Зачем фигуристка Александра Трусова перед прыжком смотрит судьям в глаза: история жизни спортсменки

Детство и юность
Александра Трусова появилась на свет 23 июня 2004 года в Рязани. Саша — старшая из трех детей. Семья девочки — спортивная и придерживается здорового образа жизни.
Отец фигуристки — мастер спорта по дзюдо, рукопашному бою и самбо. Мама до рождения детей занималась легкой атлетикой, а теперь посвящает все время воспитанию Александры и ее младших братьев Егора и Ивана.
Когда девочке было 4 года, она научилась кататься на роликах. Увлекшись этим видом спорта, Саша решила попробовать себя в фигурном катании.
Первый тренер фигуристки Лариса Мелкова отмечала, что Трусова была очень музыкальной и быстро обогнала других детей.
Юная фигуристка быстро завоевала сердца поклонников. Фото: Global Look Press
Фигурное катание
Фигуристку поклонники запомнили как отличную прыгунью.
К 11 годам Трусова, овладев основными элементами прыжков, уже пыталась сделать тройной аксель, но не получалось с выездом.
Тренер решила переключить ученицу на отработку четверных прыжков, и в апреле 2017 года она исполнила сальхов. Таким образом россиянка Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей два четверных прыжка в одной программе.
Александра любит удивлять публику сложными оборотами в воздухе. Фигуристка не боится упасть и перед тем, как прыгнуть, смотрит судьям в глаза, чтобы те не смогли оторваться.
Саша участвовала в первенстве Москвы 2014 года и заняла 28-е место, а через год на этих же соревнованиях стала второй. А на первенстве России в своей возрастной группе фигуристка заняла третье место. В 2015 году юная спортсменка выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Фигуристка Трусова перед прыжком смотрит судьям в глаза. Фото: Global Look Press
На первенстве страны в начале 2017 года Александра не добрала всего шести баллов до пьедестала, уступив место Алине Загитовой.
На этапе юниорского Гран-при в австралийском Брисбене Трусова поразила жюри исполнением четверного прыжка и заняла первое место. Затем победила на этапе в Минске и в финале Гран-при в Японии.
Александра совершенствовала свои способности и в марте 2018 года на чемпионате мира среди юниоров выполнила уже два четверных прыжка — сальхов и тулуп. Причем последний, по словам Трусовой, начала разучивать только в декабре.
Сашу по причине юного возраста не пустили на чемпионат страны. Поэтому фигуристка отправилась в Болгарию, где установила мировой рекорд в произвольной программе.
В сентябре 2018 года Трусова смогла осуществить свою мечту и в Каунасе стала первой на планете в истории женского фигурного катания, кто выполнил сложнейший прыжок — четверной лутц.
Александра - первая из женщин-фигуристок выполнила четверной лутц. Фото: Global Look Press
Осенью 2019 года Саша вместе с участниками команды Европы победила в японском турнире Japan Open. На своем выступлении Саша исполнила четыре четвертных прыжка в одной программе и снова стала первооткрывательницей в этом.
Мнение спортивного сообщества на этот счет разделились. Одни восхищаются мастерством фигуристки, другие считают, что она превращает искусство фигурного катания в технический механизм. Часть публики беспокоится, что такие сложные элементы могут навредить здоровью юного организма спортсменки.
В марте 2020 года Трусова должна была представлять страну на чемпионате мира в Канаде в составе сборной, куда также вошли Алена Косторная и Анна Щербакова. Но из-за пандемии соревнования отменили.
В этом же году спортсменка ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко. После этого девушка победила в Кубке России и Москве.
В чемпионате России в декабре 2020 года, который прошел в Челябинске, Саша заняла третье место, уступив воспитанницам Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.
Весной 2021 года спортсменка завоевала бронзу в Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию. В мае чемпионка снова стала тренироваться в команде у Этери Тутберидзе. В сентябре на контрольном прокате в Челябинске предстала в образе главной героини фильма «Круэлла».
Трусова выступила в образе главной героини фильма «Круэлла». Фото: Global Look Press
После этого Трусова победила на турнире U.S. International Classic в США.
На чемпионате России в декабре 2021 года Саша стала второй в общем зачете, уступив первое место Валиевой.
Олимпиада-2022
В феврале 2022 года Александра участвовала в Олимпиаде в Пекине. После короткой программы спортсменка занимала четвертую позицию.
Но, заняв первое место в произвольной программе, завоевала серебро соревнований.
Однако этот результат расстроил фигуристку, мечтавшую о золоте, и она заявила в порыве гнева, что больше не встанет на лед.
На Олимпиаде Трусова завоевала серебро. Фото: Global Look Press
Спортивная карьера после Олимпиады
Осенью 2022 года пресса заявила, что Трусова поменяла тренера и ушла к Светлане Соколовской.
В октябре на втором этапе Гран-при России Саша завоевала третье место, допустив ошибки в программе.
Александра снова упала на V этапе Гран-при в Самаре, но все же получила второе место.
В чемпионате России фигуристка не смогла участвовать по состоянию здоровья.
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Основной заработок Трусовой — ледовые шоу. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Саша успешно совмещала спорт с учебой, занимаясь в вечернее время. Любимым предметом фигуристки была математика.
Трусова любит читать, особенно книги в жанре фэнтези. На тренировках и за границей девушку всегда сопровождает ее мама, а на турнирах по стране всегда рядом ее бабушка.
В будущем Александра планирует связать свою жизнь с животными, которых обожает.
В мае 2022 года в СМИ появились новости о романе Трусовой и Марка Кондратюка. Александра подтвердила слухи о своей личной жизни, выложив в соцсети совместное фото. Но роман длился недолго, уже в конце лета пара перестала появляться вместе.
В ноябре Александра сообщила, что снова влюблена.
В январе 2024-го Трусова посетила чемпионат Санкт-Петербурга. Там публика заметила ее чувства к фигуристу Макару Игнатову, позже их застали за объятиями.
Александру заметили в отношениях с фигуристом Макаром Игнатовым. Фото: Global Look Press
Александра Трусова сейчас
Об участии в Олимпиаде-2026 в Италии Трусова пока не задумывается, поскольку это событие еще не скоро. Она продолжает тренироваться, а в спектакле «Русалочка» Евгения Плющенко исполнила главную роль.
СМИ заявляли, что Александра хочет связать свою жизнь с журналистикой, но сама девушка пока не прокомментировала это.
В июне Трусова удивила поклонников, появившись в роли певицы. Она сняла клип на свою первую песню под названием «Два крыла».
Трусова удивила фанатов вокальными данными. Фото: Global Look Press
Осенью Трусова совместно с другими российскими фигуристами выступили с шоу Magic on Ice в Пекине. Александра появилась на арене с номером под песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. В это же время Трусова выступила в ролике комментатора фигурного катания на онлайн-сервисе Okko, когда освещала Гран-при США.
В ноябре Трусова рассказала в своем интервью, что зарабатывает в основном на ледовых шоу, но планирует заняться тележурналистикой. Она обучается на очном отделении в МГУ и на заочном в РГУФК.
В конце года фигуристка приобрела собственную недвижимость. У нее вышел второй клип на песню «Я не кукла», которую она записала с другими фигуристками — Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.
В январе 2024 года Александра снова выступила одним из комментаторов чемпионата Европы по фигурному катанию. В конце месяца она получила серебро чемпионата Европы 2022 года после дисквалификации Камилы Валиевой и аннулирования последних ее результатов.
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