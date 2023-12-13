Пальто из сериала Крыжовникова, сын известной бизнесвумен и покоритель девичьих сердец: кто такой Леон Кемстач

Биография молодого актера
Леон Кемстач — российское кинооткрытие 2023 года. Молодой блондин сыграл в широко обсуждаемом мини-сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Начинающего актера хвалили все: от друзей и родных до фанатом кинематографов и даже критиков сериала. Пацан сумел убедительно показать трансформацию домашнего мальчика из интеллигентной семьи в жесткого члена уличной группировки.
Шотландские корни и удивительная внешность
Леон родился 1 августа 2008 года в Санкт-Петербурге. Его мама, актриса Лаура Кемстач, в одном из интервью говорила, что мальчик родился очень красивым, при том, что был очень миниатюрным, вес составлял около 2800 г.
О родителях юного дарования совсем мало информации. О папе Леона известно лишь, что зовут его Илья. Национальность у юноши смешанная, по матери у него польские, белорусские, армянские и аварские корни. А среди предков папы даже есть шотландцы.
Леон в детстве. Фото: соцсети Леона Кемстача
Мама молодого актера закончила факультет журналистики в университете в Северной столице нашей страны. Женщина много лет занимается бизнесом является и совладелицей нескольких компаний. Мама Леона успешный предприниматель. Прапрадеды Леона по материнской линии участвовали в Великой Отечественной войне.
То же касается и отчима парня. Антон Богданов является звездой «Реальных пацанов». Мама юного актера и Богданов познакомились в 2017 году в общем кругу друзей. Антон принял как родного сына Лауры. От первого брака у мужчины подрастает сын Демьян. Семья сейчас живет в Подмосковье.
Леон с мамой и отчимом. Фото: соцсети Лауры Кемстач
Информации об образовании парня также мало. В Санкт-Петербурге мальчик ходил в среднюю школу № 80 с углубленным изучением иностранных языков, сейчас обучается в филиале британской школы в Дубае. Кстати, учится парень хорошо и постоянно выигрывает олимпиады.
Актерский дебют Леона
Кемстач пришел в кино благодаря своему знаменитому отчиму. В 2021 году парень снялся в мелодраме «Нормальный только я». Собственно, режиссером и стал отчим актера, Антон Богданов. В картине также снимались Ольга Лерман и Сергей Кутергин. Премьерный показ комедийной ленты состоялся на кинофестивале «Окно в Европу».
Леон Кемстач фотографируется. Фото: соцсети Леона Кемстача
Участие в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и личная жизнь артиста
Именно скандальный, но успешный проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» сделали Кемстача известным. У блондина появились многочисленные поклонницы. При этом молодой человек предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни, предпочитая делать акценты на творчестве и дружбе с коллегами по съемочной площадке.
Между тем на премьеру криминальной драмы Жоры Крыжовникова Леон пришел в сопровождении самых близких людей — матери и отчима. После этого Леон признался, что его сердце свободно и на данный момент ни в каких отношениях он не находится.
На съемках сериала Жоры Крыжовникова. Фото: соцсети Леона Кемстача
Парень с самого раннего возраста увлекается спортом, что видно по его отличной физической форме. Также Леон обожает сноубординг и вейкбординг. Некоторое время он даже занимался танцами.
По характеру артист справедливый, мужественный и благородный молодой человек. По утверждению звездной мамы, ее сын всегда знает, чего хочет.
В ноябре этого года на российские экраны вышел проект «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кемстач сыграл 14-летнего Андрея из интеллигентной семьи, который живет с мамой и маленькой сестрой, неплохо учится в музыкальной школе и в принципе изначально выступает за все хорошее против всего плохого.
Леон в роли Пальто в нашумевшем сериале. Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023)
События ленты развиваются на фоне перестройки и распространения молодежных банд в городе. Герой Леона превращается из благополучного и простого парня в жестокого пацана, который готов в любой момент поучаствовать в драке. Перевоплощение далось начинающему актеру нелегко. Леон боялся подвести команду и сделать что-то не так, но со временем освоился и стал увереннее себя вести на съемках.
Кстати, автор книги, по которой и была снята лента, намекнул на то, что сам является прототипом персонажа Леона. В детстве он также был примерным учеником, посещал музыкальную школу, затем вступил в группировку. Больше всего на съемках Леону запомнилась сцена драки его героя с Маратом (Рузиль Минекаев). Потасовку молодые актеры полностью сымпровизировали.
Кемстач на съемках проекта. Фото: соцсети Леона Кемстача
Партнерами Леона по площадке стали Иван Янковский, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Сергей Бурунов. На сериал посыпалась критика со всех сторон. Мол, проект романтизирует бандитизм. Однако сам режиссер Крыжовников подчеркнул, что такой цели у сериала нет и романтизация ни в каком виде не присутствует.
Интересные факты
1. Леон долгое время хотел сделать татуировку, но потом передумал. Он признался, что не хочет ставить на себе отметку.
2. В детстве Леон на любительском уровне занимался боксом и борьбой.
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