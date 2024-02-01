Почему архитектор бизнес-центра «Пересвет-Плаза» в Москве Заха Хадид считала свои проекты родными детьми

Детство и юность
Заха появилась на свет 31 октября 1950 года в столице Ирака. Мать увлекалась живописью, а отец организовал партию национал-демократов.
Наблюдая за деятельностью родительницы, Заха с раннего возраста заинтересовалась изобразительным искусством. Не меньший интерес вызывала и архитектура. Маленькая Заха создавала из бумаги проекты зданий.
Заха Хадид с детства увлекалась архитектурой. Фото: сообщество ZAHA HADID во «ВКонтакте»
Получив образование на математическом факультете Американского вуза в Бейруте, талантливая Хадид переехала в столицу Великобритании, где училась в архитектурной школе. Здесь будущий знаменитый архитектор вдохновилась творчеством Казимира Малевича. В ее последующих работах прослеживалось влияние художников русского зодчества начала двадцатого века.
Архитектура
В искусстве основным направлением для своих проектов Заха выбрала авангард. Голландский архитектор Рем Колхас считал девушку лучшим учеником, который когда-либо обучался у него.
В 1976 году Хадид разработала свой первый проект обитаемого моста над рекой Темзой.
Получив образование архитектора, Заха Хадид пару лет трудилась в бюро Колхаса. Но уже в 1979 году она представила свой самостоятельный проект Zaha Hadid Architects.
Много проектов архитектора осталось лишь на бумаге. Фото: сообщество ZAHA HADID во «ВКонтакте»
Кроме заказов, архитектор стала передавать свои знания студентам Архитектурной ассоциации. Преподавала она до 1987 года.
Заха не бралась за стандартные объекты, ее нравились крупные и знаковые, способные оставить след в истории архитектуры. Поэтому какое-то время Хадид пришлось создавать свои проекты лишь на бумаге и принимать участие во всевозможных конкурсах.
Дебютной работой, победившей на конкурсе, стал проект клуба «Пик» для клиента из Гонконга. Но он так и не был построен, поскольку заказчик обанкротился.
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Заха Хадид известна еще и как грамотный преподаватель. Фото: сообщество ZAHA HADID во «ВКонтакте»
В 1994 году она снова победила со своим проектом оперного театра в Кардиффе. Но общественность заставила застройщика отказаться от него.
После этого была еще одна яркая работа — перевернутый небоскреб для английского города Лестера, но он тоже остался лишь на бумаге.
Наконец, первая работа, которая увидела реальную жизнь, — это проект пожарной части компании Vitra в Вайле-на Рейне в 1993 году.
Хотя до сих пор многие проекты Хадид не были реализованы, это не останавливало архитектора. Он постоянно трудилась и часто спала всего 4 часа в сутки.
Когда по проекту Захи в 1997 году был построен музейный комплекс Гуггенхейм в Бильбао, интерес к идеям молодого арабского архитектора возрос.
В 1998–1999 годах Хадид возводит Центры искусств в США и в Италии. Здания быстро стали местной достопримечательностью.
После участия Захи в разработке проекта Центра современного искусства Розенталя в Цинциннати США, строительство которого было завершено в 2003 году, ее имя стало известно во всем мире.
Кроме архитектуры Хадид могла создавать небольшие объекты, в том числе предметы интерьера и аксессуары.
Кроме объектов архитектура, Заха Хадид создавала и аксессуары. Фото: сообщество ZAHA HADID во «ВКонтакте»
В 2005 году Заха удостоилась первой премии на всемирной выставке Design Miami. Коллекции малых форм попали в Музей современного искусства на Манхеттене и Немецкий музей архитектуры во Франкфурте-на-Майне.
31 мая 2004 года архитектору присудили самую важную премию в ее жизни — Прицкеровскую премию. Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге, в театре Эрмитажа.
Именно тогда началось сотрудничество Захи с Россией. Она часто посещала нашу страну, проводила мастер-классы, работала с проектировщиками жилого комплекса «Живописная Тауэр» в Москве.
У знаменитого архитектора немало наград, среди них самая важная для нее — Прицкеровская премия. Фото: сообщество ZAHA HADID во «ВКонтакте»
В 2012 году Заха Хадид создала уникальный футуристический проект подмосковной виллы для предпринимателя, через три года по ее эскизу был построен бизнес-центр «Пересвет-Плаза».
В 2012 году в Баку открылся центр Гейдара Алиева, созданный по проекту Хадид, а архитектор получила премию Британского музея дизайна, в номинации «Дизайн года».
В 2010 и 2011 году Заха Хадид стала лауреатом премии Джеймса Стерлинга Королевского института британских архитекторов.
Со временем объекты Захи Хадид теряют углы и становятся более обтекаемыми. Дизайнер создала свой собственный стиль.
Бизнес-центр Доминион Тауэр по проекту Захи Хадид. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Работа занимала все время архитектора, поэтому Заха так и не создала семью. Детьми она считала свои проекты.
Хадид всю жизнь прожила в Великобритании.
Заха Хадид так и не создала семью. Фото: сообщество ZAHA HADID во «ВКонтакте»
Смерть
В марте 2016 года Заха Хадид заболела бронхитом и обратилась к врачу за лечением. Но 31 марта ее сердце перестало биться. Причиной ухода из жизни медики назвали сердечный приступ.
Центр Гейдара Алиева в Баку. Фото: zaha-hadid.com
Дело продолжается
После смерти Захи Хадид остался ее архитектурный бизнес, которым сейчас занимается ее партнер по фирме Патрик Шумахер. Иранский дизайнер не успела завершить 36 проектов, Патрик обещал их закончить. Среди новых заказов бренда — строительство Делового центра в столице Чехии и технопарк в Подмосковье. Сейчас в фирме Захи Хадид работает несколько сотен человек.
Подмосковный особняк. Фото: соцсети
Над зданием Dominion Tower. Работа над ним велась больше 10 лет. В 2008 году начали рыть котлован, но основные работы начали только в 2012 году.
Этот проект стал последним для Захи. Благодаря отсутствию четких вертикалей, здание можно увидеть насквозь. Фасад оформлен белым камнем и стеклом. Удивительный эффект создает алюминиевая отделка, которая меняет оттенок в зависимости от угла освещения.
Dominion Tower. Фото: соцсети
Внутри дизайн футуристичен. Сейчас, говорят объект не пользуется популярностью из-за дороговизны аренды и удаленности, но он стал знаменит после появления в фильме «Танцы насмерть».
Dominion tower пополнил список мировых архитектурных достопримечательностей.
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