юрист уверен, что такое самочувствие у Алибасова из-за финансовых трудностей.
«Ему принадлежит только 1/3 его квартиры, метров 60-70. Вся жилплощадь – это бывшие три квартиры. Одна часть принадлежит бывшему чиновнику В. Дорошу, вторая была подарена сыну. Когда Бари Младший разводился, поделил свою часть с женой».
По этому вопросу были суды и разбирательства, снимались программы, но ситуация не изменилась.
Финансовые сложности не дают покоя продюсеру и вызывают постоянное беспокойство. Авторских отчислений мало, пенсия небольшая. Все это и привело к повышенному давлению и вследствие этого к госпитализации.
Бари Алибасов в последние годы имеет проблемы со здоровьем. Фото: Global Look Press
Бенхин также рассказал, что на своей помощнице Бари Каримович женился скорее всего только с той целью, чтобы получать должный уход, потому что у него нет денег оплачивать сиделку.
По словам юриста сын продюсера объявил себя банкротом, поэтому тоже не может помогать отцу. К слову, Алибасов-младший узнал о госпитализации родственника из СМИ, не смог связаться с ним и сразу же вылетел в столицу.
Добавим, в последние годы состояние здоровья знаменитости несколько ухудшилось. Многим известно, как Алибасов получил серьезный вред здоровью после того, как по ошибке выпил средство для чистки труб «Крот». А в прошлом году появилась информация о его опухоли, и даже планировалась операция.
Стоит отметить, что имя продюсера группы «На-на» часто становится в центре внимания таблоидов. Так, в начале года пресса написала о том, что продюсер Бари Алибасов женился в восьмой раз на своей помощнице. Молодая супруга, по словам сына шоумена, не может претендовать на его имущество в случае развода и вышла замуж исключительно по любви.