«Мелочная Зепюр завидует Агате»: в Сети обсуждают публичный конфликт Зепюр Брутян с Агатой Муцениеце

Агата Муцениеце не только судебными исками не дает спокойно жить своему экс-супругу, но теперь обвинила его в том, что актер запрещает детям забирать домой подарки от отца.

После этого волна хейта обрушилась на Зепюр Брутян и Павла. Актриса не оставила эти выпады без комментариев и записала у себя в соцсети видео, где спрашивает Тимофея и Мию – детей Прилучного и Агаты, забирают ли они свои подарки домой.

Зепюр обвинила Муцениеце в том, что она использует детей в качестве разменной монеты. Вслед за ней не промолчала и Агата.

В Сети подписчики тоже разделились на два лагеря, но большинство считает, что в сложившейся ситуации все же не права Брутян.