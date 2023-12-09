Тот самый Ералаш из «Слова пацана»: как живет Ярослав Могильников – восходящая звезда российского кино

Ярослав Могильников заслуженно считается одной из главных восходящих звезд российского кино. Юный артист из глубинки запомнился зрителям ролью Ералаша в сериале «Слово пацана». Несмотря на возраст, он смог передать всю драматичность персонажа и органично вписаться в картину про молодежные банды.

Еще несколько лет назад Могильников даже не планировал становиться актером. Он увлекался программированием, играл в футбол и планировал стать спортсменом. Однако судьба Ярослава сложилась совершенно иначе.

Разносторонний ребенок

Ярослав Иванович Могильников родился 13 октября 2007 года в Лысьве – небольшом городке, расположенном в Пермском крае. Родители актера были обычными людьми, однако старались обеспечить сына всем необходимым. Кроме того, они поддерживали ребенка во всех начинаниях.

С ранних лет Могильников имел целый ряд увлечений. Главным из них был футбол. Мальчик регулярно ходил на тренировки в местную детско-юношескую спортивную школу. Во время игр он выкладывался на полную, чем быстро привлек внимание тренеров других команд. Спустя несколько лет тренировок мальчик начал играть за юношескую сборную родного края по футболу.