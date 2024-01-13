Кем были королевские особы, до того как вышли замуж

Нередки случаи, когда монаршая особа еще совсем недавно торговала хот-догами или маялась в коридоре в ожидании кастинга на второстепенную роль. В обзоре «Телепрограммы» - доказательство того, что, если вам уже немного за 30, все еще есть шанс выйти замуж за принца.
Меган Маркл
Мэг вошла в историю Великобритании и не только как «революционерка» и создательница прецедента «мегзита» - так по аналогии с брекситом прозвали ее выход из состава королевской семьи вместе с мужем - принцем Гарри и сложение с себя соответствующих полномочий. Покинув Букингемский дворец, Маркл растит наследников престола Арчи (4 года) и Лилибет (2 года) и скитается с супругом по США в поисках новой идентичности и стабильно высокого заработка. Пишет мемуары и строит планы на будущее.
А еще не так давно девушка была всего лишь рядовой актрисой, которая стала более-менее известна широкой аудитории после выхода сериала «Форс-мажоры» - не самого великого, но относительно популярного.
Меган в «Форс-мажорах»: тогда она мечтала стать знаменитой актрисой. Фото: кадр из фильма
Вот ее папа, осветитель по профессии, снимал проект «Женаты… с детьми» (у нас адаптация называлась «Счастливы вместе») - это был хит. А мама трудилась визажисткой. И долгое время Меган была далека от шоу-бизнеса: пыталась устроиться в госдеп, где не прошла тестирование, училась в Мадриде, подрабатывала каллиграфом и преподавала переплетное дело. Только потом симпатичная девушка стала позировать как модель и попала в известный детектив «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», сыграв там горничную, которая обслуживала очень богатых клиентов, одевшись в кружевное белье. Ну и, как подобает любой красивой девушке, вела блог.
Из актрис принц Гарри ее и взял в жены - чему дико воспротивились аристократы из Букингемского дворца. Мол, какая-то актрисуля, к тому же и с мамой-афроамериканкой. Это что, ровня нашей голубой крови? Кстати, если материнский род Меган действительно происходит из Нигерии, то отцовский - ведет к британскому трону. Американский генеалог Гэри Бойд Робертс установил, что отец Мэг - потомок английского короля Эдуарда III.
Кейт Миддлтон
Фото: Global Look Press
Супруга принца Уильяма, родного брата бунтаря Гарри, - одна из самых ярых ненавистниц принцессы-полукровки. Якобы она уже несколько лет не общается с Меган и с начала романа Гарри воспринимала ее как чужую. Но если мы поскребем биографию самой Миддлтон, которая теперь смотрится натуральной принцессой, то узнаем: до встречи с внуком Елизаветы II она принадлежала к пролетариату. А потом ее родители основали компанию посылочной торговли и стали миллионерами.
Так что Миддлтон попала на все готовенькое - и была устроена в престижный Сент-Эндрюсский университет в шотландском округе Файф, где и познакомилась с принцем Уильямом. Но поженились они не сразу. Кейт успела поработать в логистической компании родителей (маркетинг, составление буклетов и съемка продукции), затем закупала модную одежду в сети магазинов аксессуаров Jigsaw, а после даже пыталась стать частным фотографом.
Камилла Паркер-Боулз
Фото: Global Look Press
Еще одна представительница британского клана - королева-консорт Камилла Паркер-Боулз, жена короля Карла III, имеет, пожалуй, самую резкую и головокружительную карьеру принцессы. Импозантная пожилая леди Камилла была замужем за отставным офицером британской армии Эндрю Паркер-Боулзом, которому родила двоих детей. Была домохозяйкой, отвечала за быт. Параллельно не особо успешно пробовала себя в качестве секретаря в нескольких лондонских фирмах, включая декораторское бюро Sibyl Colefax & John Fowler.
При этом с принцем Чарльзом, будущим монархом, Камилла познакомилась еще в молодости. Злые языки поговаривают, что за маской невинной и беззащитной блондинки скрывается жестокая и коварная интриганка. Дескать, все это время Паркер-Боулз была любовницей Чарльза - да такой неистовой, что сжила со свету принцессу Диану, разбившуюся в ДТП через год после развода с принцем.
Королева Матильда
Фото: Global Look Press
А вот эта августейшая особа - наша с вами землячка. Ну почти. Матильда - королева-консорт Бельгии, супруга короля Филиппа, - родилась в бельгийском Уккеле, но кровь в жилах имеет из самых разных краев. К примеру, мать Матильды - польская графиня Анна Мария Коморовская. Фамилию видите? Верно, в роду были представители княжеских родов литовских (читай: западнорусских) Сапега и Чарторыйские. А еще она правнучка в шестнадцатом колене Дмитрия Шемяки - великого князя Московского.
Никаких связей в королевском дворце девушка не имела. Выучилась на логопеда, после чего руководила собственной логопедической консультацией в Брюсселе с 1995 по 1999 год.
С королем их свел спорт. Да, Матильда и Филипп познакомились на теннисном корте. Несколько лет они маскировали встречи и скрывались от общественности. Но потом это стало бессмысленно. В 1999 году пара оформила отношения - так Матильда вошла в королевскую семью. И родила любимому мужу четверых детей: Елизавету, Габриэля, Эммануэля и Элеонору. В 2013 году от престола отрекся король Альберт II, после чего Филипп стал королем, а она - королевой.
Королева Рания
Фото: Global Look Press
Родившаяся в Кувейте дочь педиатра Рания Фейсал аль-Яссин до замужества с королем Иордании Абдаллой II получала образование в Иордании - семья Рании была вынуждена бежать туда после освобождения Кувейта от иракской оккупации, ведь палестинцев, к которым принадлежал и ее род, обвинили в сотрудничестве с захватчиками.
Девушка устроилась маркетологом в иорданский филиал Apple. В 1993 году она сопровождала коллегу на ужин, организованный, как выяснилось, сестрой тогда еще принца Абдаллы, командующего специальными военными силами Иордании. Офицер позвал Ранию на свидание - девушка отказала.
Он продолжил добиваться внимания красотки. Упорство возымело результат: принц Абдалла уговорил Ранию на ужин, у них закрутился роман. В 1999 году король Хусейн назначил именно его, а не своего родного брата, наследником. И скончался через две недели. Так удачливая Рания стала королевой!