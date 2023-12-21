Киркоров споет за 10 млн рублей, а Басков и «Руки Вверх!» - за 5: сколько стоят новогодние выступления российских звезд

Звезды российской эстрады. Фото: Global Look Press

Teleprogramma.pro выясняла размеры гонораров в новогодние праздники Филиппа Киркорова, Анны Асти и других исполнителей российской эстрады.

Декабрь - горячая пора для звезд шоу-бизнеса, готовых выступать на корпоративах. Многие артисты торопятся заработать и соглашаются на 3-4 выступления за вечер.

В Сети много разной информации о стоимости выступления российских звезд. При этом размер гонорара зависит от известности исполнителя и его востребованности. Не стоит забывать, что цена за знаменитость не включает в себя его райдер, трансфер и прочее.

Расценки становятся дороже с приближением главного праздника года, а в саму новогоднюю ночь и вовсе достигают баснословных значений.

По сравнению с прошлым годом гонорары российских знаменитостей выросли в 2, а то и в 3 раза. Конечно, цена складывается из множества нюансов. Например, выступление в Москве обойдется дешевле, а если предстоит праздник в другом городе, то тут и стоимость логистики, и упущенная выгода. Ведь в столице артист может успеть побывать на нескольких вечеринках за ночь. Также изменение курса рубля повлияло на рост цен на звезд.

В то время, когда некоторые звезды считают, что деньги не главное, и новый год проводят с семьей, как Анфиса Чехова, другие, например, Шура (Александр Медведев), вливаются в новогодний марафон корпоративов.

Звезды в топе

Одним из самых востребованных знаменитостей стал король российской эстрады Филипп Киркоров. На сайте, занимающимся организацией концертов, цена на выступление поп-звезды даже не прописана, а оговаривается индивидуально. В Сети есть информация, что за выход Киркорова на сцену придется заплатить от 10 до 15 млн рублей. 

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Не отстают от Филиппа группа «Руки Вверх!», Zivert (Юлия Зиверт), Анна Асти. Но Сергей Жуков время, когда бьют куранты, предпочитает проводить с семьей, а после готов зарабатывать.

Полина Гагарина, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Баста также входят в список самых дорогих звезд.

В Сети есть информация, что Shaman поднял свой ценник до 25 миллионов. Артист стал очень популярен в этом году, отсюда такая стоимость.

Сергей Жуков. Фото: Global Look Press

Второй эшелон

В два раза меньше, чем Киркоров, за свое выступление просят Билан, Бузова и Лазарев. У этих артистов гонорары в праздники могут быть от 2,5 и до 8 миллионов.

Около 3-4 млн рублей просят Клава Кока, МакSим, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов и певица Валерия. В список топовых звезд декабря также вошли Леонид Агутин, «Иванушки International», «Звери», Владимир Пресняков, Николай Басков и другие.

Дима Билан. Фото: Global Look Press

Ведущие дешевле

Кстати, стоимость выступления может стать дешевле, если пригласить звезду не спеть, а провести мероприятие. На роль ведущих все больше выбирают Андрея Малахова, Екатерину Варнава, Леру Кудрявцеву, Игоря Верника, Митю Хрусталева, Михаила Галустяна и Марину Кравец.

Марина Кравец. Фото: Global Look Press

Из чего складывается цена

Почему же, казалось бы все популярные исполнители, а гонорары так разнятся? Дело не только в известности певца или группы, а также в том, на сколько востребован данный исполнитель у публики. Именно спрос рождает предложение.

Также стоимость выступления зависит от продолжительности. Стандарт - около 40-45 минут. Артист успевает исполнить от восьми до десяти песен. Если нужно дольше - плюс к гонорару. Спеть песню по желанию заказчика, не входящую в репертуар, еще надбавка, и так далее.

За оплату безналом стоимость снова может увеличиться: закладываются банковские комиссии и налоги.

Часто артисты сами отказываются от выступления, если не нравится заказчик. Многие досконально изучают, кто организует мероприятие, круг общения, место.

Например группа «Ленинград» довольная избирательная в этом плане, а что касается цены за них - страшно представить, потому что даже в непраздничные дни, гонорар группы стартует от 18 млн рублей.

Не стоит забывать, что помимо выступления звезды выдвигают райдеры. Что же это и что в него входит?

Если гонорар - это оплата за выступление, которая делится на всю команду артиста, то райдер содержит личные требования, которые могут включать: стоимость перелета, проживание, трансфер, питание, наполнение номера и так далее, а также требования, касающиеся технической составляющей: звук, аппаратура, свет и подобное.

В любом случае звезды сделают все, чтобы украсить новогодний праздник состоятельных граждан своим выступлением. Как говорится: «Любой каприз за ваши деньги».

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