«Мелочная Зепюр завидует Агате»: в Сети обсуждают публичный конфликт Зепюр Брутян с Агатой Муцениеце

Агата Муцениеце не только судебными исками не дает спокойно жить своему экс-супругу, но теперь обвинила его в том, что актер запрещает детям забирать домой подарки от отца.
После этого волна хейта обрушилась на Зепюр Брутян и Павла. Актриса не оставила эти выпады без комментариев и записала у себя в соцсети видео, где спрашивает Тимофея и Мию – детей Прилучного и Агаты, забирают ли они свои подарки домой.
Зепюр обвинила Муцениеце в том, что она использует детей в качестве разменной монеты. Вслед за ней не промолчала и Агата.
В Сети подписчики тоже разделились на два лагеря, но большинство считает, что в сложившейся ситуации все же не права Брутян.
Дети Прилучного стали невольными участниками конфликта. Фото: Global Look Press
За Агату
Эльвира Сиражева: «Зепюр, воспитывай своего и никогда не лезь к чужим детям. Подарила -забудь, жалко - не дари. Ты не знаешь, что тебя ждет впереди».
Любовь Любовь: «По- видимому, Зепюр считает, что подарки дети должны привозить с собой всегда, каждый приезд и отчитываться. У мамы, то есть дома, они оставаться не должны».
Петрина Муцаева: «Она боится, что дети привезут вещи с приворотом. Судит по себе!»
Эльвира Сиражева «Это называется подарила и пожалела, со своими вопросами в такой интонации - скоро к ней дети не приедут».
Инкогнито: «Это вообще-то не ее дети! Зачем засунула свой армянский носик? Потому что терпеть не может чужих детей и завидует Агате. Видимо, ее клоун во сне бормочет ее имя».
Margarita: «Мелочная Зепюр! Иди подгузник поменяй своему ребенку, а к чужим детям вообще не лезь!»
Svetlana Simashova: «Дети очень остро чувствуют фальшь, а искренности и доброжелательности в этом допросе я, например, не увидела. Зепюр не понимает, видимо, что прошлые отношения мужчины, от которых у него есть дети, это постоянные проблемы, ситуации и эмоции, которые теперь будут сопровождать ее до конца жизни. Знала, на что шла. Связывая свою жизнь с разведенным мужчиной, ты, Зепюр, связалась и с его прошлым.
Агата Муцениеце постоянно конфликтует со своим бывшим мужем. Фото: Global Look Press
За Зепюр
Но и у Зепюр Брутян нашлись сторонники. Они полагают, что жену Прилучного постоянно провоцирует Агата.
Анастасия Дудырева: «Любому надоест, когда его регулярно будут принижать. Зепюр можно понять. Странно, что Агата не хочет понять того, что дети вырастут и увидят с позиции взрослых людей весь этот цирк с ее стороны».
Наталия Полякова: «От детей не отказался, и Зепюр их принимает. Агата, займись своей жизнью, пока молода и при деньгах тем более».
Татьяна inst @theo_novoros: «Мне Агата всегда шизанутой виделась. Прилучный вообще отвратный тип. Единственное светлое пятно на этой семейке – Брутян».
Поклонники Зепюр уверены, бывшая жена Прилучного провоцирует ее. Фото: Global Look Press
Все хороши
Некоторые пользователи более глубоко анализируют отношения Брутян, Прилучного и Муцениеце и с удовольствием делятся своими изысканиями.
Mari: «Да там все хороши! Две змеи шипят друг на друга, детей туда приплели, а Прилучный мог бы разобраться с ними, поставить их двоих на место! Предыдущую жизнь не выкинуть, это очень сложно!!! Недолго Зепюр проживет с Прилучным, потому что не мудрая она женщина, пустая!
А вообще со стороны очень трудно разобраться в данной ситуации, кто врет, кто правду говорит, а на всю страну они сами позорятся и детей позорят этим, вот и все!
Смешно и противно!!!»
Екатерина: «Чужие дети новым бабам не нужны. Это факт, как бы они не старались доказать обратное. Можно строить из себя любящую мачеху, но делается это исключительно в угоду мужику. Другой вопрос, на сколько ее хватит».
AksinyaWS: «У каждого всегда есть выбор, выходить за женатого или за холостяка и строить семью. Зепюр, конечно, еще сдерживается, так бы давно Агате лещей надавала за ее выходки. Две обиженных. Агата мужем, Зепюр в принципе залезла сама в такую ситуацию, могла бы пройти мимо Прилучного. А Прилучный так и будет собирать всех баб кинематографа. Меркантильный мужик».
Zolotko: «Нельзя Разбивать чужую семью. Зепюр получит наказание, Бумеранг никто не отменял. Хорошая она или плохая разницы нет, ее козни поиздеваться над ними. Слезы Агаты и детей ей вернутся. Так было, есть и будет!»
Теперь пользователи Сети ждут, чем же закончится этот конфликт и к чему, в конце-концов, он приведет.