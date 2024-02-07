Падчерица Александра Демьяненко, муза Алексея Балабанова: как сложилась судьба актрисы Анжелики Неволиной

Актрисе Анжелике Неволине всегда везло на талантливых мужчин. Ее отчимом был выдающийся актер Александр Демьяненко, тот самый Шурик, с которым у артистки сложились очень теплые взаимоотношения. Анжелику называли музой режиссера Алексея Балабанова.

А с любимым человеком — актером Алексеем Зубаревым — она вместе почти сорок лет. Подробнее о самых важных мужчинах в жизни артистки — в материале Teleprogramma.pro.

Детство и Александр Демьяненко

Анжелика Неволина родилась в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) 2 апреля 1962 года. Ее мама работала заместителем режиссера дубляжа на «Ленфильме», а отец был моряком, штурманом дальнего плавания, и нередко уходил в дальние рейсы. Однако потом супруги развелись. И мама Анжелики вышла замуж повторно — за актера Александра Демьяненко, которого широкая аудитория знает как Шурика из комедий «Операция «Ы» и «Кавказская пленница».