Пальто из сериала Крыжовникова, сын известной бизнесвумен и покоритель девичьих сердец: кто такой Леон Кемстач

Биография молодого актера

Леон Кемстач — российское кинооткрытие 2023 года. Молодой блондин сыграл в широко обсуждаемом мини-сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Начинающего актера хвалили все: от друзей и родных до фанатом кинематографов и даже критиков сериала. Пацан сумел убедительно показать трансформацию домашнего мальчика из интеллигентной семьи в жесткого члена уличной группировки.

Шотландские корни и удивительная внешность

Леон родился 1 августа 2008 года в Санкт-Петербурге. Его мама, актриса Лаура Кемстач, в одном из интервью говорила, что мальчик родился очень красивым, при том, что был очень миниатюрным, вес составлял около 2800 г.

О родителях юного дарования совсем мало информации. О папе Леона известно лишь, что зовут его Илья. Национальность у юноши смешанная, по матери у него польские, белорусские, армянские и аварские корни. А среди предков папы даже есть шотландцы.