«Фадеев мог просто воспользоваться моментом»: юрист о решении продюсера убрать Наталью Ионову из проекта «Глюк’oZa»

Российские звезды все еще продолжают оплакивать последствия вечеринки, организованной телеведущей Настей Ивлеевой.
Наталья Ионова больше не «Глюк’oZa»
Для Натальи Ионовой это мероприятие завершилось не только отменой выступлений и приостановлением многих рекламных контрактов, но также может грозить потерей псевдонима, под которым она работала почти двадцать лет.
Продюсер Максим Фадеев удивился, что его подопечная появилась на скандальном мероприятии. Он узнал об этом вместе со всей страной, которая негодовала.
Максим Фадеев считает, что Ионова опорочила репутацию проекта «Глюк’oZa» своим появлением в вечеринке Ивлеевой. Фото: Global Look Press
Фадеев считает, что его проект «Глюк’oZa» создавался для детей, а это совсем несовместимо с последними новостями о певице. В связи с этим продюсер заявил о том, что принял решение о возобновлении проекта в его первозданном виде.
Только для Натальи Ионовой там место вряд ли найдется. Ее появление в подобном образе вызывает негативные ассоциации и вредит концепции проекта. Это касается не только вечеринки. Все последние треки певицы не соответствовали первоначальной задумке. Было выпущено всего два альбома, а все остальное, по мнению Фадеева эксплуатация его бренда.
Адвокат считает, что певица Ионова выросла из проектного образа. Фото: Global Look Press
Мнение юриста
Адвокат Александр Бенхин прокомментировал Teleprogramma.pro, что может быть с проектом. По словам юриста, события могут получить два варианта развития.
«Либо Ионова должна заплатить Фадееву за бренд. Как было с Кридом,с Black Star - то же самое. Там же договорились, он дал какие-то отступные, и ему это оставили. Либо выступать, как, например, бывший солист из группы «Лесоповал» Сергей Куприк. Она также может писать - Наталья Ионова - ранее известная, как «Глюк’oZa».
По мнению юриста, Наталья Ионова предпочтет второй вариант.
«Потому что девочка взрослая уже и уверенная в себе», - добавил Александр.
На вопрос, может ли Фадеев согласиться на первый вариант, юрист ответил, что это зависит от того, кто придет к нему с предложением.
«Наталья тоже непростая. Денег много. И, кстати, сильно ее не отменяют после этого скандала. Она меньше всех пострадала, хотя также фотографировалась, как и остальные. А Фадеев договороспособный человек».
Певица Наталья Ионова меньше всех пострадала после скандальной вечеринки. Фото: Global Look Press
Бенхин также добавил, что по факту уже прошел почти месяц после вечеринки у Ивлеевой, поэтому люди начинают забывать проступок звезд.
«Скандал ей принес наименьший вред. Какой-то фильм сейчас с ней выходит она в главной роли, и его не переснимают. Официально она, вроде бы, не извинялась».
Адвокат считает, что Ионова в принципе находится в гармонии с самой собой, занимается йогой, увлекается ЗОЖем и вообще не скандальный человек , поэтому Александр не исключает, что мероприятие просто стало поводом для того, чтобы дать проекту новую жизнь.
«Видимо, так или иначе это назрело. Бренд можно снова оживить, вдохнуть в него вторую жизнь, а это стоит денег. Фадеев мог просто воспользоваться моментом. Он может заменить артистку, потому что она, наверное, уже и на гастроли не готова ездить. Найдет молоденькую блондинку, которая будет давать концерты и приносить прибыль», - высказался Бенхин.
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Наталья Ионова известна не только по проекту «Глюк’oZa», она давно выступает в качестве актрисы. Фото: Global Look Press
Что думают в Сети
В интернете тут же пронеслись слухи о том, что место Ионовой займет Инстасамка. Но рэперша отвергла это, написав в соцсети, что сотрудничество с Максимом Фадеевым будет не в рамках проекта «Глюк’oZa».
Инстасамка опровергла возможную причастность к проекту «Глюк’oZa». Фото: Global Look Press
Впрочем, россияне с Фадеевым согласны. Люди не могут простить Ионовой появление на вечеринке у Ивлеевой и не видят финансовой подоплеки в решении продюсера.
Евгения Бондарь: «Максим, народ будет вам благодарен, если больше никогда не увидит Глюкозу на экранах».
Инкогнито 2620: «Нужно жестко наказывать! Для наших детей и внуков они являются кумирами, они им подражают, копируют, тянутся к ним. Очень мне не хочется, чтобы когда мои внуки вырастут, они оказались в окружении этого низкого, разнузданного общества!»
Максим Максимов: «Все правильно! Гнать их!»
Марина Александрова: «Молодец, Макс! Во всем последователен».
Бузи Вузи: «Хорошие новости», - написали в Сети.