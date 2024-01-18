Сергей Соседов о титуле поп-короля Филиппа Киркорова: «Он сам себя так назвал»

Передача титула

В СМИ продолжают бурно обсуждать, что Киркоров может быть исключен из сборных концертов, запланированных к Международному женскому дню. В связи с этим в Сети появились разговоры о том, что карьере Примадонна пришел конец.

Впервые о передаче короны заговорили на музыкальном шоу «Конфетка» канала ТНТ, где выступил Андрей Воробьев. Юмористы Гарик Мартиросян, Марина Кравец и Тимур Родригез, сидящие в жюри были единогласны, что Воробьев сотворил на сцене настоящий хит. Именно тогда Мартиросян пророчил ему место будущего короля.

К слову, российский певец Филипп Киркоров и так почти добровольно отказался от своего титула после скандала с вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

В течение нескольких недель почти никто из звезд российской эстрады не выявил желания открыто поддержать народного артиста. Последствия известного мероприятия оказались серьезными для исполнителя: его концерты отменили, выступления начали вырезать из эфира новогодних передач.

Но недавно ситуация стала несколько иной. Филипп Киркоров представил новую песню под названием «Слухи», которая стала своего рода ответом на объявленный ему бойкот. В композиции он поделился своими переживаниями, чем прониклись многие звезды.

Среди тех, кто открыто выразил свою поддержку артисту, можно назвать Татьяну Навку, Ларису Долину, Ольгу Бузову, Анастасию Стоцкую, Ольгу Серябкину, Дмитрия Маликова, Яну Рудковскую и многих других.