Юрий Лоза об отмене выступлений Кристины Орбакайте в России: «Баба с возу – кобыле легче»

Год начался с многочисленных отмен выступлений знаменитых артистов нашей страны. До недавних событий никто бы и предположить не мог, что звезды, которые звучали почти отовсюду, так неожиданно уйдут в тень.
Дело дошло и до Кристины Орбакайте, которая старается не высказывать свою истинную позицию, боясь остаться без заработка. Но вот ее родство с уехавшей Примадонной не может оставлять равнодушными жителей России. Да и тот факт, что дочь Пугачевой проживает в США, не радует соотечественников.
Орбакайте отменила свой концертный тур в России. Фото: Global Look Press
Снова отмена
Гастрольный тур, который ранее запланировала Кристина Орбакайте по городам Сибири, не состоится. Ее концерты отменили в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске.
Организатор тура сообщил, что концерты будут проведены в течение года, а может, через год. По какой причине сорваны выступления не сообщается.
До настоящего времени общественники неоднократно выступали против певицы и писали многочисленные петиции по этому поводу, мотивируя это тем, что дочь Аллы Борисовны приезжает на родину лишь за деньгами.
Кристина Орбакайте, по мнению общественников, приезжают в Россиюлишь за заработком. Фото: Global Look Press
Мнение Юрия Лозы
Российский певец и музыкальный критик Юрий Лоза поделился своим мнением об отменах российских артистов в разговоре с Teleprogramma.pro.
Музыкант никак не связывает происходящее с самой музыкой, а то, что происходит основано на совсем других причинах.
«Музыка-то не при чем. Ведь ее же не из-за песен и вокальных данных отменяют».
По мнению музыканта, российские слушатели ничего не потеряют без выступлений артистов, подобных Орбакайте.
«Есть такое выражение - «Отряд не заметил потери бойца» или русская народная пословица «Баба с возу – кобыле легче», то есть все это уже давным-давно в нашем русском эпосе».
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Юрий Лоза считает, что отмены некоторых артистов не повредят развитию музыкальной индустрии. Фото: Global Look Press
Лоза уверен, что артисты на самом деле не сочувствуют своим неудачливым коллегам по цеху, а пользуются возможностью занять их место.
«Ни один артист на нашей современной эстраде из тех, кто крутится все время по телевизору и заполняет эфиры не пожалел о том, что кого-то из артистов куда-то не пустили.
Вся эта компания сказала «спасибо» - больше эфиров, больше возможностей, никто не отбирает эфирное время».
Кристина Орбакайте запланировала концерты в Израиле. Фото: Global Look Press
Остались без денег
Однако, Кристина Орбакайте не стала опускать руки после отмены в России. Теперь артистка запланировала на грядущее лето сразу несколько концертов в Израиле.
Сама певица никак не комментирует события, происходящие в ее жизни, поэтому позиция Орбакайте непонятна жителям России. В Сети считают, что дочь Примадонны приезжает с концертами, чтобы заработать, потому что за границей она никому не интересна, как и ее родственники.
Алла Пугачева может остаться без денег. Фото: Global Look Press
Таким образом, для Примадонны остался актуальным вопрос - кто и как будет пополнять семейный бюджет? Муж певицы, комик Максим Галкин* недавно столкнулся с серьезными проблемами в разных странах мира. В начале года у артиста сорвались концерты в Таиланде и выступление в Индонезии, на острове Бали.
Теперь и дочь осталась без заработков в России, потому что, похоже, отечественный слушатель принял решение удалить певицу из своего плейлиста.
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