«Не нравится, не смотрите»: кинокритик ответил зрителям, выступающим против современной экранизации «Мастера и Маргариты» и другой классики

Примеры из классики

Самый яркий пример – лента по мотивам произведения М. Булгакова «Мастер и Маргарита», которая буквально на днях вышла в широкий прокат и сегодня подняла волну обсуждений.

Перед зрителем разворачивается авторская фантасмагория с идеальной советской Москвой, новым прочтением событий и включением самого романа «Мастер и Маргарита» в повествование.

То есть, если в предыдущей экранизации, которая считается более правдоподобным вариантом, это был «роман в романе», то теперь – «роман в романе в романе». Это совершенно свежее прочтение, и фильм не пересказывает произведение Михаила Булгакова полностью.

Тоже самое касается и кинофильмов прошлого десятилетия.

«Вий», где за основу взят сюжет из одноименного произведения Н. Гоголя, соответствует роману только до середины фильма. Затем наступает поворот сюжетной линии, и появляется персонаж картографа, который развеет всю мистику истории. Таким образом, из истории Гоголя убрали всю таинственность и сверхъестественность и показали ее со стороны логики.

Трилогия «Бендер» - вовсе практически самостоятельная картина, которая лишь именами главных героев дает понять, что связана с романом Ильи Ильфа и Евгения Петрова.