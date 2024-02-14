Анастасия Волочкова о своем знакомстве в День святого Валентина: «Эта любовь осталась в моем сердце до сих пор»

День святого Валентина не слишком популярен в нашей стране, но для многих он стал еще одной возможностью проявить свою любовь к близким, порадовать их подарками и сказать теплые слова.

Повод для радости

Балерина Анастасия Волочкова постоянно живет с ощущением праздника и готова дарить его ежедневно. По ее мнению, несмотря на то что отмечать День святого Валентина - это западная традиция, знаменитость считает, что нужно использовать любой повод для радости.

«Я, конечно, не отмечаю этот праздник, но добрые люди дарят мне цветы и подарки. Это те люди, которые в меня влюблены, мои поклонники или те мужчины, которые с уважением ко мне относятся».

Кроме того, дочь Анастасии Ариадна тоже поздравляет балерину с этим праздником, поскольку в их семье считается, что это день любви и нужно относиться к нему именно так.