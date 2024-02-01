«Не нравится, не смотрите»: кинокритик ответил зрителям, выступающим против современной экранизации «Мастера и Маргариты» и другой классики

Консерватизм зрителей
В последнее время российский кинематограф особенно рьяно взялся за возрождение классики, в том числе старых, добрых сказок в новом исполнении и вовсю переснимает давно известные произведения. При этом часто сюжет довольно сильно отличается от оригинала и перенасыщен, на зрительский взгляд, элементами современности.
Большое число киноманов имеет консервативный взгляд на этот случай, поэтому люди возмущаются в Сети и сетуют, что создатели картин, пытающиеся показать классику в новом исполнении, тем самым оскверняют наше литературное наследие.
Елена Костина: «Может хватит «переснимать» фильмы, которые были сняты очень давно и очень удачно? Молодежи это не так интересно, а старшему поколению очень нравятся старые версии кино, они ближе к произведению».
ann@ 11111: «Я думаю, что перевирать классические литературные произведения - это преступление. За это должно быть наказание».
Евлампий Барбитуратович: «Если не остановить эту вакханалию с попытками копирования, то давайте не будем останавливаться на кинематографе. Давайте сразу книгу перепишем, что уж мелочиться-то».
Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2005 г.
Примеры из классики
Самый яркий пример – лента по мотивам произведения М. Булгакова «Мастер и Маргарита», которая буквально на днях вышла в широкий прокат и сегодня подняла волну обсуждений.
Перед зрителем разворачивается авторская фантасмагория с идеальной советской Москвой, новым прочтением событий и включением самого романа «Мастер и Маргарита» в повествование.
То есть, если в предыдущей экранизации, которая считается более правдоподобным вариантом, это был «роман в романе», то теперь – «роман в романе в романе». Это совершенно свежее прочтение, и фильм не пересказывает произведение Михаила Булгакова полностью.
Тоже самое касается и кинофильмов прошлого десятилетия.
«Вий», где за основу взят сюжет из одноименного произведения Н. Гоголя, соответствует роману только до середины фильма. Затем наступает поворот сюжетной линии, и появляется персонаж картографа, который развеет всю мистику истории. Таким образом, из истории Гоголя убрали всю таинственность и сверхъестественность и показали ее со стороны логики.
Трилогия «Бендер» - вовсе практически самостоятельная картина, которая лишь именами главных героев дает понять, что связана с романом Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Фото: кадр из трилогии «Бендер», 2021 г.
Детские произведения
То же самое касается экранизации произведения Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Здесь сюжет лишь отчасти передает отсылку к книге. Финал совершенно иной, да и в целом история стала очень фантастической.
Фото: кадр из фильма «Чук и Гек», 2022 г.
«Бременские музыканты» и вовсе вызвали волну негатива. С детства всем известный сюжет в погоне за современностью исказили до неузнаваемости, смешав прошлое, настоящее и будущее.
Фото: кадр из фильма «Бременские музыканты», 2023 г.
Фильм «По щучьему велению» - тоже совсем другая история. Понятно, что в оригинале сказка совсем короткая, и кино в строгом соответствии произведению не снимешь. Но экранизация очень сильно отличается от оригинала: неизвестно откуда появившиеся новые герои, взятые из других сказок, аналогия с «Золотой рыбкой» и прочая мешанина.
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Фото: кадр из фильма «По щучьему велению», 2023 г.
Мнение критика
Консервативный зритель негодует, а в это время режиссер и киножурналист Давид Шнейдеров имеет свое видение на этот счет.
«Я очень спокойно к этому отношусь. Но все-таки в титрах надо писать, что это по мотивам некоего литературного произведения».
Кинокритик вспомнил экранизации пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта».
«Фильм Франко Дзеффирелли костюмный, абсолютно в духе той эпохи, декорации и экранизацию База Лурманна с Леонардо Ди Каприо с пистолетами, автомобилями, но все это Шекспир.
А есть фильм, который называется «Вестсайдская история», вообще весь в танце, но это тоже Шекспир. А есть фильм «Ромео должен умереть». Это вообще боевик с восточными единоборствами, но это тоже «Ромео и Джульетта».
Вопрос: «Удалось автору поймать дух эпохи или не удалось? Если удалось – хорошо, если не удалось – то, что переносить в наше время, что не переносить – это не имеет никакого значения».
С тем, что попытки показать давно известные классические произведения с новой стороны, являются каким-то осквернением литературного наследия, Шнейдеров категорически не согласен. Давид считает, что снимать можно, что угодно, не спрашивая при этом зрителя.
«Не нравится, не смотрите. Вот тем и хорошо кино».
Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что зритель вправе выбирать, что смотреть. Фото: ТГ-канал Давида Шнейдерова
Критик считает, что творческая составляющая была во все времена.
«Иван Васильевич меняет профессию» - это же тоже экранизация Гайдая по мотивам пьесы М. Булгакова «Иван Васильевич».
Критик считает, что картина Владимира Бортко «Мастера и Маргариты» не удалась, потому что это фактически чтение вслух по ролям.
«Режиссер не для этого снимает кино. Когда режиссер занимается экранизацией, он должен выбрать главное – про что он хочет сказать.
Даже у Юрия Кары, на мой субъективный взгляд интереснее были и актерские работы, и подход более в Булгаковский. Но это дело вкуса».
Если действовать строго в рамках произведения, то фильм получится очень длинным и вряд ли в таком виде понравится публике. Именно по этой причине, в том числе, Давид Шнейдеров считает, что зрители не вправе оценивать кинематографические картины с точки зрения сохранения авторского сюжета. Режиссер вправе вносить любые изменения в историю произведения с целью донести главное – то, зачем он снимал этот фильм.