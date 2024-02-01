Почему архитектор бизнес-центра «Пересвет-Плаза» в Москве Заха Хадид считала свои проекты родными детьми

Получив образование на математическом факультете Американского вуза в Бейруте, талантливая Хадид переехала в столицу Великобритании, где училась в архитектурной школе. Здесь будущий знаменитый архитектор вдохновилась творчеством Казимира Малевича. В ее последующих работах прослеживалось влияние художников русского зодчества начала двадцатого века.

Архитектура

В искусстве основным направлением для своих проектов Заха выбрала авангард. Голландский архитектор Рем Колхас считал девушку лучшим учеником, который когда-либо обучался у него.

В 1976 году Хадид разработала свой первый проект обитаемого моста над рекой Темзой.

Получив образование архитектора, Заха Хадид пару лет трудилась в бюро Колхаса. Но уже в 1979 году она представила свой самостоятельный проект Zaha Hadid Architects.