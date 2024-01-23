Бари Алибасов-младший о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной: «Папа принял решение не заморачиваться с этими утопающими»

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина практически ничего не слышит. На состояние ее здоровья серьезно повлиял инсульт, перенесенный в 2023 году. Об этом СМИ сообщила внучка артистки Анна Трегубенко.
Темы состояния знаменитой бабушки Анна коснулась, когда рассказывала о своей новой роли в кино.
«Я играла сотрудницу ЧОПа, были постоянные драки, погони, даже любовная линия получилась... Маме понравилось, она тоже, как и я, осталась довольна. А бабушка не совсем поняла, что и к чему. Но ей сложно объяснять, она многое не слышит», - отметила Анна.
Сейчас Лидия Федосеева-Шукшина передвигается в инвалидном кресле и с трудом разговаривает. О ней заботится дочка Ольга, которая недавно захотела перевести маму жить за город.
А как на такую новость отреагировала семья Алибасовых, с которыми у Лидии Федосеевой-Шукшиной в последнее время сложились непростые отношения? Подробнее об этом Teleprogramma.pro рассказал Бари Алибасов-младший.
- Бари, ваш отец сейчас поддерживает хоть какое-то общение с Лидией Федосеевой-Шукшиной? Все-таки бывший супруг...
- Папа на новогодние праздники даже со мной поддерживал общение только по телефону - два раза. Ему дома хорошо: он ест, занимается спортом, сидит в соцсетях, кайфует. Отец даже не нашел время на новогодних праздниках потусить с сыном и внучкой, хотя мы с ним созвонились.
Но учитывая, что если в рейтинге его любви мы находимся выше, чем Лидия Николаевна, и нам достаются крохи, то искренне надеюсь, что ей не достается и их.
Бари Алибасов-младший. Фото: Виктор Гусейнов/ КП
- Вы читали в прессе, что Лидия Николаевна сейчас практически не слышит?
- А мне все равно (использует более хлесткое выражение – прим. ред).
- Почему так жестоко?
- Это органично, а не жестоко. Вы знаете, что сейчас происходит в Ботсване, в Зимбабве, как там дети пухнут от голода? Как сейчас люди умирают в горячих точках? И о них никто не думает.
Почему я должен думать, что человек, который хорошо бы оглох немножко раньше, оглох только сейчас?
А почему немножко раньше? Да потому что, возможно, она бы не слышала все манипуляции, которые льются ей на голову и сохранила бы независимое мышление. Но, безусловно, потерять слух – это высокая цена даже за независимое мышление.
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- Лидия Федосеева-Шукшина все-таки была вашей мачехой какое-то время…
- Никогда не была. А кто такая мачеха, я вообще даже не знаю. Я знаю, что Мать-и-мачеха – это такая трава. Поэтому вы не уличите меня в каких-то негативных эмоциях по отношению к Лидии Николаевне. Я, наоборот, очень сильно благодарен ей, что она не испытывает ко мне родственных чувств, не поздравляет с праздниками, не заставляя меня лишний раз обращать внимание на надоедливый спам в телефоне. Не буду нейтральное отношение окрашивать в какие-то эмоции.
- А как, по вашему мнению, к этой новости о потере слуха может отнестись Бари Каримович?
- Папа, правда, любил Лидию Николаевну. С этой секунды я постараюсь убрать из своей речи элементы ерничанья, троллинга и даже юмора. Папа уважительно относился к Лидии Николаевне, но она его разочаровала настолько, что внутри себя он принял решение не заморачиваться с этими утопающими. Если утопающий сопротивляется, то, скорее всего, вы умрете оба.
А что касается пресловутого «Крота», то люди просто так не путают даже похожие баночки. Для него эта стрессовая ситуация началась непосредственно после брака.
Но если Лидию Николаевну он любил как Музу, то Лену (помощница Бари Алибасова - прим. ред) он любит как все: как женщину-маму, дочку, подругу, брата, помощника, сына, внучку. Она тот человек, который его дважды спас. И кроме нее, ему никто не нужен.
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Global Look Press
Любовь и счастье присутствуют в его жизни каждый день. У папы есть галочка, что он сделал все, чтобы помочь Лидии Николаевне, за что ему устроили полный... (называет нелитературное слово). И учитывая, что он до сих пор к ней хорошо относится, вот вам и весь спектр эмоций. Если я прав, то отец попереживает, смахнет скупую мужскую слезу и пойдет жить счастливо дальше.
Позавчера, когда мы с папой ржали по телефону на определенную тему, он использовал афоризм из фильма «Собачье сердце». А я к своему стыду этот шедевр не посмотрел, но сделал это буквально вчера.
И теперь, отвечая на вопрос, как папа мог бы помочь Лидии Николаевне с ее глухотой, я отвечу, что мне не хочется, чтобы он совершал по отношению к ней те же ошибки, что совершал профессор Преображенский по отношению к Шарикову. Не нужно из собак делать людей. Они все равно вернутся на круги своя, а в процессе попытки быть людьми ничего хорошего ни у тех, ни у других не произойдет.