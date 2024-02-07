Падчерица Александра Демьяненко, муза Алексея Балабанова: как сложилась судьба актрисы Анжелики Неволиной

Актрисе Анжелике Неволине всегда везло на талантливых мужчин. Ее отчимом был выдающийся актер Александр Демьяненко, тот самый Шурик, с которым у артистки сложились очень теплые взаимоотношения. Анжелику называли музой режиссера Алексея Балабанова.
А с любимым человеком — актером Алексеем Зубаревым — она вместе почти сорок лет. Подробнее о самых важных мужчинах в жизни артистки — в материале Teleprogramma.pro.
Детство и Александр Демьяненко
Анжелика Неволина родилась в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) 2 апреля 1962 года. Ее мама работала заместителем режиссера дубляжа на «Ленфильме», а отец был моряком, штурманом дальнего плавания, и нередко уходил в дальние рейсы. Однако потом супруги развелись. И мама Анжелики вышла замуж повторно — за актера Александра Демьяненко, которого широкая аудитория знает как Шурика из комедий «Операция «Ы» и «Кавказская пленница».
Анжелика Неволина в детстве. Фото: социальная сеть в Контакте
Александр сыграл важную роль в жизни падчерицы, поскольку полностью поддержал ее в желании стать актрисой. Тогда как мама была против, считала, что дочь много сутулится, комплексует и не имеет музыкального слуха.
Анжелика Неволина очень любила своего приемного отца, он также был ее крестным. Между ними сложились довольно теплые взаимоотношения. И, кстати, в одном из интервью Анжелика признавалась, что не считает, что Александр Демьяненко стал заложником роли Шурика. Она полагает, что его актерский талант итак раскрылся в полной мере.
Александр Демьяненко с Владимиром Этушем. Фото: Global Look Press
Театр
В 1984 году Анжелика окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, мастерскую Льва Додина и Аркадия Кацмана.
После учебы актриса попала в Театр комедии им. Петра Акимова, прослужила там четыре года и, по собственному признанию, за это время не сыграла ни одной комедийной роли. Тогда на ее счету были такие спектакли, как «Тень» и «Все о Еве».
В 1987 году Анжелика Неволина пришла работать в Малый драматический театр, которым руководит ее бывший мастер Лев Додин и продолжает служить этому коллективу и по сей день. За эти годы она сыграла в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «Любовь под вязами», «Утиная охота», «Снежная королева», «Бесы», «Фрекен Жюли», «Все дни и ночи» и так далее.
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Анжелика Неволина в спектакле «Кровь книги. Флобер». Фото: официальный сайт Малого драматического театра
И сегодня Анжелика Неволина остается одной из самых востребованных артисток театра из тех, на ком держится весь репертуар.
Ее можно увидеть в постановках «Привидения», «Дом Бернарды Альбы», «Звездный мальчик», «Синий свет», «Вакханалия. Пастернак», «Подросток», «Кровь книги. Флобер», «Братья и сестры. Версия 2015».
«Собачье сердце»
Анжелика дебютировала в кино в 1983 году, снявшись в фильме «Этот милый старый дом». Но первый успех актрисы связан с эпизодической ролью машинистки Васнецовой в экранизации произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко. Актриса с удовольствием вспоминала работу на одной площадке с Евгением Евстигнеевым, Борисом Плотниковым, Владимиром Толоконниковым.
Кстати, о последнем. На пробах Толоконников настолько поразил режиссера, что в роли Шарикова он не видел никого другого. Хотя на худсовете ленты придерживались мнения, что такую роль должен сыграть именитый актер, а ни никому не известный уроженец Алма-Аты.
Однако Владимир Бортко поставил жесткое условие: если Толоконникова не допустят к съемкам, то он ничего снимать не будет.
«Володя убил меня сразу... Он так убедительно гмыкнул, хэкнул, так удивительно пропутешествовал глоток по его шее, так хищно дернулся его кадык, что я утвердил его немедленно», — вспоминал режиссер.
И действительно, Владимир Толоконников был настолько реалистичен в роли Полиграфа Шарикова, что его даже просили прийти к детям в школу и доказать, что у него нет шерсти. В интервью «Комсомольской правде» режиссер Николай Досталь вспоминал, что Владимир Алексеевич являлся абсолютной противоположностью своего экранного героя. Отличался интеллигентностью, тонкостью, чуткостью, умением быть благодарным режиссеру и коллегам по съемочной площадке.
Владимир Толоконников (Шариков) и Анжелика Неволина (машинистка Васнецова). Фото: кадр из фильма «Собачье сердце»
Правда, такие качества оценили не все. В программе «Давно не виделись» Анжелика Неволина поделилась с ведущим одним весьма грустным воспоминанием, связанным с поведением творческой элиты на премьере картины в Ленинграде.
Как рассказывала артистка, после завершения сеанса в ресторане Дома кино должен был пройти банкет. И к ней подошел Владимир Толоконников с женой, которая специально приехала из Алма-Аты.
«И он вот так за меня держался, поскольку понимал, что я родилась в Ленинграде, что я кого-то знаю, — вспоминает артистка. — А у меня осталось болезненное и трагическое воспоминание на всю жизнь, когда из зрительного зала выходили люди: известные режиссеры, критики, сценаристы, и они все проходили мимо него.
Со мной кто-то здоровался. Но вот этот ужас, который я испытала за него, остался со мной. То есть на актера, который так сыграл, смотрели как на… И это в Петербурге. Это так называемая интеллигенция. Она не позволила себе опуститься и подойти пожать актеру руку. Это ужасно!»
Анжелика Неволина в молодости. Фото: социальная сеть во «ВКонтакте»
Муза Алексея Балабанова
Нельзя не отметить фильм «Я объявляю вам войну», где Анжелика Неволина воплотила образ любимой женщины героя Николая Еременко – младшего.
Но большую роль в судьбе актрисы сыграл Алексей Балабанов, которого она называла своим близким другом, несмотря на то, что, по признанию самой артистки, их мнения расходились по многим вопросам.
Впервые Анжелика появилась в его картине «Счастливые дни» в 1991 году. Как рассказывала актриса, она попала в этот фильм случайно. Тогда Алексей только окончил в Москве Высшие режиссерские курсы и приехал в Петербург снимать свою ленту.
«Как-то после съемок, когда мы отсняли уже примерно три четверти картины, Леша мне сказал: «Знаешь, когда я писал сценарий, то имел в виду и по типажу, и по психофизике вообще другую женщину, но от безвыходности мне пришлось взять тебя, — рассказывала Анжелика в интервью Rosbalt. Ru. — Однако на данный момент ты меня так убедила, что никакую другую я уже не представляю».
В 1998 году Анжелика Неволина снялась в другом фильме Балабанова — «Про уродов и людей». В этой картине артистка появилась обнаженной. По словам актрисы, режиссеру удалось убедить ее в том, что эпизод в стиле ню имеет высокохудожественное оправдание. Также специально для артистки он сделал покадровую расшифровку.
А вот в фильме «Морфий» по рассказу Булгакова Анжелика сниматься отказалась, отметив, что для нее недопустима слишком откровенная сцена в гинекологическом кресле. Впрочем, она все же озвучила эту героиню.
Алексей Балабанов. Фото: Global Look Press
В 2007 году Анжелика приняла участие в съемках картины «Груз 200».
По словам артистки, Алексей Балабанов был из тех режиссеров, кто четко следовал сценарию и не очень приветствовал импровизации, считая, что весь фильм он уже снял в своей голове.
Также в фильмографии Анжелики Неволиной появлялись такие фильмы и сериалы, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агентство «Золотая пуля», «Маяковский. Два дня» и многие другие проекты.
Личная жизнь
Впервые Анжелика Неволина вышла замуж еще на третьем курсе. Ее избранником стал однокурсник Аркадий Коваль. Однако этот союз просуществовал всего три года. В одном из своих интервью артистка отметила, что брак был коротким и детским.
Со своим вторым мужем — актером Алексеем Зубаревым — Анжелика Неволина впервые встретилась в Театре комедии.
Алексей Зубарев. Фото: сайт Ruskino
«Когда со своим Лешей Зубаревым познакомилась, сразу поняла, что для меня он самый лучший, красивый, талантливый, порядочный. И первое, что маме сказала: «Он меня так понимает!» На что она ответила: «А что тебя не понять, все на лбу же написано». У мужа была всего лишь комната в коммуналке, но я была счастлива», — признавалась Анжелика Неволина в интервью «Экспресс-газете».
У супругов нет детей. По словам актрисы, церковь не благословляет ни ЭКО, ни суррогатное материнство. К тому, по мнению Анжелики, на воспитание детей нужно время. Актриса вполне счастлива вдвоем с мужем уже на протяжении почти сорока лет.
Анжелика Неволина. Фото: Global Look Press
Анжелика Неволина сейчас
Сейчас Анжелика выходит на сцену любимого театра и радует поклонников своим творчеством. Летом 2023 года у нее прошел авторский вечер, на котором артистка рассказывала о значимых ролях и встречах с людьми, сыгравшими судьбоносную роль в ее жизни. Многие творческие задумки Анжелики реализовались в Петербурге.
Всю свою жизнь актриса живет в родном городе. Как призналась Анжелика изданию Rosbalt, сказать, что она любит Санкт-Петербург — это не сказать ничего. Она считает город на Неве частью себя.
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