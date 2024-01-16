«Фадеев мог просто воспользоваться моментом»: юрист о решении продюсера убрать Наталью Ионову из проекта «Глюк’oZa»

Российские звезды все еще продолжают оплакивать последствия вечеринки, организованной телеведущей Настей Ивлеевой.

Наталья Ионова больше не «Глюк’oZa»

Для Натальи Ионовой это мероприятие завершилось не только отменой выступлений и приостановлением многих рекламных контрактов, но также может грозить потерей псевдонима, под которым она работала почти двадцать лет.

Продюсер Максим Фадеев удивился, что его подопечная появилась на скандальном мероприятии. Он узнал об этом вместе со всей страной, которая негодовала.