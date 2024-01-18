Сергей Соседов о титуле поп-короля Филиппа Киркорова: «Он сам себя так назвал»

Передача титула
В СМИ продолжают бурно обсуждать, что Киркоров может быть исключен из сборных концертов, запланированных к Международному женскому дню. В связи с этим в Сети появились разговоры о том, что карьере Примадонна пришел конец.
Впервые о передаче короны заговорили на музыкальном шоу «Конфетка» канала ТНТ, где выступил Андрей Воробьев. Юмористы Гарик Мартиросян, Марина Кравец и Тимур Родригез, сидящие в жюри были единогласны, что Воробьев сотворил на сцене настоящий хит. Именно тогда Мартиросян пророчил ему место будущего короля.
К слову, российский певец Филипп Киркоров и так почти добровольно отказался от своего титула после скандала с вечеринкой Анастасии Ивлеевой.
В течение нескольких недель почти никто из звезд российской эстрады не выявил желания открыто поддержать народного артиста. Последствия известного мероприятия оказались серьезными для исполнителя: его концерты отменили, выступления начали вырезать из эфира новогодних передач.
Но недавно ситуация стала несколько иной. Филипп Киркоров представил новую песню под названием «Слухи», которая стала своего рода ответом на объявленный ему бойкот. В композиции он поделился своими переживаниями, чем прониклись многие звезды.
Среди тех, кто открыто выразил свою поддержку артисту, можно назвать Татьяну Навку, Ларису Долину, Ольгу Бузову, Анастасию Стоцкую, Ольгу Серябкину, Дмитрия Маликова, Яну Рудковскую и многих других.
Филипп Киркоров в последнее время стал называть себя Примадонном. Фото: Global Look Press
Сам себя короновал
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал Teleprogramma.pro, откуда вообще взялось это звание поп- короля.
«Он сам себя так назвал. Он же постоянно во всем подражал Пугачевой. Она Примадонной стала после песни «Примадонна» на Евровидение. И как-то за ней это закрепилось. Они же тогда вместе были. Может, с Аллой Борисовной это придумали. Поскольку он муж ее был, то стал королем. На тусовке сказал, журналисты подхватили».
Критик также вспомнил 90-е годы, именно тогда Киркоров проходил свое становление как артиста.
«Киркоров очень активно работал всегда, у него много энергии, сил, очень хорошее здоровье у человека, армянские корни. Тогда Филипп давал очень много концертов. Они были успешны. Люди приходили».
Концерты Филиппа Киркорова всегда были грандиозными. Фото: Global Look Press
Все забудут
Сергей Васильевич считает, что, несмотря на сложившиеся трудности в профессиональной сфере Киркорова, в будущем все забудется, и он снова станет выступать, как прежде.
«Я думаю, все пройдет, конечно. Он будет на экранах и везде, это не отразится никак на его карьере. Просто это пауза какая-то, он уже поднадоел, потому что на всех каналах. Абсолютно везде. Так не должно быть, это ненормально».
Обсуждение, кто достоин занять место Филиппа Бедросовича в шоу-бизнесе, Соседов считает «глупыми разговорами» и не хочет даже тратить время на эту тему.
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Филипп Киркоров может вернуться на сцену. Фото: Global Look Press
Люди против монархии на сцене
В Сети тоже не видят необходимости в новом короле. Многие придерживаются мнения, что российская эстрада станет лучше без монархов.
Нина Фурсова: «Хватит вам уже короновать... Как надоели, уже все эти коронованные персоны, неужели без этого никак?»
Валентина Михалина: «Короли, звезды, примадонны. Да когда это закончится?
Валерий Кукарцев: «Одни короли, императоры, примадонны и прочие. Где просто хорошие артисты?»
Бабочка: «Долой монархию в шоу-бизе!»
Светлана О: «Какой он король? Недоразумение какое-то!»
Обычный человек: «Что значит нашли замену? Выгнать и все! Шило на мыло зачем менять? Слишком много преференций у лицедеев, пора подрезать».
Genrih Everest: «Какие короли? Шуты».
Наталья Ж.: «Вообще королей и королев в шоу бизнесе нет. Кто придумал? Скорее всего, с Пугачевой началось. Разным людям нравятся разные артисты, певцы и певички и разные песни. Бросьте искать и присваивать звания лицедеям, жизнь покажет, кто есть кто».
Большинство пользователей Сети против королей на сцене. Фото: Global Look Press
Кандидаты на трон Киркорова
Однако, некоторые люди нашли время подискутировать о том, кто может занять трон Киркорова на российской сцене.
Ольга Нилова: «Басков еще может быть достоин, голос у него божественный!»
Петр Ильич: «Уж кто есть король, так это Лев Лещенко! Вот певец на все времена, а не эта шелупонь».
Дарина Королева: «Обещал, пусть отдает Лазареву, хотя это будет Филя номер два».
Игорь Корнеев: «Ну Воробьев, конечно, на короля не тянет, но все лучше, чем этот».
Беспалова: «Воробьев красавчик и поет хорошо, главное - нигде не замечен, одевается прилично. Такой король не будет позорить нашу страну на весь мир!»
Ольга Белова: «Пусть выносят на голосование претендентов! Будет выбирать всей страной!»
Напомним, в конце 2022 года Филипп Киркоров говорил, что готов передать все свои регалии, в том числе корону поп-эстрады только единственному артисту, который этого заслуживает - Сергею Лазарев. Шоу бывшего солиста группы Smash действительно мало уступают своими масштабами даже концертам того же Киркорова.