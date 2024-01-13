Кем были королевские особы, до того как вышли замуж

Нередки случаи, когда монаршая особа еще совсем недавно торговала хот-догами или маялась в коридоре в ожидании кастинга на второстепенную роль. В обзоре «Телепрограммы» - доказательство того, что, если вам уже немного за 30, все еще есть шанс выйти замуж за принца.

Меган Маркл

Мэг вошла в историю Великобритании и не только как «революционерка» и создательница прецедента «мегзита» - так по аналогии с брекситом прозвали ее выход из состава королевской семьи вместе с мужем - принцем Гарри и сложение с себя соответствующих полномочий. Покинув Букингемский дворец, Маркл растит наследников престола Арчи (4 года) и Лилибет (2 года) и скитается с супругом по США в поисках новой идентичности и стабильно высокого заработка. Пишет мемуары и строит планы на будущее.

А еще не так давно девушка была всего лишь рядовой актрисой, которая стала более-менее известна широкой аудитории после выхода сериала «Форс-мажоры» - не самого великого, но относительно популярного.