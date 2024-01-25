«У него девиз - умереть на сцене»: директор Ивана Краско о состоянии здоровья актера

Российский актер Иван Краско пару лет назад почти перестал появляться на публике. Ивану Ивановичу 93 года, и возраст дает о себе знать. Во время пандемии он тяжело переболел коронавирусом, вследствие чего случился микроинсульт, затем состояние здоровья значительно ухудшилось.

Как рассказал Teleprogramma.pro директор народного артиста РФ Вячеслав Смородинов, сейчас с актером днем и ночью рядом его помощница Дарья.

Вячеслав рад, что Дарья прикипела к Ивану Краско, как к родному человеку.