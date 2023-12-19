Личная жизнь «Пухляша» из Little Big: кого любил Дмитрий Красилов

Обаятельный «Пухляш», так зажигательно танцевавший с группой Little Big, порвал все шаблоны о людях с лишним весом. Он был невероятно активным и подвижным, не мыслил своей жизни без шумных вечеринок, обожал сцену и чувствовал себя там, как дома, - полным хозяином.
Маленький рост и полнота
«Пухляш» в детстве. Фото: соцсети Дмитрия Красилова
Его путь к славе начался на Алтае, в маленьком городке Заринске, где он родился и вырос. Именно там восьмилетний Дима начал заниматься в детском ансамбле «Улыбка». Правда, так и остался там самым маленьким – почти не рос почему-то. Мама, обеспокоенная слишком маленьким ростом мальчика, обратилась к врачам. Диме назначили уколы гормонов роста. Лечение привело к быстрому набору веса. Но даже располнев, Дима не оставил любимые танцы – научился двигаться невероятно пластично и красиво. Он сумел сделать полноту своей «изюминкой».
Не позволял себя обижать
Дмитрий Красилов - студент первого курса. Фото: ВК Дмитрия Красилова
Подростком Диме приходилось часто драться. Сверстники дразнили его за лишний вес, но добродушный и улыбчивый Дима в таких случаях, не задумываясь, бросался отстаивать свои личные границы, свое право быть таким, какой он есть. И ни минуты не сомневался: его ждет блестящее будущее в шоу-бизнесе!
Первые проекты на ТВ
Повзрослев и став студентом института культуры, Красилов участвовал в танцевальном шоу на ТВ. Он не дошел до финала, но стал любимцем зрителей – их покорила его сумасшедшая энергетика и явный талант. Он танцевал легко и азартно, с его лица не сходила улыбка, - готовый шоумен, человек-«зажигалка»!
Клип Little Big
Дмитрий Красилов в клипе Uno группы Little Big (лидер коллектива Илья Прусикин признан в России иностранным агентом). Фото: кадр из клипа
Диму заметили «телевизионные деятели искусств», его стали чаще приглашать в разные проекты. Снимали Красилова и в кино – в общей сложности он появился в 32 картинах. Но по-настоящему оглушительная слава пришла к артисту в 2020-м, когда он снялся в клипе Uno группы Little Big (лидер коллектива Илья Прусикин признан в России иностранным агентом). После премьеры клипа он получил прозвище «Пухляш» и стал желанным участником любого шоу.
Поклонницы и настоящая любовь
Дмитрий Красилов. Фото: соцсети Дмитрия Красилова
А еще у него появилось огромное количество поклонниц. Девушки донимали колоритного танцора сообщениями в соцсетях, предлагали встретиться, намекали на возможное продолжение свидания… Но Дима неизменно отказывался.
Ему казалось, что он однажды встретит свою настоящую любовь, и произойдет это не в интернете, а в реальной жизни. Ему мечталось о случайной встрече, может быть – прямо на улице. На вопросы о личной жизни «Пухляш» отвечать не любил.
Правда, как-то признался: в его жизни была настоящая любовь, но она закончилась неудачно, - девушка бросила его, и не просто бросила, а прогнала со съемной квартиры после того, как нашла себе другого. В то время Дмитрий был обычным парнем – звездный статус пришел к нему позднее. Он тяжело пережил этот разрыв, но не перестал оставаться романтичным и ранимым человеком, ждущим судьбоносной встречи с той самой, единственной.
В мечтах Дмитрий видел себя рядом с любимой женщиной, в окружении детей, - он всегда хотел иметь большую семью. И любимая необязательно должна была быть известной личностью или безупречной красавицей, главное, чтобы в их отношениях присутствовала настоящая любовь. Не сложилось…
Умел дружить
Дмитрий Красилов на съемках сериала «Бедный олигарх». Фото: соцсети Дмитрия Красилова
Зато у «Пухляша» было много настоящих друзей. Он умел дружить, умел поддерживать близких, когда им это было нужно.
А для Дмитрия самым близким другом всегда была его мама. Именно мама утешала и подбадривала Диму в сложные моменты жизни, именно она направляла и поддерживала, когда он решил стать шоуменом и «взорвать» российскую сцену. Во многом благодаря маме Дмитрию это удалось. И удалось бы еще больше, если бы не несчастье.
Роковое предсказание
«Я знаю – долго не проживу», - эти слова актер периодически произносил в кругу своих друзей. Он с юности страдал проблемами с сердцем на фоне лишнего веса. Вероятно, Дмитрию требовался совсем другой ритм жизни, но он никогда не берег себя – много работал, все называли его трудоголиком. И от вкусного позднего ужина не отказывался, и выпить мог с веселой компанией. Танцы, съемки, ночные клубы, пара часов сна – и снова танцы и съемки…
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18 декабря 2023 года стало известно о смерти 29-летнего Дмитрия Красилова, знаменитого «Пухляша», без которого нам уже сложно представить себе российский шоу-бизнес. Предварительная причина смерти – сердечная недостаточность, более точный диагноз будет объявлен позднее. Не сбылись мечты артиста о большой дружной семье. Зато сбылась другая мечта – он стал звездой сцены, у него были настоящие друзья и огромная армия поклонников.