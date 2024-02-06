Зачем фигуристка Александра Трусова перед прыжком смотрит судьям в глаза: история жизни спортсменки

Детство и юность

Александра Трусова появилась на свет 23 июня 2004 года в Рязани. Саша — старшая из трех детей. Семья девочки — спортивная и придерживается здорового образа жизни.

Отец фигуристки — мастер спорта по дзюдо, рукопашному бою и самбо. Мама до рождения детей занималась легкой атлетикой, а теперь посвящает все время воспитанию Александры и ее младших братьев Егора и Ивана.

Когда девочке было 4 года, она научилась кататься на роликах. Увлекшись этим видом спорта, Саша решила попробовать себя в фигурном катании.

Первый тренер фигуристки Лариса Мелкова отмечала, что Трусова была очень музыкальной и быстро обогнала других детей.