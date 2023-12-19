Личная жизнь «Пухляша» из Little Big: кого любил Дмитрий Красилов

А еще у него появилось огромное количество поклонниц. Девушки донимали колоритного танцора сообщениями в соцсетях, предлагали встретиться, намекали на возможное продолжение свидания… Но Дима неизменно отказывался.

Ему казалось, что он однажды встретит свою настоящую любовь, и произойдет это не в интернете, а в реальной жизни. Ему мечталось о случайной встрече, может быть – прямо на улице. На вопросы о личной жизни «Пухляш» отвечать не любил.

Правда, как-то признался: в его жизни была настоящая любовь, но она закончилась неудачно, - девушка бросила его, и не просто бросила, а прогнала со съемной квартиры после того, как нашла себе другого. В то время Дмитрий был обычным парнем – звездный статус пришел к нему позднее. Он тяжело пережил этот разрыв, но не перестал оставаться романтичным и ранимым человеком, ждущим судьбоносной встречи с той самой, единственной.

В мечтах Дмитрий видел себя рядом с любимой женщиной, в окружении детей, - он всегда хотел иметь большую семью. И любимая необязательно должна была быть известной личностью или безупречной красавицей, главное, чтобы в их отношениях присутствовала настоящая любовь. Не сложилось…

Умел дружить