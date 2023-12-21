Киркоров споет за 10 млн рублей, а Басков и «Руки Вверх!» - за 5: сколько стоят новогодние выступления российских звезд

Декабрь - горячая пора для звезд шоу-бизнеса, готовых выступать на корпоративах. Многие артисты торопятся заработать и соглашаются на 3-4 выступления за вечер.
В Сети много разной информации о стоимости выступления российских звезд. При этом размер гонорара зависит от известности исполнителя и его востребованности. Не стоит забывать, что цена за знаменитость не включает в себя его райдер, трансфер и прочее.
Расценки становятся дороже с приближением главного праздника года, а в саму новогоднюю ночь и вовсе достигают баснословных значений.
По сравнению с прошлым годом гонорары российских знаменитостей выросли в 2, а то и в 3 раза. Конечно, цена складывается из множества нюансов. Например, выступление в Москве обойдется дешевле, а если предстоит праздник в другом городе, то тут и стоимость логистики, и упущенная выгода. Ведь в столице артист может успеть побывать на нескольких вечеринках за ночь. Также изменение курса рубля повлияло на рост цен на звезд.
В то время, когда некоторые звезды считают, что деньги не главное, и новый год проводят с семьей, как Анфиса Чехова, другие, например, Шура (Александр Медведев), вливаются в новогодний марафон корпоративов.
Звезды в топе
Одним из самых востребованных знаменитостей стал король российской эстрады Филипп Киркоров. На сайте, занимающимся организацией концертов, цена на выступление поп-звезды даже не прописана, а оговаривается индивидуально. В Сети есть информация, что за выход Киркорова на сцену придется заплатить от 10 до 15 млн рублей.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Не отстают от Филиппа группа «Руки Вверх!», Zivert (Юлия Зиверт), Анна Асти. Но Сергей Жуков время, когда бьют куранты, предпочитает проводить с семьей, а после готов зарабатывать.
Полина Гагарина, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Баста также входят в список самых дорогих звезд.
В Сети есть информация, что Shaman поднял свой ценник до 25 миллионов. Артист стал очень популярен в этом году, отсюда такая стоимость.
Сергей Жуков. Фото: Global Look Press
Второй эшелон
В два раза меньше, чем Киркоров, за свое выступление просят Билан, Бузова и Лазарев. У этих артистов гонорары в праздники могут быть от 2,5 и до 8 миллионов.
Около 3-4 млн рублей просят Клава Кока, МакSим, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов и певица Валерия. В список топовых звезд декабря также вошли Леонид Агутин, «Иванушки International», «Звери», Владимир Пресняков, Николай Басков и другие.
Дима Билан. Фото: Global Look Press
Ведущие дешевле
Кстати, стоимость выступления может стать дешевле, если пригласить звезду не спеть, а провести мероприятие. На роль ведущих все больше выбирают Андрея Малахова, Екатерину Варнава, Леру Кудрявцеву, Игоря Верника, Митю Хрусталева, Михаила Галустяна и Марину Кравец.
Марина Кравец. Фото: Global Look Press
Из чего складывается цена
Почему же, казалось бы все популярные исполнители, а гонорары так разнятся? Дело не только в известности певца или группы, а также в том, на сколько востребован данный исполнитель у публики. Именно спрос рождает предложение.
Также стоимость выступления зависит от продолжительности. Стандарт - около 40-45 минут. Артист успевает исполнить от восьми до десяти песен. Если нужно дольше - плюс к гонорару. Спеть песню по желанию заказчика, не входящую в репертуар, еще надбавка, и так далее.
За оплату безналом стоимость снова может увеличиться: закладываются банковские комиссии и налоги.
Часто артисты сами отказываются от выступления, если не нравится заказчик. Многие досконально изучают, кто организует мероприятие, круг общения, место.
Например группа «Ленинград» довольная избирательная в этом плане, а что касается цены за них - страшно представить, потому что даже в непраздничные дни, гонорар группы стартует от 18 млн рублей.
Не стоит забывать, что помимо выступления звезды выдвигают райдеры. Что же это и что в него входит?
Если гонорар - это оплата за выступление, которая делится на всю команду артиста, то райдер содержит личные требования, которые могут включать: стоимость перелета, проживание, трансфер, питание, наполнение номера и так далее, а также требования, касающиеся технической составляющей: звук, аппаратура, свет и подобное.
В любом случае звезды сделают все, чтобы украсить новогодний праздник состоятельных граждан своим выступлением. Как говорится: «Любой каприз за ваши деньги».