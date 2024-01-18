Анастасия Волочкова объяснила, зачем показала фото девушки Тимати: «Это просто нелепость»

Анастасия Волочкова на пресс-конференции с журналистами продемонстрировала фотографию девушки Тимати Валентины Ивановой, где та обнажила свои интимные места. Балерина подчеркнула, что Интернет полон подобными фотографиями, а все накинулись на слитое без ее ведома в Сеть видео, где она танцует с Никитой Джигурдой год назад у себя дома.

Иванова обиделась, что именно ее снимок показала Волочкова и назвала ее глупой женщиной. Анастасия прокомментировала инцидент в разговоре с Teleprogramma.pro.

«Это просто нелепость. Я показала фото Валентины, совершенно не понимая, кто именно на нем находится. Это был просто пример, я просто образно. Я этим хотела сказать, что многие люди сами публично выставляют подобные снимки, но на них никто не нападает, потому что не интересны. А все снова накинулись на меня», - заявила она.

Волочкова еще раз заявила, что стала жертвой в истории со слитым видео. Ведь кадры находились только у Никиты Джигурды и его директора. И те, кто распространил это частное видео, должны ответить за свои действия.

«Мой адвокат уже написал заявление в полицию, сегодня оно будет подано. Из меня снова сделали козла отпущения, сколько грязи льется», - отметила балерина.

Волочкова напомнила, что 28 января в Москве состоится показ ее шоу «Одержимость», где рассказывается о судьбе Анастасии. Балерина пригласила всех желающих бесплатно.

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