Киркоров споет за 10 млн рублей, а Басков и «Руки Вверх!» - за 5: сколько стоят новогодние выступления российских звезд

Декабрь - горячая пора для звезд шоу-бизнеса, готовых выступать на корпоративах. Многие артисты торопятся заработать и соглашаются на 3-4 выступления за вечер.

В Сети много разной информации о стоимости выступления российских звезд. При этом размер гонорара зависит от известности исполнителя и его востребованности. Не стоит забывать, что цена за знаменитость не включает в себя его райдер, трансфер и прочее.

Расценки становятся дороже с приближением главного праздника года, а в саму новогоднюю ночь и вовсе достигают баснословных значений.

По сравнению с прошлым годом гонорары российских знаменитостей выросли в 2, а то и в 3 раза. Конечно, цена складывается из множества нюансов. Например, выступление в Москве обойдется дешевле, а если предстоит праздник в другом городе, то тут и стоимость логистики, и упущенная выгода. Ведь в столице артист может успеть побывать на нескольких вечеринках за ночь. Также изменение курса рубля повлияло на рост цен на звезд.

В то время, когда некоторые звезды считают, что деньги не главное, и новый год проводят с семьей, как Анфиса Чехова, другие, например, Шура (Александр Медведев), вливаются в новогодний марафон корпоративов.

Звезды в топе

Одним из самых востребованных знаменитостей стал король российской эстрады Филипп Киркоров. На сайте, занимающимся организацией концертов, цена на выступление поп-звезды даже не прописана, а оговаривается индивидуально. В Сети есть информация, что за выход Киркорова на сцену придется заплатить от 10 до 15 млн рублей.