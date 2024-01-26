Роза Сябитова составила завещание: «Хочу, чтобы меня кремировали»

Роза Сябитова не стала скрывать, что уже давно составила завещание. Естественно, все имущество, которое успела нажить непосильным трудом соведущая Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся!» на Первом канале, она оставит своим детям — сыну Денису и дочке Ксении, самым близким людям. Сябитова уточнила, что у ее детей есть своя недвижимость, а все остальное, то, что достанется им от звездной мамы, они поделят в двух частых. К примеру, загородный дом, строительство которого обходится телеведущей в копеечку.

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Подумала Роза Сябитова и о том, что близкие должны сделать с прахом после ее смерти. Телеведущая настаивает на кремации. Всенародная сваха надеется, что дети исполнят ее последнюю просьбу. Возьмут яхту, отплывут подальше от берега и развеют ее прах где-нибудь на Сицилии. Вот о таких похоронах, как дала понять телеведущая, она и мечтает.

«Я продумала даже то, как они меня хоронить будут. Хочу, чтобы меня кремировали. После этого они заберут мой прах и поедут на Сицилию. Возьмут там яхту, выйдут в море и там его развеют», - добавила Роза Сябитова.

По материалам Prozvezd