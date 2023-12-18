Сколько заплатили актерам фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»: больше всех

Каждый год 31 декабря мы с друзьями… нет, не ходим в баню – а смотрим в который раз фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» И пусть скептики твердят, что он устарел, и пусть находят в нем ляпы и несостыковки, и пусть ругают Лукашина и Надю. Мы все равно продолжаем любить этих героев – ведь они давно стали частью нас самих, как и нежные песни на музыку Микаэла Таривердиева.
Сколько потратили и сколько заработали
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Фильм, покоривший всю страну, был снят всего за 65 дней. А давайте продолжим с цифрами! Ведь вам наверняка интересно – сколько заработали артисты на съемках в этой картине? В 1975 году, когда состоялась премьера «Иронии судьбы», средняя ежемесячная зарплата в Советском Союзе составляла 150 рублей. Бюджет фильма составил 350 тысяч рублей, а в прокате он собрал 1,26 миллионов. Большая часть бюджета ушла на зарплаты актерам.
Мягкову заплатили больше всех
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Исполнитель роли Жени Лукашина – Андрей Мягков – получил гонорар в размере 3 тысяч рублей, что составляло примерно 20 средних по стране зарплат. При этом Юрию Яковлеву, который сыграл Ипполита, и очаровательной Наде – Барбаре Брыльской – досталось меньше: всего по 2 тысячи. Возможно, потому что у них было меньше экранного времени?
Авторы сценария – Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский – заработали вдвоем на «Иронии судьбы» 9 тысяч рублей. Кстати, в то время довольно престижную модель автомобиля «Жигули» можно было приобрести за 5-6 тысяч.
Кто мог сыграть главные роли
Актеры, сыгравшие в главном новогоднем фильме, стали настоящими звездами в нашей стране. Нет, зрители и прежде видели картины с их участием, но после «Иронии судьбы» с популярностью Брыльской, Мягкова и Яковлева мало кто мог сравниться. Интересно, что главные герои могли быть совсем другими.
Поначалу Рязанов хотел отдать роль Жени Лукашина Андрею Миронову, а в образе Ипполита видел только Олега Басилашвили. На роль Наденьки пробовались разные актрисы, среди которых была, например, Светлана Немоляева.
Однако в итоге сложился именно такой актерский ансамбль, который мы знаем, и нам трудно себе представить кого-то другого на месте любимых героев.
«Ирония судьбы. Продолжение» - бюджет и прибыль
Константин Хабенский и Елизавета Боярская. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение»
Фильм стал настолько популярным, что его до сих пор называют символом Нового года. Миллионы россиян отказываются резать «оливье» под что-то другое – только под «Иронию судьбы», которая должна в это время идти фоном. Именно с «Иронией судьбы» приходит в наши дома новогоднее настроение. И это очень важно – недаром ведь в 2007 году решено было снять продолжение культовой ленты.
Боярская заработала в 4 раза меньше Хабенского
Сергей Безруков. Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение»
За дело взялся режиссер Тимур Бекмамбетов. В то время средняя российская зарплата составляла приблизительно 13,5 тысяч рублей. Бюджет фильма исчислялся суммой 150 миллионов, а кассовые сборы принесли 1,5 миллиарда – в 10 раз больше потраченного! Бекмамбетов снял «Иронию судьбы. Продолжение» за 35 дней.
На этот раз роль Жени Лукашина исполнил Константин Хабенский, гонорар которого составил 10 миллионов. Внушительную сумму получил исполнитель роли Ипполита – Сергей Безруков: 8 миллионов рублей. Значительно меньше заработала Елизавета Боярская, воплотившая образ Нади: 2,5 миллиона.
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…И еще одна «Ирония»
Ольга Бузова. Фото: кадр из фильма «СамоИрония судьбы»
Но и это еще не все. В 2022 году появился новый ремейк легендарного фильма – «СамоИрония судьбы!» с Филиппом Киркоровым, Тимуром Батрутдиновым, Ольгой Картунковой и Ольгой Бузовой в главных ролях. Создатели позиционировали его как мюзикл, и у зрителей он вызвал самые разные эмоции – от возмущения до восхищения.
Что ж, видимо, самый любимый фильм советских зрителей будут переснимать еще не раз – таково свойство настоящей классики.