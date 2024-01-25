«У него девиз - умереть на сцене»: директор Ивана Краско о состоянии здоровья актера

Российский актер Иван Краско пару лет назад почти перестал появляться на публике. Ивану Ивановичу 93 года, и возраст дает о себе знать. Во время пандемии он тяжело переболел коронавирусом, вследствие чего случился микроинсульт, затем состояние здоровья значительно ухудшилось.
Как рассказал Teleprogramma.pro директор народного артиста РФ Вячеслав Смородинов, сейчас с актером днем и ночью рядом его помощница Дарья.
Вячеслав рад, что Дарья прикипела к Ивану Краско, как к родному человеку.
«Спасибо, что он нашел такого человека, как Дарья, которая безвозмездно помогает ему и готова всегда быть рядом: в трудную минуту вызвать врача, помочь приготовить обед, покушать и убрать. Это, конечно, для него большая удача, в его 93 года».
Об актере заботится его помощница Дарья. Фото: Global Look Press
Актер, несмотря на свое состояние здоровья, все еще грезит о сцене, рассказал Смородинов.
«Он рвется на сцену. Но, конечно это тяжело в такие годы. Все сейчас зависит от здоровья. У него девиз - умереть на сцене. Он считает, что это лучшее. Краско - патриот театра».
В прошлом году народный артист перенес инсульт и проходит сложную реабилитацию. Сейчас у него установлен кардиостимулятор.
«Врач сказали, что это лучший исход, потому что сердце постоянно дает сбой. Кардиостимулятор помогает стабильно качать кровь стабильно. В этом возрасте в любую секунду все, что угодно может случиться», -поделился Вячеслав.
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Иван Краско почти полностью потерял зрение. Фото: Global Look Press
Зрение артист потерял давно, он неоднократно признавался, что почти ничего не видит и уже привык к такому состоянию. Иван Иванович ориентируется только по звуку голоса и развлекает себя с помощью радиоприемника.
«Он привык, конечно. По голосам хорошо ориентируется и узнает людей по очертаниям», -сообщил Смородинов.
Иван Краско даже сейчас способен выучить новую роль. Фото: Global Look Press
Вопреки плохому состоянию своего здоровья, по словам директора Краско, актер обладает хорошей профессиональной памятью и способен даже в нынешнем положении выучить новую роль на слух.
«Иван Иванович мог на протяжении получаса читать произведение Пушкина. Если бы сейчас ему предстояла какая-то серьезная роль, он запомнил бы ее с помощью диктофона. Дарья также может прочитать ему сценарий. Он быстро учит».
У Ивана Краско установлен кардиостимулятор. Фото: Global Look Press
Напомним, что в 2023 году Иван Краско перенес инсульт. Здоровье сердца пошатнулось более двадцати лет назад. За последние два года его госпитализировали более десяти раз. Всегда рядом с ним находится его помощница Дарья. Краско познакомился с ней еще шесть лет назад, когда состоял в браке с Натальей Шевель.
Одно время ему приписывали роман с 29-летней девушкой, но актер тогда заявил, что это все домыслы. Помощница артиста сообщала прессе, что относится к нему, как к отцу или дедушке и получает зарплату за работу сиделки.
Иван Краско за свою жизнь, помимо театральной деятельности, принял участие в 287 кинематографических проектах. Он не только выступал в роли актера, но также пробовал себя на режиссерском поприще, был мастером дубляжа зарубежных фильмов и читал тексты для документальных картин.