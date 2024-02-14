Анастасия Волочкова о своем знакомстве в День святого Валентина: «Эта любовь осталась в моем сердце до сих пор»

День святого Валентина не слишком популярен в нашей стране, но для многих он стал еще одной возможностью проявить свою любовь к близким, порадовать их подарками и сказать теплые слова.
Повод для радости
Балерина Анастасия Волочкова постоянно живет с ощущением праздника и готова дарить его ежедневно. По ее мнению, несмотря на то что отмечать День святого Валентина - это западная традиция, знаменитость считает, что нужно использовать любой повод для радости.
«Я, конечно, не отмечаю этот праздник, но добрые люди дарят мне цветы и подарки. Это те люди, которые в меня влюблены, мои поклонники или те мужчины, которые с уважением ко мне относятся».
Кроме того, дочь Анастасии Ариадна тоже поздравляет балерину с этим праздником, поскольку в их семье считается, что это день любви и нужно относиться к нему именно так.
Анастасия Волочкова получает подарки от поклонников в День святого Валентина. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Подарки
Знаменитость поделилась, какие подарки оказались для нее самыми запоминающимися.
«В День святого Валентина я получала разные подарки. Сулейман Керимов, с которым у меня соткана вся жизнь, можно сказать, самая большая любовь в моей жизни, именно в этот день подарил мне квартиру, в которой мы потом 3 года вместе жили».
Не менее интересным подарком от поклонника стал калейдоскоп, в котором Анастасия должна была рассматривать красоту переливающихся красок.
«У меня эти краски были связаны всегда с творчеством, и вот как-то я должна была успокоиться, остановиться».
Балерина однажды получила в подарок к 14 февраля квартиру. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Любовь Волочковой
Несколько лет назад именно 14 февраля Волочкова встретила свою любовь.
«Два года мы были вместе с человеком по имени Бахтияр. Я его называла «восточный принц». Это случилось на Дальнем Востоке. Он жил во Владивостоке, и мы путешествовали вместе в Грецию, на Мальдивы мои любимые».
Этот роман, по словам Анастасии, был очень сложным, но в то же время оставил след в ее душе.
«Эта любовь осталась в моем сердце до сих пор. Несмотря на то, что это расстояние в 10 тысяч километров, это 7 часов разницы во времени, но я помню, как я до 3 часов ночи сидела и ждала, пока наступит у них на дальнем Востоке 10 часов утра и постоянно писала ему».
Волочкова в день всех влюбленных встретила свою любовь. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Жизнь - праздник
В жизни звезды балета происходит много всего интересного.
«Недавно подарила жителям Москвы свой проект «Одержимость», которым я одержима».
Волочкова призывает россиян отбросить меланхолию и находить больше поводов для праздника.
«Добрые люди, давайте праздники устраивать себе каждый день».
Анастасия рассказала, что до сих пор не разобрала новогоднюю елку, потому что не хочет потерять ощущение праздника.
«Я люблю праздник, мне нравятся огоньки на елке. Гости, которые приезжают ко мне домой спрашивают: «А когда же вы ее разберете?»
Я всегда отвечаю, что тогда, когда мне не захочется праздника. А это не случится никогда, ни при каких обстоятельствах, поэтому елка будет стоять у меня очень долго».
Кроме того, гирлянды на доме балерины висят уже 10 лет и каждый вечер она их зажигает, чтобы принести в этот мир чуть больше ярких красок.
Анастасия Волочкова до сих не убрала новогоднюю елку. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Поздравление от балерины
Анастасия Волчкова с удовольствием поздравила наших читателей с праздником.
«Поздравляю всех с Днем святого Валентина, с днем влюбленных. Те, у кого есть любовь, берегите ее. Те, у кого нет, желаю встретить».
Знаменитость призналась, что тоже надеется встретить того самого человека, с которым ее свяжут крепкие и надежные отношения.
«Сама мечтаю о том, чтобы создать союз с самым настоящим, самым потрясающим человеком в моей жизни, которые уже существуют на этой земле, но просто мы пока еще не встретились.
И конечно, буду счастлива пригласить вас на свою свадьбу, пока эта свадьба у меня в шоу. Но на настоящую обязательно всех вас приглашу и Teleprogramma.pro будет первым изданием, которое это событие осветит».