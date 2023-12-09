Тот самый Ералаш из «Слова пацана»: как живет Ярослав Могильников – восходящая звезда российского кино

Ярослав Могильников заслуженно считается одной из главных восходящих звезд российского кино. Юный артист из глубинки запомнился зрителям ролью Ералаша в сериале «Слово пацана». Несмотря на возраст, он смог передать всю драматичность персонажа и органично вписаться в картину про молодежные банды.
Еще несколько лет назад Могильников даже не планировал становиться актером. Он увлекался программированием, играл в футбол и планировал стать спортсменом. Однако судьба Ярослава сложилась совершенно иначе.
Разносторонний ребенок
Ярослав Иванович Могильников родился 13 октября 2007 года в Лысьве – небольшом городке, расположенном в Пермском крае. Родители актера были обычными людьми, однако старались обеспечить сына всем необходимым. Кроме того, они поддерживали ребенка во всех начинаниях.
С ранних лет Могильников имел целый ряд увлечений. Главным из них был футбол. Мальчик регулярно ходил на тренировки в местную детско-юношескую спортивную школу. Во время игр он выкладывался на полную, чем быстро привлек внимание тренеров других команд. Спустя несколько лет тренировок мальчик начал играть за юношескую сборную родного края по футболу.
Ярослав Могильников в ранние годы. Фото: официальная страница Ярослава Могильникова во «Вконтакте».
Занятия спортом Могильников совмещал со сценическим творчеством. Несмотря на плотный график, он входил в состав школьной команды КВН и часто принимал участие в играх. Ярославу нравилось внимание публики, поэтому он не стал ограничивать себя юмористическим направлением. В тот же период могильников начал заниматься рэпом и записал первые композиции. Аранжировку для песен мальчик взял из открытых источников.
К сцене Ярослав Могильников привыкал с ранних лет. Фото: официальная страница Ярослава Могильникова во «Вконтакте».
Однако интересы Могильникова не ограничивались спортом, музыкой и комедией. Ярослав долгое время интересовался программированием. Благодаря своему упорству он научился создавать игры, а также рисовать обложки для социальных сетей.
Ключевую роль во всестороннем развитии Могильникова сыграла его мать, Виктория Чинихина. На момент рождения сына женщина была блогером и коучем, что позволяло ей лучше понимать психологию молодежи. Она поддерживала сына в трудные моменты, а также регулярно давала советы.
Начал карьеру в 13 лет
Свой творческий путь Ярослав Могильников начал еще в седьмом классе. В тот период подросток случайно попал на кастинг фильма Евгения Григорьева «Подельники». Подросток сидел в кафе, где неожиданно встретил членов съемочной группы. Они сами подошли к Ярославу и предложили исполнить одну из главных ролей в картине. Как стало известно позднее, внимание на Ярослава обратили из-за его выразительной внешности.
Несмотря на отсутствие актерского образования, Могильников успешно прошел конкурс и последующие пробы, после чего был утвержден на роль первого плана. Дебютные съемки Могильникова начались 6 февраля 2021 года. Работать юному актеру довелось в селе Кын, расположенном в Пермском крае.
Фильм «Подельники» рассказывал зрителям о жизни молодого биатлониста Петра, окончившем спортивную карьеру. По сюжету, герой картины возвращается в родное село и сталкивается с огромным количеством проблем. В том числе, с конфликтами на почве разных менталитетов, а также традиций. В рамках ленты Могильников сыграл Илью – сына Петра.
Ярослав Могильников в фильме «Подельники». Фото: кадр из фильма.
К своей первой работе в кино Ярослав подошел с особенным интересом. Однако актер признавался, что персонаж фильма абсолютно не похож на него самого. По словам Могильникова, в обычной жизни он куда менее дерзкий, чем его герой. Тем не менее, юный артист назвал фильм поучительным и подчеркнул, что история центрального персонажа картины может помочь людям, оказавшимся в похожей ситуации.
Во время съемок Ярославу довелось общаться с настоящими звездами российского кино. В том числе, с Юрием Борисовым, Лизой Янковской и Павлом Деревянко. Последний воплощал в жизнь образ главного антагониста картины.
Юная звезда кино
Картина Евгения Григорьева «Подельники» вышла в широкий прокат 14 апреля 2022 года и сразу же возымела колоссальный успех. Критики отмечали хорошую игру актеров, а также реалистичность сюжета. Примечательно, что лента «Подельники» стала дебютом Григорьева в игровом кино. Прежде режиссер снимал фильмы в документальном жанре. Многие знали его по картинам «Про рок» и «Хенд мейд».
Ярослав Могильников привлек не меньшее количество внимания со стороны критиков. Помимо природного таланта актера, эксперты отмечали его юный возраст. На момент съемок картины Ярославу было около 14 лет.
Ярослав Могильников в начале карьеры. Фото: официальная страница Ярослава Могильникова во «Вконтакте».
Несмотря на оглушающий успех фильма «Подельники», вскоре актерская карьера Могильникова приостановилась. Снова появиться на экранах юному актеру удалось только в 2023 году. В тот период Ярослав исполнил эпизодичную роль в картине «Иван Семенов: Большой подход». Картина рассказывала зрителям о герое, который всеми силами пытается добиться внимания своей школьной возлюбленной.
Немногим позже фильмография юного актера пополнилась еще одной картиной. Ярослав воплотил в жизнь образ одного из центральных персонажей в ленте «Папаша в бегах». В рамках картины Могильникову довелось играть беспризорника, который познакомился с мужчиной, сбежавшим из собственной семьи. Роль последнего исполнял Михаил Тройник.
Ярослав Могильников в фильме «Папаша в бегах». Фото: кадр из фильма.
Еще до окончания съемок старший коллега Могильникова начал заявлять о большом будущем юного актера. Он хвалил Ярослава за выносливость и мудрость, неприсущую его возрасту. Особенно часто Тройник отмечал тот факт, что Могильников стойко переносил работу в суровых условиях. В том числе в лесу, на реках и при низких температурах. Однако самыми памятными стали съемки в кабине вертолета.
Ералаш в сериале «Слово пацана»
В 2023 году Ярослав Могильников появился в нашумевшем сериале «Слово пацана», режиссером которого стал Жора Крыжовников. Картина рассказывала зрителям о формировании подростковых банд в период перестройки. Главным лейтмотивом ленты стала юношеская жестокость. Сериал оказался мрачным. Зрителям регулярно демонстрировались сцены травли, беспочвенных избиений и даже домогательств.
В рамках сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников исполнил роль мальчика по прозвищу Ералаш – одного из участников банды. Персонаж считался второстепенным, однако сыграл ключевую роль в развитии сюжета картины.
Ярослав Могильников был одним из главных гостей премьеры сериала «Слово пацана». Фото: официальная страница Ярослава Могильникова во «Вконтакте».
Как признавались многие зрители, герой Могильникова получился драматичным. Особенно трогательными оказались его мотивы, из-за которых он вступил в подростковую банду. Вопреки популярному мнению, целью персонажа были не деньги и не статус.
Картина «Слово пацана» возымела колоссальный успех. Сериал стал одним из самых просматриваемых среди россиян, а также занял верхние строчки в рейтинге самых громких картин последнего времени. Сам Могильников получил заслуженные овации зрителей. Поклонники сериала стали называть его героя одним из интереснейших персонажей картины, а самого Могильникова хвалили за невероятную актерскую игру.
Дальнейшая карьера
Успех картины «Слово пацана» помог Ярославу Могильникову развить свою актерскую карьеру еще сильнее. Вскоре после выхода знаменитого сериала юношу пригласили поучаствовать в съемках картины под названием «Юг». Предполагается, что лента выйдет в прокат в 2024 году.
Во время рабочего процесса Ярослав Могильников мог часто перечитывать сценарий. Фото: официальная страница Ярослава Могильникова во «Вконтакте».
Вместе с новой ролью Могильников получил возможность попробовать свои силы в новом для себя жанре. Как заявляют режиссеры, «Юг» станет фильмом-путешествием. В рамках картины Ярослав воплотит в жизнь образ центрального персонажа. Он сыграет парня по имени Юг, пережившего смерть матери и отправившегося на поиски родного отца.
Потенциальных родственников главного героя будут играть одни из самых известных актеров России. В том числе Кирилл Кяро, Юрий Колокольников и Александр Яценко.
Ярослав Могильников сейчас: последние новости
На данный момент Ярослав Могильников продолжает заниматься творчеством. В частности, искать возможность снова появиться в кино. Как сообщают различные источники, в будущем актер может сняться в целом ряде известных картин.
Ярослав Могильников регулярно радует фанатов новыми фотографиями в соцсетях. Фото: официальная страница Ярослава Могильникова во «Вконтакте».
Параллельно с работой в кино Ярослав Могильников занимается развитием своих социальных сетей. Он ведет Telegram-канал, в котором регулярно общается с поклонниками. Актер рассказывает фанатам о ближайших планах, а также делится последними новостями. Нередко Ярослав раскрывает подробности съемок.
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