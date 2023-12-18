Сколько заплатили актерам фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»: больше всех

Исполнитель роли Жени Лукашина – Андрей Мягков – получил гонорар в размере 3 тысяч рублей, что составляло примерно 20 средних по стране зарплат. При этом Юрию Яковлеву, который сыграл Ипполита, и очаровательной Наде – Барбаре Брыльской – досталось меньше: всего по 2 тысячи. Возможно, потому что у них было меньше экранного времени?

Авторы сценария – Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский – заработали вдвоем на «Иронии судьбы» 9 тысяч рублей. Кстати, в то время довольно престижную модель автомобиля «Жигули» можно было приобрести за 5-6 тысяч.

Кто мог сыграть главные роли

Актеры, сыгравшие в главном новогоднем фильме, стали настоящими звездами в нашей стране. Нет, зрители и прежде видели картины с их участием, но после «Иронии судьбы» с популярностью Брыльской, Мягкова и Яковлева мало кто мог сравниться. Интересно, что главные герои могли быть совсем другими.

Поначалу Рязанов хотел отдать роль Жени Лукашина Андрею Миронову, а в образе Ипполита видел только Олега Басилашвили. На роль Наденьки пробовались разные актрисы, среди которых была, например, Светлана Немоляева.

Однако в итоге сложился именно такой актерский ансамбль, который мы знаем, и нам трудно себе представить кого-то другого на месте любимых героев.

«Ирония судьбы. Продолжение» - бюджет и прибыль