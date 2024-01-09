Блогер Сергей Косенко выбросил своего новорожденного сына в сугроб

Очередной блогер угодил в скандал. Инфобизнесмен, экс-звезда реалити-шоу «Остров героев» Сергей Косенко опубликовал видео с отдыха в Куршевеле, повергнувшее в шок не только его подписчиков. На кадрах мужчина подбрасывает своего двухмесячного сына Лео и отпускает, младенец в свободном падении летит над сугробом и приземляется в снег, утопая в нем целиком.

«Первый полет Лео», - подписал видео Косенко.

В комментариях под видео случилась настоящая истерика. Люди в гневе осуждают блогера за столь бесчеловечный поступок и призывают власти лишить его родительских прав. Досталось и супруге Косенко, блогеру Саше Белаир, которую обвинили в рождении малыша ради хайпа.

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Когда волны осуждения накрыли самого Косенко с головой, он поспешил удалить видео и заявил, что снег предварительно проверил сам, прыгая в него, а также что якобы подбросил куклу. Но обмануть людей ему не удалось: они заметили, как на кадрах малыш моргает. Теперь люди призывают Следственный комитет проверить блогера и наказать по заслугам.