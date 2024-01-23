Бари Алибасов-младший о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной: «Папа принял решение не заморачиваться с этими утопающими»

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина практически ничего не слышит. На состояние ее здоровья серьезно повлиял инсульт, перенесенный в 2023 году. Об этом СМИ сообщила внучка артистки Анна Трегубенко.

Темы состояния знаменитой бабушки Анна коснулась, когда рассказывала о своей новой роли в кино.

«Я играла сотрудницу ЧОПа, были постоянные драки, погони, даже любовная линия получилась... Маме понравилось, она тоже, как и я, осталась довольна. А бабушка не совсем поняла, что и к чему. Но ей сложно объяснять, она многое не слышит», - отметила Анна.

Сейчас Лидия Федосеева-Шукшина передвигается в инвалидном кресле и с трудом разговаривает. О ней заботится дочка Ольга, которая недавно захотела перевести маму жить за город.

А как на такую новость отреагировала семья Алибасовых, с которыми у Лидии Федосеевой-Шукшиной в последнее время сложились непростые отношения? Подробнее об этом Teleprogramma.pro рассказал Бари Алибасов-младший.

- Бари, ваш отец сейчас поддерживает хоть какое-то общение с Лидией Федосеевой-Шукшиной? Все-таки бывший супруг...

- Папа на новогодние праздники даже со мной поддерживал общение только по телефону - два раза. Ему дома хорошо: он ест, занимается спортом, сидит в соцсетях, кайфует. Отец даже не нашел время на новогодних праздниках потусить с сыном и внучкой, хотя мы с ним созвонились.

Но учитывая, что если в рейтинге его любви мы находимся выше, чем Лидия Николаевна, и нам достаются крохи, то искренне надеюсь, что ей не достается и их.