Юрий Лоза об отмене выступлений Кристины Орбакайте в России: «Баба с возу – кобыле легче»

Год начался с многочисленных отмен выступлений знаменитых артистов нашей страны. До недавних событий никто бы и предположить не мог, что звезды, которые звучали почти отовсюду, так неожиданно уйдут в тень.

Дело дошло и до Кристины Орбакайте, которая старается не высказывать свою истинную позицию, боясь остаться без заработка. Но вот ее родство с уехавшей Примадонной не может оставлять равнодушными жителей России. Да и тот факт, что дочь Пугачевой проживает в США, не радует соотечественников.